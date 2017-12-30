Güncelleme: 20:01, 30 Aralık 2017 Cumartesi

Fethiye'de denizin rengi değişti





Fethiye'de derelerden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, denizin rengini de değiştirdi. Aşırı yağış nedeniyle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi değişti. Çalış Plajı'nın rengi, yağış nedeniyle kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar, rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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