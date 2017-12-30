17:37, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: 4 yÄ±lda yoksulluÄŸu bitireceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Seyhan Otel'de dÃ¼zenlenen Adana Ä°l Kongresi'nde, 100 yÄ±llÄ±k Yeni Adana Gazetesi'nin sadece Adana'nÄ±n deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin onuru ve gururu olduÄŸunu belirtti.

Herkesin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ genel, toplumsal sorunlar bulunduÄŸunu ve 2019'da Ã¼Ã§ ayrÄ± seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "BÃ¼tÃ¼n yurttaÅŸlardan, vatandaÅŸlardan ortak dileÄŸim, sorunlardan rahatsÄ±z ve bu sorunlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlarsa, herkes otursun, ÅŸapkasÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ne koyup yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n." diye konuÅŸtu.

"Bu sorunlardan TÃ¼rkiye'yi kim kurtaracak, kim Ã§ekip Ã§Ä±karacak." diye herkesin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Hepimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. ArtÄ±k gÃ¼n bir parti gÃ¼nÃ¼ deÄŸildir. GÃ¼n, TÃ¼rkiye gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±, geleceÄŸidir. Hepimizin oturup yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. GeÃ§miÅŸte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z A, B partisine oy verebilirler. Ama bugÃ¼n geldiÄŸimiz nokta bir parti ayrÄ±mÄ± noktasÄ±nÄ± Ã§oktan aÅŸtÄ±. GeldiÄŸimiz nokta TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± sorunudur. Bu Ã¼lkenin iÅŸÃ§isinin, Ã§iftÃ§isinin, memurunun, emeklisinin, sanayicisinin, esnafÄ±n, sanatkarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m, hepimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. Bir 2002'ye bir 2017'ye baksÄ±nlar. O gÃ¼n iktidara gelenler hangi koÅŸullarda geldiler, ÅŸimdi yÃ¶netenler hangi koÅŸullarda TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netiyorlar. O gÃ¼n Ä°stanbul'dan gelip, KeÃ§iÃ¶ren'de mÃ¼tevazi evde oturanlar bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n harcamasÄ±nÄ± yaparak saraylarda oturuyorlar. Her vatandaÅŸÄ±n oturup, yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerek. Bu iÅŸin sen ben kavgasÄ± yoktur. Bu iÅŸ bir TÃ¼rkiye sorunudur."

Kamyon ÅŸofÃ¶rlerinin, Ã§iftÃ§inin dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± mazotunu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, elinde viski bardaÄŸÄ±yla liman liman gezenlerin sÄ±fÄ±r vergiyle mazot aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§iftÃ§inin de kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n de oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ã‡iftÃ§inin bitmiÅŸ durumda olduÄŸunu, en bÃ¼yÃ¼k ÅŸikayetin onlardan geldiÄŸini aktaran KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã§iftÃ§ilere de ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Ben size namus sÃ¶zÃ¼, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sÃ¶zÃ¼ veriyorum iÃ§inde bulunduÄŸun bataktan ben Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±m, kurtaracaÄŸÄ±m."

