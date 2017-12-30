17:21, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hakkari'de 3 bin 500 rakÄ±mda iÃ§me suyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±





Belediye ekipleri, kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 4 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 bin 500 rakÄ±mlÄ± BerÃ§elan YaylasÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari Belediyesi ekipleri, kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyor. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan belediye, "2017 YÄ±lÄ± Hakkari DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" programÄ± kapsamÄ±nda kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ekipler, daha Ã¶nce 24 maslak ve 14 su toplama deposunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 4 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 bin 500 rakÄ±mlÄ± BerÃ§elan YaylasÄ±'ndaki su kaynaklarÄ±nÄ± ÅŸehir merkezine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla iki gÃ¼nde 3 saat su verilen kente, 24 saat kesintisiz su verilmesi hedefleniyor. Belediye BaÅŸkan Vekili CÃ¼neyt Epcim, yayladaki Ã§alÄ±ÅŸmalar ile iÃ§me suyu depolarÄ±nÄ± ve ÅŸehir merkezinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len abone baÄŸlantÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inceledi.

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