13:55, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

"Kimse Ã¼ÅŸÃ¼mesin" diye soba yardÄ±mÄ± yapÄ±yorlar





Erbaa ilÃ§esinde mahalle muhtarÄ± Murat YÄ±ldÄ±z ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesi kapsamÄ±nda ihtiyaÃ§ sahibi ailelere soba daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tokat'Ä±n Erbaa ilÃ§esinde ihtiyaÃ§ sahibi ailelere soba temin etmek amacÄ±yla "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesi hayata geÃ§irildi. Gazi Osman PaÅŸa Mahallesi MuhtarÄ± Murat YÄ±ldÄ±z ve mahalledeki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, Ã¶nce mahallede, daha sonra ilÃ§e genelinde soba almaya gÃ¼cÃ¼ yetmeyen ihtiyaÃ§ sahibi vatandaÅŸlar iÃ§in "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesini baÅŸlattÄ±. GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin ev ev gezerek topladÄ±ÄŸÄ± kullanÄ±lmayan sobalar, muhtarlÄ±ÄŸÄ±n deposunda muhafaza edildi. Sobalar, daha sonra muhtar ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler tarafÄ±ndan bulunan ihtiyaÃ§ sahibi ailelere teslim edildi. Muhtar YÄ±ldÄ±z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, muhtaÃ§, sobasÄ± olmayan ailelere yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla projeye geliÅŸtirdiklerini belirtti. Projede bundan sonra ev eÅŸyasÄ± toplayÄ±p yine ihtiyaÃ§ sahibi ailelere vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±z, "AyrÄ±ca ev bulamayan Ã¶ÄŸrencilerimize de uygun ev, eÅŸyasÄ± olmayan Ã¶ÄŸrencilerimize de Ã¼cret talep etmeden eÅŸya vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi. Proje kapsamÄ±nda 10 aileye soba temin ettiklerini aktaran YÄ±ldÄ±z, yardÄ±m yapmak isteyen duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±n mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± ile iletiÅŸim kurabileceklerini bildirdi.

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