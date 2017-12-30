GÃ¼ncelleme: 22:07, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Filistin'de 2017 bÃ¶yle geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin, Gazze ile BatÄ± Åžeria'da yaÅŸanan geliÅŸmeler ve yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerine damgasÄ±nÄ± vuran KudÃ¼s meselesi ile 2017'de dÃ¼nya gÃ¼ndeminin en sÄ±cak konularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Ä°Ã§eride Filistinli gruplar arasÄ±nda siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼k halinin sona erdirilmesi, uluslararasÄ± dÃ¼zeyde ise barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sÃ¼resiz olarak durdurulmasÄ±yla sonuÃ§lanan siyasi olaylar cereyan etti.

Filistin kentlerinde, Ä°srail'in KudÃ¼s'te izlediÄŸi politikalara ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki olarak halk ayaklanmalarÄ± yaÅŸandÄ±.

Filistin topraklarÄ±nda yÄ±l boyunca yaÅŸanan diÄŸer Ã¶nemli olaylar ise ÅŸÃ¶yle:

Åžubat

- 3 Åžubat: Hamas iÃ§inde yeni yÃ¶netimin belirleneceÄŸi seÃ§im sÃ¼reci baÅŸladÄ±.

- 6 Åžubat: Ä°srail parlamentosu Knesset, BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± son kez gÃ¶rÃ¼ÅŸerek onayladÄ±. Onaylanan bu tasarÄ±, Ã¶zel mÃ¼lkiyete ait Filistin topraklarÄ±nÄ±n, yerleÅŸim birimi inÅŸaatÄ± iÃ§in mÃ¼sadere edilmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ä°srail mahkemelerinin, sÃ¶z konusu topraklarda inÅŸa edilen yerleÅŸim birimlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar almasÄ±nÄ± da engelliyor.

- 12 Åžubat: Ä°srail makamlarÄ±, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistin uyruklu Muhammed Murteca'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

- 13 Åžubat: Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±nÄ±n kurucularÄ±ndan Yahya es-Sinvar, yapÄ±lan iÃ§ seÃ§imler neticesinde Hamas'Ä±n Gazze'deki yeni sorumlusu oldu.

Mart

- 23 Mart: Hamas, Gazze'de "Ä°dari Komite"nin kurulduÄŸunu duyurdu.

- 24 Mart: Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ± komutanÄ± Mazin el-Fukaha, Gazze'nin gÃ¼neyindeki Tel el-Heva bÃ¶lgesinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Filistin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fukaha'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nde Ä°srail istihbarat teÅŸkilatÄ± adÄ±na casusluk yapan Filistinli ajanlarÄ±n parmaÄŸÄ± olduÄŸunu duyurdu.

Nisan

Nisan ayÄ±nda Hamas, Fetih ile arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinin tamamlanmasÄ± iÃ§in Katar tarafÄ±ndan yeni bir giriÅŸimde bulunulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Tarihi aÃ§Ä±klanmayan sÃ¶z konusu giriÅŸim baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±.

Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, "Hamas'Ä± siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirmeye ve Gazze'nin idaresinin Filistin yÃ¶netimine devretmeye zorlayacak" adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu adÄ±mlar, memur maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 30 oranÄ±nda kesintiye gidilmesi, bazÄ±larÄ±nÄ±n erken emekli edilmesi ve Gazze'ye yapÄ±lan elektrik yardÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eriyordu.

MayÄ±s

MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'dan "yeni siyaset belgesi"ni aÃ§Ä±kladÄ±.

- 6 MayÄ±s: Ä°smail Heniyye, yapÄ±lan iÃ§ seÃ§imler sonucu MeÅŸal'in yerine Hamas'Ä±n yeni Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± oldu.

- 23 MayÄ±s: Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda Beytullahim'e gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haziran

- 4 Haziran: Hamas'Ä±n Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu gezi, CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r ile iliÅŸkilerde yaÅŸanan gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±na vesile oldu. Hamas yetkilileri, Sinvar'Ä±n, Fetih hareketinden ihraÃ§ edilen Muhammed Dahlan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

- 11 Haziran: Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, Filistin yÃ¶netiminin, Ä°srail'den alÄ±nan elektrik iÃ§in tahsis edilen aylÄ±k Ã¶denekte yÃ¼zde 30'luk kesintiye gitmesi Ã¼zerine Gazze'ye verilen elektriÄŸi kÄ±sma kararÄ± aldÄ±.

Temmuz

- 16 Temmuz: Ä°srail makamlarÄ±, KudÃ¼s'teki Eski Åžehir'in kapÄ±larÄ±na metal arama dedektÃ¶rleri yerleÅŸtirdi. Bunun Ã¼zerine KudÃ¼s ve Ã§evresinde Ã§Ä±kan olaylarda 4 Filistinli ile 3 Ä°srailli hayatÄ±nÄ± kaybetti. SÃ¶z konusu olaylarÄ±n devam etmesi Ã¼zerine Ä°srail polisi, 25 Temmuz'da metal dedektÃ¶rleri kaldÄ±rdÄ±.

EylÃ¼l

- 9 EylÃ¼l: Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye ile Gazze'deki sorumlusu Sinvar, ilk ortak yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilerini MÄ±sÄ±r'a gerÃ§ekleÅŸtirdi.

- 17 EylÃ¼l: Hamas, MÄ±sÄ±r'Ä±n Filistin'deki siyasi bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n sona erdirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k mart ayÄ±nda kurulduÄŸunu duyurduÄŸu Ä°dari Komite'yi feshettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ekim

- 2 Ekim: BaÅŸbakan Rami el-Hamdallah baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Filistin yÃ¶netimi heyeti Gazze'yi ziyaret etti.

- 3 Ekim: Ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼meti, Gazze'de ilk haftalÄ±k oturumunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

- 12 Ekim: Fetih ve Hamas hareketleri MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de yÃ¶netimi devralmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±.

KasÄ±m

- 1 KasÄ±m: Hamas, hareketin Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih el-Aruri'nin, LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldiÄŸini duyurdu. AynÄ± gÃ¼n Hamas, Gazze'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini Filistin hÃ¼kÃ¼metine devretti.

- 18 KasÄ±m: MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±, 10 yÄ±l aradan sonra ilk defa Filistin yÃ¶netiminin kontrolÃ¼nde Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne geÃ§iÅŸlere aÃ§Ä±ldÄ±.

AralÄ±k

7 AralÄ±k: ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, 6 AralÄ±k'ta KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KudÃ¼s'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra BatÄ± Åžeria ve Gazze'de olaylar Ã§Ä±ktÄ±.