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, iÅŸsizliÄŸinin Adana'nÄ±n en temel sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸuna deÄŸinerek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Sadece Adana mÄ± TÃ¼rkiye'nin de en temel sorunlarÄ±ndan birisidir iÅŸsizlik. Ãœniversiteyi bitirenler iÅŸsiz geziyor, milyonlarca iÅŸsizimiz var. Bir evde iÅŸsiz varsa o evde huzur olmaz. Ama Ankara'daki beylerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hepsinin iÅŸi var, hepsi dÃ¼nyanÄ±n parasÄ±nÄ± kazanÄ±yor, bir eli yaÄŸda bir eli balda geziyorlar. Ama fakirin, fukaranÄ±n, arkasÄ± olmayanÄ±n Ã§ocuÄŸu iÅŸsiz. BÃ¼tÃ¼n iÅŸsiz kardeÅŸlerime aÃ§Ä±k, sÃ¶z veriyorum senin arkada duracak olan, seni destekleyecek olan, iÅŸ bulman iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸacak olan biziz, biz. EÄŸer, yÃ¼zde 11,1 bÃ¼yÃ¼me oldu diyorlar. BÃ¼yÃ¼me varsa iÅŸsizliÄŸin azalmasÄ± lazÄ±m. Evet birilerinin cebi bÃ¼yÃ¼dÃ¼, kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶ndÃ¼, fakirin, fukaranÄ±n garibanÄ±n ona gelince sana para yok diyorlar. Sana iÅŸ ne gerek var, sen otur dilencilik yap diyorlar. Biz o insanlarÄ± destekleyeceÄŸiz, onlarla birlikte yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, mÃ¼cadele edeceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n iÅŸsizlere iÅŸ bulmak bizim boynumuzun borcudur. EÄŸer iÅŸsiz iÅŸ bulursa Ã¼lkede huzur olur. Ä°ÅŸsizliÄŸin patladÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkede huzur da, barÄ±ÅŸ da olmaz. EÄŸer bu Ã¼lkede Ã§iftÃ§i tarlasÄ±nÄ±, serasÄ±nÄ± ekemiyorsa, ithal edilen Ã¼rÃ¼nlerde vergi sÄ±fÄ±rlanÄ±yorsa, devlet, yani hÃ¼kÃ¼met kendi Ã§iftÃ§isiyle rekabet ediyorsa o Ã¼lkede huzur, barÄ±ÅŸ olmaz. Bizim temel gÃ¶revimiz bu Ã¼lkede barÄ±ÅŸ ve huzuru saÄŸlamaktÄ±r. Birlikte hangi partiye oy verdiyse versin baÅŸÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nde yeri var. Ama 2019'da ben o vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸini bekliyorum. 2019 bu tarih Ã¶nemli. 2019'da arkasÄ± olmayanlar, iÅŸsiz olanlar, kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ olup geÃ§inemeyenler, ektiÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ bedelini alamayanlar, diyeceksiniz ki yeter artÄ±k bÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayandÄ± diyeceksiniz. Yeter artÄ±k kimsenin sabrÄ± kalmadÄ±. Herkes yarÄ±n ne olacak diye bekliyor. 2019'dan sonra bu Ã¼lkeye umut huzur vaat ediyorum. Ben bu Ã¼lkede herkesin huzur iÃ§erisinde yaÅŸayacaÄŸÄ± bir TÃ¼rkiye vadediyorum. Ä°ÅŸsize iÅŸ bulmak, Ã§iftÃ§i ektiÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alsÄ±n diye mÃ¼cadele edeceÄŸim, sanayici dÃ¼nyayala rekabet etsin diye ona katkÄ± vereceÄŸiz. Ãœniversiteler her konuda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini aÃ§Ä±klasÄ±nlar diye mÃ¼cadele vereceÄŸiz. Medya Ã¶zgÃ¼r, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z olsun diye mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Yani bu insani dikta yÃ¶netimi deÄŸil, birinci sÄ±nÄ±f demokrasiye layÄ±ktÄ±r diyeceÄŸiz."

ASGARÄ° ÃœCRET ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

AÃ§Ä±klanan asgari Ã¼cret rakamÄ±nÄ± da eleÅŸtiren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, deÄŸerlendirmelerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bin 404 liraydÄ± net ele geÃ§en para bin 603 liraya Ã§Ä±ktÄ±. Dedik ki eÄŸer asgari Ã¼cret artacaksa 2018'de 2 bin olsun dedik. Net 2 bin lira biz asgari Ã¼cretliye verirsek kÄ±t kanaat de olsa bir ÅŸekilde geÃ§imini saÄŸlar dedik. Madem yÃ¼zde 11 bÃ¼yÃ¼me, yÃ¼zde 13 enflasyon var. BakÄ±n Ã¼Ã§ Ã§ocuklu ailenin eline geÃ§ecek para bin 709 lira. Åžimdi ben Ankara'daki beylerin vicdanÄ±na sesleniyorum, bin 709 lira ile siz geÃ§inebiliyor musunuz. Arabaya, uÃ§aÄŸa, yediÄŸiniz yemeÄŸe para vermiyorsunuz siz binlerce lira para alÄ±yorsunuz, asgari Ã¼cretliye gelince evli Ã¼Ã§ Ã§ocuklu bir aileye bin 709 lira ile geÃ§in diyorsunuz. Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok. BÃ¼tÃ¼n asgari Ã¼cretli kardeÅŸlerime sesleniyorum. Senin asgari Ã¼cretin bundan 2 yÄ±l Ã¶nce net bin 500 lira olmasÄ± lazÄ±m dediÄŸim zaman kÄ±yameti kopardÄ±lar. Biz onlardan keseceÄŸiz, aÄŸalardan, beylerden keseceÄŸiz, asgari Ã¼cretliye net 2 bin lira vereceÄŸiz, sÃ¶zÃ¼mÃ¼z sÃ¶z. Biz rantÃ§Ä±ya deÄŸil, Ã¼reticiye destek olacaÄŸÄ±z. AlÄ±n teri kim dÃ¶kÃ¼yorsa, kim emeÄŸiyle Ã¼retiyorsa ona her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸiz. RantÃ§Ä± kimdir, kim destek veriyor, Ã¼retici kimdir kim kÃ¶stek oluyor. RantÃ§Ä± oturur masanÄ±n baÅŸÄ±na, dÃ¼nyanÄ±n parasÄ± vardÄ±r kasasÄ±nda verir devlete, hÃ¼kÃ¼mete verir dÃ¼nyanÄ±n faizini alÄ±r. Son 15 yÄ±lda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir avuÃ§ tefeciye Ã¶denen faizin miktarÄ± 146 milyar dolar. Bunu nereden Ã¶dediler, sizlerden, fakir fukaradan, ekmek alÄ±rken, kefen bezi alÄ±rken vergi Ã¶dedik. Ama bu beyler, bu beylerin yakÄ±nlarÄ± TÃ¼rkiye'de vergi Ã¶dememek iÃ§in gittiler bir sterlinlik ÅŸirketler kurdular. SanÄ±yorlar ki biz bunu dile getirmeyeceÄŸiz, gÃ¶rmeyeceÄŸiz."

