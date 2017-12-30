GÃ¼ncelleme: 16:01, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Esed rejimi DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rlarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸÄ±rdÄ±





Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine topÃ§u ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larda 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Esed rejimi, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki DoÄŸu Guta'ya sabah saatlerinden itibaren yoÄŸun top ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenliyor. Haresta, Duma ve Zemelkea ilÃ§eleri ile Hammuriye, Cisrin, Arbin, Merc, Kefer Batna, Misraba ve Beyt Seva beldelerini yoÄŸun topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ± ile hedef alan rejim ayrÄ±ca Haresta ilÃ§esi ile Merc, Arbin ve Medyere beldelerine hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. Haresta'ya sabah saatlerinden itibaren 40 hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan DoÄŸu Guta'da ilk belirlemelere gÃ¶re, Haresta'da 1, Otaya kÃ¶yÃ¼nde 3, Kafar Batna ve Misraba'da ise birer sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. YaralÄ±lar Sivil Savunma ekipleri tarafÄ±ndan bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ve uluslararasÄ± toplumun DoÄŸu Guta'daki Ã¶lÃ¼mlere sessiz kalmasÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§eviren rejim, 14 KasÄ±m'dan bu yana bÃ¶lgeyi yoÄŸun ÅŸekilde bombalÄ±yor. BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 KasÄ±m'da, Rusya'nÄ±n Ã¶nerisi Ã¼zerine Esed rejiminin DoÄŸu Guta'da ateÅŸkesi kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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