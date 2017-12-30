16:53, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

MÄ±sÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye ihracatÄ± arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Sanayi ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ocak 2017'den KasÄ±m 2017'ye kadar olan dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan ihracatÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 44,2 artarak 1 milyar 657 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'da 1 milyar 149 milyon dolar olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ifadelerine yer verilen Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili ve Ticari Temsil Birimi BaÅŸkanÄ± Ahmed Anter, MÄ±sÄ±r iÃ§in Ã¶nemli pazarlardan biri olan TÃ¼rkiye ile ihracat oranlarÄ±nÄ± daha da yÃ¼kseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TÃ¼rkiye'ye kot, polyester, propen, Ã¼re gÃ¼bresi gibi malzemeler ihraÃ§ edildiÄŸi, TÃ¼rkiye'den ise inÅŸaat malzemesi, bazÄ± kimyasallar, gÃ¼bre, hazÄ±r giyim, mÃ¼hendislik eÅŸyalarÄ± gibi Ã¼rÃ¼nler ithal edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

MÄ±sÄ±r'da demokratik seÃ§imlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinin ardÄ±ndan iki Ã¼lke arasÄ±nda siyasi kriz yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Askeri darbeden dÃ¶rt yÄ±l sonra ilk TÃ¼rk-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Forumu, geÃ§en ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla Kahire'de dÃ¼zenlenmiÅŸti. KasÄ±m ayÄ± sonunda da TÃ¼rkiye'de TÃ¼rk ve MÄ±sÄ±rlÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rk-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Forumu dÃ¼zenlenmiÅŸ, forum kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 51 milyon dolar deÄŸerinde anlaÅŸmalar imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri, 24 AralÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkesinin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale edilmemesi ilkesine baÄŸlÄ± kalarak TÃ¼rkiye'yle her tÃ¼rlÃ¼ gerginliÄŸin aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Åžukri, MÄ±sÄ±r'Ä±n yarÄ± resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm"de yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normale dÃ¶nmesine iliÅŸkin temennisini dile getirerek "ÅžÃ¼phesiz TÃ¼rk ve MÄ±sÄ±r halklarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan Ã§ok ÅŸey var. Ä°ki halk arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler, akrabalÄ±klar ve ortak miras sÃ¶z konusu. DolayÄ±sÄ±yla iliÅŸkilerin normale dÃ¶nmesini umuyoruz. MÄ±sÄ±r buna her zaman aÃ§Ä±ktÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â