"TÃ¼yÃ¼ bitmemiÅŸ yetimin hakkÄ±nÄ± korumak, savunmak iÃ§in ne mÃ¼cadele gerekiyorsa sonuna kadar yapmak bizim boynumuzun borcudur, bunu yapacaÄŸÄ±z." diyen Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÄ±ÅŸarÄ±ya 146 milyar dolar faiz peki iÃ§eriye 620 milyar dolar, kim aldÄ± bunu Ã§iftÃ§i mi taÅŸeron mu, iÅŸsiz mi, esnaf mÄ±, sanayici mi kim aldÄ±, bir avuÃ§ rantiyeci, kim verdi bu hÃ¼kÃ¼met. O zaman bu Ã¼lkenin iÅŸÃ§isi, esnafÄ±, sanayicisi oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli, demeli ki ben su iÃ§erken, dolmuÅŸa binerken, kahvede Ã§ay iÃ§erken, tarlaya giderken dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± vergisi veriyorum. Hepsini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz lazÄ±m. Bu Ã¼lkenin rantÃ§Ä±sÄ±na deÄŸil, Ã¼reticisine destek olmak lazÄ±m. Ãœreticisine destek olursanÄ±z herkesin iÅŸi gÃ¼cÃ¼ olur, yeni fabrikalar kurulur, herkes alnÄ±nÄ±n teriyle kazanÄ±r. Faizden ÅŸikayet eden bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlara, Ã¶zellikle muhafazakar kardeÅŸlerime seslenmek istiyorum; faizden, yÃ¼ksek faizden ÅŸikayet ediyorsunuz, en yÃ¼ksek faizi senin Ã¶dediÄŸin vergilerle karÅŸÄ±layan bu hÃ¼kÃ¼mete nasÄ±l ben dur diyorsam senin de dur deme vaktin gelmiÅŸtir."

15 Temmuz darbe giriÅŸimine hep beraber karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Neye karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±k, demokrasiyi yok ettikleri iÃ§in, silahla demokrasiye karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± iÃ§in. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. Åžehitlerimize de gazilerimize de Ã§ok ÅŸey borÃ§luyuz. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden 5 gÃ¼n sonra TÃ¼rkiye farklÄ± bir sÃ¼recin iÃ§ine girdi. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada kimsenin FETÃ– ile mÃ¼cadele ettiÄŸi falan yok. Ben muhalifleri nasÄ±l sustururum sÃ¼recinde TÃ¼rkiye. Daha 15 Temmuz'dan bir gÃ¼n sonra parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸmada, devlet, devletin vakarÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledim. BaÅŸta AK Parti'li milletvekilleri hepsi alkÄ±ÅŸladÄ±lar. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada devlet dediÄŸimiz kurum bir kiÅŸinin tekeline teslim edilmiÅŸ durumdadÄ±r. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de hiÃ§ kimsenin ama hiÃ§ kimsenin can ve mal gÃ¼venliÄŸi yoktur. Ben bunu sÃ¶yledim diye kÄ±yameti koparÄ±yorlar. Åžunun iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum; eÄŸer bir Ã¼lkede suÃ§luyu hakim deÄŸil de siyasi otorite belirlerse o Ã¼lkede yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yoktur ve o Ã¼lkede de hiÃ§ kimsenin can ve mal gÃ¼venliÄŸi yoktur. Ä°ÅŸin Ã¶zÃ¼ budur. DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n demokrasilerinde kimin suÃ§lu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na siyasi otorite deÄŸil, hakim karar verir. 20 Temmuz sonrasÄ± artÄ±k TÃ¼rkiye'de kimin suÃ§lu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na hakimler deÄŸil, Ã¶nce birileri karar verir. Bu suÃ§ludur, bunun hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±n, fezlekeler dÃ¼zenleyin diyor. Ben bunlarÄ± sÃ¶ylediÄŸim zaman bizi suÃ§luyorlar."

