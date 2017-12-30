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05:48, 31 AralÄ±k 2017 Pazar
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GÃ¼ncelleme: 21:02, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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AÄŸrÄ±'da trafik kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼
AÄŸrÄ±'da trafik kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±-Van karayolu Hamur ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda N.G'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 63 N 1635 plakalÄ± tÄ±r, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 04 DD 003 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Otomobilde bulunan biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ N.G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ä°lgili Konular aÄŸrÄ± kaza
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