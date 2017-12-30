15:27, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Petrol krizinin devam ettiÄŸi Nijerya'da karaborsada satÄ±lmak iÃ§in depolanan 57 bin litre benzin Ã¼cretsiz olarak taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z Petrol PazarlamacÄ±lar BirliÄŸi (IPMAN) Kuzey BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Bashir Danmalam AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere operasyon dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.

Danmalam, operasyonlarÄ±n Petrol Arama DepartmanÄ±nca Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dile getirerek, "Operasyonlarda, petrol fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla yasdÄ±ÅŸÄ± yollarla depolanan bÃ¼yÃ¼k miktarda benzin ele geÃ§irildi. YaklaÅŸÄ±k 57 bin litre benzin baÅŸkent Abuja'da taksiciler baÅŸta olmak Ã¼zere halka Ã¼cretsiz olarak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

Ãœlkedeki mevcut petrol krizinin Nijerya Ulusal Petrol Åžirketi (NNPC) ile benzin tÃ¼ccarlarÄ± arasÄ±nda fiyat anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Danmalam, "Her yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda petrol tÃ¼ccarlarÄ± mevcut stoklarÄ±nÄ± piyasaya sÃ¼rmeyerek fiyatlarÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor." dedi.

Danmalam, geÃ§en ay baÅŸlayan ve benzin istasyonlarÄ±nda uzun kuyruklara neden olan petrol krizinin ne zaman Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸine yÃ¶nelik Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak krizin birkaÃ§ ay daha devam edebileceÄŸini kaydetti.

Petrol krizi nedeniyle Ã¼lkede ulaÅŸÄ±m Ã¼cretlerine de yÃ¼zde 200 zam yapÄ±ldÄ±. Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammadu Buhari, krizin gelecek gÃ¼nlerde kÃ¶tÃ¼leÅŸebileceÄŸine iÅŸaret ederek sakin ve temkinli olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Nijerya'da rafinerilerin yetersizliÄŸi nedeniyle Ã¼lkede Ã¼retilen petrolÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlenerek Ã¼lkeye geri getiriliyor.

Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) Ã¼yesi olan Nijerya, halihazÄ±rda petrol rezervleri itibariyle dÃ¼nya genelinde ilk on Ã¼lke arasÄ±nda yer alÄ±yor.