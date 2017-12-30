15:24, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Mursi'ye Ã¼Ã§ yÄ±l hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da mahkemenin, darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi ile 24 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "yargÄ±ya hakaret" davasÄ±nda, aralarÄ±nda Mursi'nin de bulunduÄŸu 20 kiÅŸinin 3'er yÄ±l hapsine, 5 kiÅŸinin ise 30 biner cÃ¼neyh (1700 dolar) para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi bildirildi.

YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, aralarÄ±nda Mursi'nin de bulunduÄŸu 20 kiÅŸi 3'er yÄ±l hapis, aktivist Ala Abdulfettah'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸi ise 30 biner cÃ¼neyh para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Mahkeme ayrÄ±ca 22 sanÄ±ÄŸÄ±n her birinin YargÄ±Ã§lar KulÃ¼bÃ¼ne 1'er milyon cÃ¼neyh (56 bin dolar), Mursi'nin ise 2 milyon cÃ¼neyh (113 bin dolar) tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

Karara 60 gÃ¼n iÃ§inde itiraz edilebileceÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan, Ä°hvan'Ä±n ve Mursi'nin avukatlarÄ±ndan Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savunma heyetinin baÅŸta Saad el-Ketatni ve Muhammed Biltaci olmak Ã¼zere mÃ¼vekkilleri hakkÄ±nda verilen karara itiraz edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Abdulmaksud, Mursi ile ilgili karara itiraz konusunda ise "Mursi'nin, yargÄ±lamalarÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in" kendisine sorarak ona gÃ¶re karar vereceklerini aktardÄ±.

Mursi ile 24 kiÅŸi 19 Ocak 2014'te mahkemeye sevk edilmiÅŸ ve ilk duruÅŸma 23 MayÄ±s 2015'te gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

"YargÄ±ya hakaret" davasÄ±nda yargÄ±lanan 25 isim arasÄ±nda Mursi'nin yanÄ± sÄ±ra Eski Parlamento BaÅŸkanÄ± Saad el-Ketatni, Vasat Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°sam Sultan, HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci, eski yargÄ±Ã§ Mahmud el-Hudayri , gazeteci Abdulhalim Kandil ve DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf el-Karadavi'nin oÄŸlu Abdurrahman el-Karadavi de yer alÄ±yor.