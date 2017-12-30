14:55, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BBP'den CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bayram Karacan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin, TÃ¼rk siyasetine uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ getireceÄŸini belirtti.

DÃ¼zce'de bir restoranda partisince dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±lan Karacan, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n tÃ¼m Ä°slam alemine hayÄ±rlar getirmesi temennisinde bulundu.

Karacan, 29 Ocak 2018'de partilerinin 25. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayacaklarÄ±na deÄŸinerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"25 yÄ±llÄ±k mazimiz iÃ§erisinde hemen hemen devlet imkanlarÄ±ndan hiÃ§ faydalanmadan, arkamÄ±za hiÃ§bir menfaat grubunu almadan, temiz kazanÃ§larÄ±mÄ±zla yol katettik. TÃ¼rk siyasetinde is, kir ve Ã§amura bulaÅŸmadan da siyaset yapÄ±labileceÄŸini ispat etmek adÄ±na bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. BBP, gerÃ§ekten cansiperane bir mÃ¼cadele vererek, TÃ¼rkiye'nin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu kritik dÃ¶nemler baÅŸta olmak Ã¼zere her dÃ¶nemde, izlemiÅŸ olduÄŸu siyasetle milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ sÃ¼rekli aÃ§an bir siyaset tarzÄ±yla Ã§ok ciddi hizmetlerde bulunmuÅŸtur."

TÃ¼rkiye siyasetinde 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Karacan, "16 Nisan referandumu ile birlikte TÃ¼rkiye'de uzun yÄ±llardan beri uygulanan parlamenter sistemi sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ olduk, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§miÅŸ olduk. Bu sistemde, daha Ã¶nceki sistemde olan, partilerin yÃ¼zde 34, 40, 42 ile tek baÅŸÄ±na iktidar elde etmeleri dÃ¶nemi artÄ±k kapandÄ±. Bundan sonra hÃ¼kÃ¼met olmak isteyen partiler, kiÅŸiler, toplumun en az yÃ¼zde 50+1 kiÅŸisinin teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼ kazanmak zorunda." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne deÄŸinen Karacan, bu sistemin aslÄ±nda TÃ¼rk siyasetine bir iyilik, bir gÃ¼zellik katacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Karacan, "Ä°nanÄ±yorum ki bu, siyasette uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine daha fazla katkÄ±da bulunacaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ToplantÄ±ya, BBP MKYK Ãœyesi Bayram Bilgin ve Alperen OcaklarÄ± BaÅŸkanÄ± Ferdi Ã‡iÃ§ek de katÄ±ldÄ±.