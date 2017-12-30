Hamas'tan, ABD'li büyükelçinin açıklamalarına tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın, Filistinlilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına gösterdiği tepkiyi kınayan açıklamalarının, ırkçılığını ortaya koyduğunu belirtti.
Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Friedman'ın, Filistinlilerin tepkisini 'çirkin, kışkırtıcı ve anti-semitik' olarak tanımlayan açıklamaları ırkçı karakterini, tarihi bilmediğini ve Filistinlilerin uluslararası haklarını hafife aldığını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
"Onlar bu politikayla İsrail'in, halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı işlediği tüm suçlara ortak olmaktadır." diyen Berhum, söz konusu açıklamaların, Filistin'in ABD yönetimiyle ilişkilerini kesmesi ve Oslo Anlaşması'nın sona erdiğini ilan etmesi için yeterli bir sebep olduğunu kaydetti.
Friedman, dün yaptığı açıklamada, "(Filistinlilerin bazı tepkileri) Çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti. Bu tepkiler çok fazla duygusaldı ve maalesef aşırıydı. Çünkü Amerika, İsrail'in egemenliğinin sınırları da dahil olmak üzere Kudüs'ün son statüsü ile ilgili konularda net bir tavır takınmadı.” ifadelerini kullanmıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail'in Eylül 1993'te imzaladığı Oslo Anlaşması sonucu Batı Şeria ve Gazze'de Filistin özerk yönetimi kurulmuştu.
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Hamas sözcüsü Berhum, "Friedman'ın, Filistinlilerin tepkisini 'çirkin, kışkırtıcı ve anti-semitik' olarak tanımlayan açıklamaları ırkçı karakterini, tarihi bilmediğini ve Filistinlilerin uluslararası haklarını hafife aldığını ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu
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