"SanÄ±yorlar ki onlar bizi suÃ§layacak KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu geri adÄ±m atacak, size sÃ¶z veriyorum, namus sÃ¶zÃ¼ veriyorum, 80 milyona sÃ¶z veriyorum bir milim bile geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Sadece siz deÄŸil sizin feriÅŸtahÄ±nÄ±z gelse bir milim geri atmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Niye geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z, bu Ã¼lkenin mazlumlarÄ±nÄ±n garibanlarÄ±nÄ±n, arkasÄ± olmayanlarÄ±nÄ±n, parasÄ± olmayanlarÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu, adaletini kim savunacak, aÃ§lÄ±ktan Ã¶len bebeÄŸin hakkÄ±nÄ± kim savunacak, sÄ±rtÄ±nda Ã§ocuÄŸunun cesediyle onlarca kilometre yol giden babasÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± kim savunacak. Ben bunlarÄ± sÃ¶yleyince bizi suÃ§luyorlar. SanÄ±yorlar ki onlar bizi suÃ§ladÄ± biz geri atacaÄŸÄ±z, bir milim gibi geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yolda sonuna kadar devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir davanÄ±n insanlarÄ±yÄ±z, biz demokrasi, hukuktan yana, aÅŸtan ve iÅŸten ya , kul hakkÄ±ndan, yana, adaletten, hukuktan yana mÃ¼cadele ediyoruz. Bizim mÃ¼cadelemiz ÅŸahsi deÄŸil, aile mÃ¼cadelesi deÄŸil, parti mÃ¼cadelesi deÄŸil, bizim mÃ¼cadelemiz TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± mÃ¼cadelesidir. Onun iÃ§in bu Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±na sesleniyorum, kim kendisini nasÄ±l tanÄ±mlÄ±yorsa, nerede gÃ¶rÃ¼yorsa, ister muhafazakar, Ã¼lkÃ¼cÃ¼, Ä°slamcÄ±, ister demokrat, sosyal demokrat, ister liberal nasÄ±l tanÄ±mlÄ±yorsa nasÄ±l bayraÄŸÄ±mÄ±z, vatanÄ±mÄ±z bir ise demokrasimiz de bir olmalÄ±dÄ±r. Demokrasi Ã¼zerinde mÃ¼cadelemiz olmalÄ±dÄ±r. Demokrasimizi bÃ¼yÃ¼tmeli ve derinleÅŸtirmeliyiz. Devasa bir TÃ¼rkiye'yi bir kiÅŸinin iki dudaÄŸÄ±na teslim edemeyiz. Gece yarÄ±sÄ± hakim deÄŸiÅŸtiriyorlar."

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, deÄŸerlendirmelerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Benimle ilgili aÃ§Ä±lan tazminat davalarÄ±na gece yarÄ±sÄ± deÄŸiÅŸtiriyorlar baÅŸka bir hakim atÄ±yorlar. SanÄ±yorlar ki oraya bir hakim atadÄ±k, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu mahkum edecek, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã§ekinecek, bir daha laflar etmeyecek. Ya siz kim oluyorsun da beni korkutmaya cesaret ediyorsunuz, ben sonuna kadar mÃ¼cadele ederim, sonuna kadar. Sen kim oluyorsun ister hakimini, savcÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtir ben hakime savcÄ±ya deÄŸil ben bu Ã¼lkenin insanlarÄ±na gÃ¼veniyorum. Ben hakka, hukuka inanÄ±yorum, ben ahlaka inanÄ±yorum.Sen hakim ve savcÄ±yla bizi korkutacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± sanÄ±yorsun. Hakiminle, savcÄ±nla gel kiminle gelirsen gel Ã§ekinmeyiz ve korkmayÄ±z. Cesaretin varsa Ã§Ä±karsÄ±n karÅŸÄ±ma, medeni cesaretin varsa Ã§Ä±k karÅŸÄ±ma, Ã§Ä±kamaz cesareti yok. Meydanlarda halka konuÅŸuyorsun gayet gÃ¼zel, zorla okullardan Ã¶ÄŸrenci toplatÄ±yorsun, gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsun, seni dinlesinler diye. Biz haktan, hukuktan, adaletten, insandan yanayÄ±z. Biz bÃ¼tÃ¼n canlÄ±larÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu savunuyoruz. Biz siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ne olursa olsun her insana saygÄ± gÃ¶steririz. Biz demokrasiden, aÅŸtan, iÅŸten yanayÄ±z. Biz her evde tencere kaynasÄ±n, hiÃ§bir Ã§ocuk yataÄŸa aÃ§ girmesin, asgari Ã¼cret net 2 bin lira olsun, Ã§iftÃ§i Ã¼retsin ondan yanayÄ±z."

