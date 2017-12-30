13:43, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Meteorolojiden Adana'ya kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





Adana ve Mersin'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Adana ve Mersin Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Adana ve Mersin Ã§evrelerinde yarÄ±n baÅŸlayacak saÄŸanaÄŸÄ±n, il genelinde akÅŸam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ani sel, su baskÄ±nÄ± ve taÅŸkÄ±n gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.