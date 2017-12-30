GÃ¼ncelleme: 16:34, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin Irak'Ä±n kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 4 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Irak'Ä±n kuzeyinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n uzun namlulu silahlar, roketatar ve havanla saldÄ±rÄ±da bulunuldu. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶ristlere yÃ¶nelik hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. BÃ¶lgedeki ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verildi. Operasyonda, ilk belirlemelere gÃ¶re 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan 3 asker, bÃ¶lgeden tahliye edilerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede hava destekli operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor. AÃ§Ä±klamada, "Yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri asil TÃ¼rk milletinden almÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¼Ã§ ile tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile mÃ¼cadelesine en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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