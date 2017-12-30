MÄ±sÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye ihracatÄ± arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r Sanayi ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ocak 2017'den KasÄ±m 2017'ye kadar olan dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan ihracatÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 artarak 1 milyar 657 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'da 1 milyar 149 milyon dolar olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ifadelerine yer verilen Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili ve Ticari Temsil Birimi BaÅŸkanÄ± Ahmed Anter, MÄ±sÄ±r iÃ§in Ã¶nemli pazarlardan biri olan TÃ¼rkiye ile ihracat oranlarÄ±nÄ± daha da yÃ¼kseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.
TÃ¼rkiye'ye kot, polyester, propen, Ã¼re gÃ¼bresi gibi malzemeler ihraÃ§ edildiÄŸi, TÃ¼rkiye'den ise inÅŸaat malzemesi, bazÄ± kimyasallar, gÃ¼bre, hazÄ±r giyim, mÃ¼hendislik eÅŸyalarÄ± gibi Ã¼rÃ¼nler ithal edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r'da demokratik seÃ§imlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda siyasi kriz yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
Askeri darbeden dÃ¶rt yÄ±l sonra ilk TÃ¼rk-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Forumu, geÃ§en ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla Kahire'de dÃ¼zenlenmiÅŸti. KasÄ±m ayÄ± sonunda da TÃ¼rkiye'de TÃ¼rk ve MÄ±sÄ±rlÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rk-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Forumu dÃ¼zenlenmiÅŸ, forum kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 51 milyon dolar deÄŸerinde anlaÅŸmalar imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri, 24 AralÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkesinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale edilmemesi ilkesine baÄŸlÄ± kalarak TÃ¼rkiye'yle her tÃ¼rlÃ¼ gerginliÄŸin aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Åžukri, MÄ±sÄ±r'Ä±n yarÄ± resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm"de yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normale dÃ¶nmesine iliÅŸkin temennisini dile getirerek "ÅžÃ¼phesiz TÃ¼rk ve MÄ±sÄ±r halklarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan Ã§ok ÅŸey var. Ä°ki halk arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler, akrabalÄ±klar ve ortak miras sÃ¶z konusu. DolayÄ±sÄ±yla iliÅŸkilerin normale dÃ¶nmesini umuyoruz. MÄ±sÄ±r buna her zaman aÃ§Ä±ktÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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MÄ±sÄ±r'Ä±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10 ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 arttÄ±
Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Petrol krizinin devam ettiÄŸi Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± benzin depolayan tesislere dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ele geÃ§irilen yakÄ±t Ã¼cretsiz olarak ticari taksi ÅŸÃ¶fÃ¶rlerine ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi "yargÄ±ya hakaret" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 3 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Berhum, "Friedman'Ä±n, Filistinlilerin tepkisini 'Ã§irkin, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve anti-semitik' olarak tanÄ±mlayan aÃ§Ä±klamalarÄ± Ä±rkÃ§Ä± karakterini, tarihi bilmediÄŸini ve Filistinlilerin uluslararasÄ± haklarÄ±nÄ± hafife aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Katar'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "5 Haziran 2017 gecesi darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± koruma saÄŸlanmasÄ± ile Katar Emiri'nin sarayÄ±nÄ± korumak Ã¼zere TÃ¼rk Ã–zel Kuvvetleri veya TÃ¼rk askerlerinin gÃ¶revlendirilmesi hususunda Katar tarafÄ±nÄ±n, 'TÃ¼rk tarafÄ±ndan talepleri' gibi iddialar asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" dedi
Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.
Japonya menÅŸeli veya Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± gÄ±da ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda, uygunluk belgesi hazÄ±rlanÄ±rken Ã¼rÃ¼nlerin radyasyon iÃ§ermediÄŸine dair TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunun dÃ¼zenlediÄŸi uygunluk yazÄ±sÄ± aranacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor" dedi
Fransa Savunma BakanÄ± Parly, DoÄŸu Akdeniz'de DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda kullandÄ±klarÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ikisini Fransa'ya geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "(KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri) HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. HiÃ§ kimse bizden bir 50 yÄ±l daha sonuÃ§suz, takvimsiz, belirsiz bir ortamda mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tmemizi beklememelidir" dedi
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n engellenmesini protesto eden 6 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet BakanÄ± Dirk Behrendt, okullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere tahammÃ¼l etmeleri gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda biri Ã§ocuk 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Rajoy, Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi Parlamentosunu 17 Ocak'ta toplamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±