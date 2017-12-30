BozdaÄŸ: CHP milletin yanÄ±nda dursun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu darbeyi engellemek iÃ§in canÄ± pahasÄ±na mÃ¼cadele eden ve darbecilere "millet darbesi" vuran milyonlarÄ±n hakkÄ±nÄ± savunurken neredeyse hiÃ§ gÃ¶rmediklerini belirterek, "CHP'yi darbecilerin/FETÃ–'nÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda, milletin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.
Bekir BozdaÄŸ, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bir televizyon programÄ±nda, darbeye fiilen katÄ±lan erleri adeta suÃ§suz ilan ettiÄŸini, savunduÄŸunu belirtti.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, programda, "Åžimdi rÃ¼tbesiz bir askerin gÃ¼nahÄ± nedir? Åžimdi bir askerin komutanÄ± talimat vermiÅŸ, Ã§Ä±kacaksÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya... Hepimiz askerliÄŸin kurallarÄ±nÄ± biliyoruz. KomutanÄ±n emri tartÄ±ÅŸÄ±lmaz ve koÅŸulsuz yerine getirilir. EÄŸer komutanÄ±n emrini tartÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z zaten orada askerlik bitmiÅŸ demektir. Åžimdi bu er Ã§Ä±kÄ±yor, komutanÄ± alÄ±yor, gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Sonra siz Ã§Ä±kÄ±yorsunuz, komutana bir ÅŸey yapmÄ±yorsunuz ama askeri linÃ§ ediyorsunuz." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Bu deÄŸerlendirmeyle KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun adeta, "darbeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§unun sadece komutanlar tarafÄ±ndan iÅŸlenebilir bir suÃ§ olduÄŸunu, darbeye katÄ±lsalar ve insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rseler bile bunlarÄ± emre uyarak yaptÄ±klarÄ± iÃ§in erlerin darbeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§unun faili olamayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸini belirten BozdaÄŸ, Anayasa'nÄ±n bu konudaki hÃ¼kÃ¼mlerini hatÄ±rlattÄ±. BozdaÄŸ, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlara yer verdi:
"Darbeye teÅŸebbÃ¼s etmek, adam Ã¶ldÃ¼rmek, mala/cana zarar vermek suÃ§tur. Bu suÃ§larÄ± iÅŸleme emri verenler ve bu emre uyanlar sorumluluktan kurtulamazlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ konusu suÃ§ teÅŸkil eden emir, hiÃ§bir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. (Anayasa137/2) Konusu suÃ§ olan emir askere verilmez/verilemez. Konusu suÃ§ olan emri asker de yerine getirmez/getiremez. Konusu suÃ§ olan emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulmaz/kurtulamaz. Yerine getirildiÄŸinde askerleri sorumluluktan kurtaran emir, konusu suÃ§ olmayan emirdir.
'Konusu suÃ§ teÅŸkil eden emir, hiÃ§bir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.' ÅŸeklindeki Anayasa hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ yok sayan veya Ã§arpÄ±tan hiÃ§bir deÄŸerlendirme doÄŸru deÄŸildir. Darbecilerin karÅŸÄ±sÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ±yla Ã§Ä±kanlara, darbecilere 'yapmayÄ±n, etmeyin, vazgeÃ§in' diyenlere, kurÅŸunlara gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ siper edenlere veya tanklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne yatanlara karÅŸÄ± silah kullanma emrini veren alÃ§aklar bunlardan sorumlu olduÄŸu gibi bu emirlere uyanlar da sorumludur."
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden sonra 15 Temmuz ÅŸehitleri ve gazilerinin, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n, darbeyi engellemek iÃ§in canÄ± pahasÄ±na mÃ¼cadele eden ve darbecilere "millet darbesi" vuran milyonlarÄ±n hakkÄ±nÄ± savunurken neredeyse hiÃ§ gÃ¶rmediklerini belirten BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ama KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu, darbeye karÄ±ÅŸan erlerin, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan darbecilerin ve FETÃ–'nÃ¼n adeta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, mÃ¼dafiliÄŸini yaparken defalarca gÃ¶rdÃ¼k. Ä°ÅŸte 'kontrollÃ¼ darbe' iftirasÄ±, tek tip kÄ±yafet, ceza muafiyeti, kÃ¶tÃ¼ muamele iftiralarÄ±... Sizce CHP, ÅŸehitlerin, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n, gazilerin ve darbecilere millet darbesi yapan TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n mÄ± hukukunu savunuyor, yoksa darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunanlarÄ±n/FETÃ–'cÃ¼lerin mi hukukunu savunuyor? CHP'yi darbecilerin/FETÃ–'nÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda ama milletin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum."
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