Filistin'de 2017 bÃ¶yle geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin, Gazze ile BatÄ± Åžeria'da yaÅŸanan geliÅŸmeler ve yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerine damgasÄ±nÄ± vuran KudÃ¼s meselesi ile 2017'de dÃ¼nya gÃ¼ndeminin en sÄ±cak konularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Ä°Ã§eride Filistinli gruplar arasÄ±nda siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼k halinin sona erdirilmesi, uluslararasÄ± dÃ¼zeyde ise barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sÃ¼resiz olarak durdurulmasÄ±yla sonuÃ§lanan siyasi olaylar cereyan etti.
Filistin kentlerinde, Ä°srail'in KudÃ¼s'te izlediÄŸi politikalara ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki olarak halk ayaklanmalarÄ± yaÅŸandÄ±.
Filistin topraklarÄ±nda yÄ±l boyunca yaÅŸanan diÄŸer Ã¶nemli olaylar ise ÅŸÃ¶yle:
Åžubat
- 3 Åžubat: Hamas iÃ§inde yeni yÃ¶netimin belirleneceÄŸi seÃ§im sÃ¼reci baÅŸladÄ±.
- 6 Åžubat: Ä°srail parlamentosu Knesset, BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± son kez gÃ¶rÃ¼ÅŸerek onayladÄ±. Onaylanan bu tasarÄ±, Ã¶zel mÃ¼lkiyete ait Filistin topraklarÄ±nÄ±n, yerleÅŸim birimi inÅŸaatÄ± iÃ§in mÃ¼sadere edilmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ä°srail mahkemelerinin, sÃ¶z konusu topraklarda inÅŸa edilen yerleÅŸim birimlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar almasÄ±nÄ± da engelliyor.
- 12 Åžubat: Ä°srail makamlarÄ±, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
- 13 Åžubat: Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±nÄ±n kurucularÄ±ndan Yahya es-Sinvar, yapÄ±lan iÃ§ seÃ§imler neticesinde Hamas'Ä±n Gazze'deki yeni sorumlusu oldu.
Mart
- 23 Mart: Hamas, Gazze'de "Ä°dari Komite"nin kurulduÄŸunu duyurdu.
- 24 Mart: Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± komutanÄ± Mazin el-Fukaha, Gazze'nin gÃ¼neyindeki Tel el-Heva bÃ¶lgesinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Filistin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fukaha'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nde Ä°srail istihbarat teÅŸkilatÄ± adÄ±na casusluk yapan Filistinli ajanlarÄ±n parmaÄŸÄ± olduÄŸunu duyurdu.
Nisan
Nisan ayÄ±nda Hamas, Fetih ile arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinin tamamlanmasÄ± iÃ§in Katar tarafÄ±ndan yeni bir giriÅŸimde bulunulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Tarihi aÃ§Ä±klanmayan sÃ¶z konusu giriÅŸim baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±.
Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, "Hamas'Ä± siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirmeye ve Gazze'nin idaresinin Filistin yÃ¶netimine devretmeye zorlayacak" adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu adÄ±mlar, memur maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 30 oranÄ±nda kesintiye gidilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n erken emekli edilmesi ve Gazze'ye yapÄ±lan elektrik yardÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eriyordu.
MayÄ±s
MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'dan "yeni siyaset belgesi"ni aÃ§Ä±kladÄ±.
- 6 MayÄ±s: Ä°smail Heniyye, yapÄ±lan iÃ§ seÃ§imler sonucu MeÅŸal'in yerine Hamas'Ä±n yeni Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± oldu.
- 23 MayÄ±s: Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda Beytullahim'e gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Haziran
- 4 Haziran: Hamas'Ä±n Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu gezi, CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r ile iliÅŸkilerde yaÅŸanan gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±na vesile oldu. Hamas yetkilileri, Sinvar'Ä±n, Fetih hareketinden ihraÃ§ edilen Muhammed Dahlan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
- 11 Haziran: Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, Filistin yÃ¶netiminin, Ä°srail'den alÄ±nan elektrik iÃ§in tahsis edilen aylÄ±k Ã¶denekte yÃ¼zde 30'luk kesintiye gitmesi Ã¼zerine Gazze'ye verilen elektriÄŸi kÄ±sma kararÄ± aldÄ±.
Temmuz
- 16 Temmuz: Ä°srail makamlarÄ±, KudÃ¼s'teki Eski Åžehir'in kapÄ±larÄ±na metal arama dedektÃ¶rleri yerleÅŸtirdi. Bunun Ã¼zerine KudÃ¼s ve Ã§evresinde Ã§Ä±kan olaylarda 4 Filistinli ile 3 Ä°srailli hayatÄ±nÄ± kaybetti. SÃ¶z konusu olaylarÄ±n devam etmesi Ã¼zerine Ä°srail polisi, 25 Temmuz'da metal dedektÃ¶rleri kaldÄ±rdÄ±.
EylÃ¼l
- 9 EylÃ¼l: Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye ile Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk ortak yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilerini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirdi.
- 17 EylÃ¼l: Hamas, MÄ±sÄ±r'Ä±n Filistin'deki siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n sona erdirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k mart ayÄ±nda kurulduÄŸunu duyurduÄŸu Ä°dari Komite'yi feshettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ekim
- 2 Ekim: BaÅŸbakan Rami el-Hamdallah baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Filistin yÃ¶netimi heyeti Gazze'yi ziyaret etti.
- 3 Ekim: Ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti, Gazze'de ilk haftalÄ±k oturumunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.
- 12 Ekim: Fetih ve Hamas hareketleri MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de yÃ¶netimi devralmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±.
KasÄ±m
- 1 KasÄ±m: Hamas, hareketin Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih el-Aruri'nin, LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldiÄŸini duyurdu. AynÄ± gÃ¼n Hamas, Gazze'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini Filistin hÃ¼kÃ¼metine devretti.
- 18 KasÄ±m: MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, 10 yÄ±l aradan sonra ilk defa Filistin yÃ¶netiminin kontrolÃ¼nde Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne geÃ§iÅŸlere aÃ§Ä±ldÄ±.
AralÄ±k
7 AralÄ±k: ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, 6 AralÄ±k'ta KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra BatÄ± Åžeria ve Gazze'de olaylar Ã§Ä±ktÄ±.
MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda Hamas Siyasi BÃ¼ro baÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da "yeni siyaset belgesini" aÃ§Ä±kladÄ±. Fetih ve Hamas, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de yÃ¶netimi devralmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±
Brezilya'nÄ±n Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ bÄ±rakma eylemleri nedeniyle gÃ¼venlik orduya devredildi.
Protestocular, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi