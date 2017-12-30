Putin'den ErdoÄŸan'a yeni yÄ±l mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸi yeni yÄ±l mesajÄ±nda, Ankara ile Moskova'nÄ±n bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konulardaki iÅŸ birliÄŸine devam edeceÄŸini belirtti.
Putin'in yabancÄ± Ã¼lke liderlerine gÃ¶nderdiÄŸi yeni yÄ±l tebrik mesajlarÄ±, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¶nderdiÄŸi mesajÄ±nda Putin, TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin geÃ§en yÄ±l tamamen normale dÃ¶nmekle kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda birÃ§ok alanda da hÄ±zla geliÅŸtiÄŸini kaydetti.
Vladimir Putin, iki Ã¼lkenin birlikte attÄ±klarÄ± adÄ±mlar sayesinde OrtadoÄŸu'da terÃ¶rÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini vurgulayarak, "AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar sayesinde Suriye'de siyasi sÃ¼recin baÅŸlamasÄ± iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ± oluÅŸturduk. Rusya, TÃ¼rkiye ile bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konulardaki yapÄ±cÄ± iÅŸ birliÄŸine devam etmeye hazÄ±rdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±