Fethiye'de denizin rengi değişti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, denizin rengini de değiştirdi.
Aşırı yağış nedeniyle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi değişti. Çalış Plajı'nın rengi, yağış nedeniyle kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar, rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Fethiye'de derelerden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü
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