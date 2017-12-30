Meteorolojiden Adana'ya kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Adana ve Mersin Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.
Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Adana ve Mersin Ã§evrelerinde yarÄ±n baÅŸlayacak saÄŸanaÄŸÄ±n, il genelinde akÅŸam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ani sel, su baskÄ±nÄ± ve taÅŸkÄ±n gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Belediye ekipleri, kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 4 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 bin 500 rakÄ±mlÄ± BerÃ§elan YaylasÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP'yi darbecilerin, FETÃ–'nÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda ama milletin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum" dedi
BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karacan, "(CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi) Ä°nanÄ±yorum ki bu, siyasette uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine daha fazla katkÄ±da bulunacaktÄ±r" dedi
Erbaa ilÃ§esinde mahalle muhtarÄ± Murat YÄ±ldÄ±z ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesi kapsamÄ±nda ihtiyaÃ§ sahibi ailelere soba daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor
ReyhanlÄ± ilÃ§esinde uyuÅŸturucu imalathanesine dÃ¼zenlenen operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki gÃ¶stermek ve KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼ndemde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kent merkezindeki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±, "KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± gÃ¶rsellerle giydirdi
Demiryolu faaliyetlerinde emniyete doÄŸrudan etki edebilecek unsurlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve psikoteknik deÄŸerlendirme raporu, belirlenen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ± ve psikoteknik deÄŸerlendirme Ã¶lÃ§Ã¼tlerine tabi olacak
VatandaÅŸlarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± tatilini huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nda geÃ§irmelerini saÄŸlamak iÃ§in 80 bin 565 jandarma personeli gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak
Defter tutma Ã¼cretleri, firmanÄ±n bulunduÄŸu il, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±, defterin tÃ¼rÃ¼ ve sektÃ¶rler dikkate alÄ±narak 56 lira ile bin 3 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen tutarlarda uygulanacak
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 67 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± trafik ve asayiÅŸ uygulamalarÄ± Trakya'da baÅŸladÄ±.
Merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± iÃ§in yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.
Erzincan'da darbe giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± eski 3. Ordu Harekat Kurmay BaÅŸkanÄ± tuÄŸgeneral Ekrem Ã‡aÄŸlar, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.