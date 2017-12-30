Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Petrol krizinin devam ettiÄŸi Nijerya'da karaborsada satÄ±lmak iÃ§in depolanan 57 bin litre benzin Ã¼cretsiz olarak taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
BaÄŸÄ±msÄ±z Petrol PazarlamacÄ±lar BirliÄŸi (IPMAN) Kuzey BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Bashir Danmalam AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere operasyon dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.
Danmalam, operasyonlarÄ±n Petrol Arama DepartmanÄ±nca Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dile getirerek, "Operasyonlarda, petrol fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla yasdÄ±ÅŸÄ± yollarla depolanan bÃ¼yÃ¼k miktarda benzin ele geÃ§irildi. YaklaÅŸÄ±k 57 bin litre benzin baÅŸkent Abuja'da taksiciler baÅŸta olmak Ã¼zere halka Ã¼cretsiz olarak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.
Ãœlkedeki mevcut petrol krizinin Nijerya Ulusal Petrol Åžirketi (NNPC) ile benzin tÃ¼ccarlarÄ± arasÄ±nda fiyat anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Danmalam, "Her yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda petrol tÃ¼ccarlarÄ± mevcut stoklarÄ±nÄ± piyasaya sÃ¼rmeyerek fiyatlarÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor." dedi.
Danmalam, geÃ§en ay baÅŸlayan ve benzin istasyonlarÄ±nda uzun kuyruklara neden olan petrol krizinin ne zaman Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸine yÃ¶nelik Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak krizin birkaÃ§ ay daha devam edebileceÄŸini kaydetti.
Petrol krizi nedeniyle Ã¼lkede ulaÅŸÄ±m Ã¼cretlerine de yÃ¼zde 200 zam yapÄ±ldÄ±. Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammadu Buhari, krizin gelecek gÃ¼nlerde kÃ¶tÃ¼leÅŸebileceÄŸine iÅŸaret ederek sakin ve temkinli olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Nijerya'da rafinerilerin yetersizliÄŸi nedeniyle Ã¼lkede Ã¼retilen petrolÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlenerek Ã¼lkeye geri getiriliyor.
Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPEC) Ã¼yesi olan Nijerya, halihazÄ±rda petrol rezervleri itibariyle dÃ¼nya genelinde ilk on Ã¼lke arasÄ±nda yer alÄ±yor.
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
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Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
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