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kavgadan yana olmadÄ±klarÄ±nÄ±, siyasette gerginlikten de yana olmadÄ±klarÄ±nÄ±, uygar insanlar gibi oturup konuÅŸmaktan yana olduklarÄ±nÄ±, hangisi doÄŸru, hangisi yanlÄ±ÅŸtÄ±r vatandaÅŸÄ±n tercihine bÄ±rakmaktan yana olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

2019 SEÃ‡Ä°MLERÄ°

2019 seÃ§imlerinde Ã¶nce yerel seÃ§imlerde Adana, Mersin, BalÄ±kesir, Bursa, Antalya, Ankara, Ä°stanbul'u alacaklarÄ±nÄ± iddia eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sosyal demokrat bir yÃ¶netim nasÄ±l oluyormuÅŸ tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stereceklerini savundu.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 2019'da iki seÃ§enek bulunduÄŸunu, bunlardan birinin demokrasiden yana olanlar, diÄŸerinin ise otoriter rejimden yana olanlar olduÄŸunu anÄ±msatarak, bu Ã¼lkede demokrasi iÃ§in aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dendiÄŸini vurgulayarak, "Bu Ã¼lkede demokrasi iÃ§in idam sehpalarÄ± kurulmuÅŸtur. Bizim mÃ¼cadelemiz, demokrasi mÃ¼cadelesi bir hak mÃ¼cadelesidir. Bu mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼rmek bizim boynumuzun borcudur. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z, iÅŸÃ§isi, memuru, emeklisi, arkasÄ± olmayanlar iÃ§in bu mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Bu Ã¼lkenin iÅŸverenlerine de sesleniyorum tek laf edemiyorsunuz, konuÅŸturmuyorlar, korkudan konuÅŸmuyorlar, ya hÃ¼kÃ¼meti alkÄ±ÅŸlayacaklar ya seslerini Ã§Ä±karmayacaklar. Åžimdi geldikleri nokta seslerini Ã§Ä±karmÄ±yorlar. Arada bir dernek hukuktan, adaletten sÃ¶z ediyor, orada en ÅŸiddetli baskÄ±larÄ± uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde devlet olmaz hukukun olmadÄ±ÄŸÄ± yerde iÅŸ adamÄ± olmaz." diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 20 Temmuz sivil darbe sÃ¼recinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"12 EylÃ¼l darbesiyle 20 Temmuz sivil darbesi arasÄ±nda sadece bir fark var. 12 EylÃ¼l darbesini yapanlarÄ±n apoletleri vardÄ±, 20 Temmuz'u yapanlarÄ±n apoletleri yok. AralarÄ±nda hiÃ§bir fark yok. BakÄ±n Kenan Evren ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±na bakÄ±n ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±na. HiÃ§bir fark yok. O dÃ¶nem sÄ±kÄ±yÃ¶netim bildirileri yayÄ±nlanÄ±rdÄ±, ÅŸimdi kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler. AralarÄ±nda hiÃ§bir fark yok. SÄ±kÄ±yÃ¶netim bildirilerine herkes uyardÄ±, Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameler Ã§Ä±kÄ±yor herkes kaygÄ±yla izliyor ne olacak bu memleketin hali diye. HiÃ§ kimse umutsuzluÄŸa kapÄ±lmasÄ±n. Bu Ã¼lkenin dinamik gÃ¼Ã§leri var, insanlarÄ±, aydÄ±nlarÄ± var. Biz asla ve asla umutsuzluÄŸa kapÄ±lmayacaÄŸÄ±z, Ã¶yle bir hakkÄ±mÄ±z yok. MÃ¼cadele her yerde mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Bedel Ã¶denecek, size sÃ¶zÃ¼m sÃ¶z gerekirse o bedeli Ã¶nce ben Ã¶deyeceÄŸim. Bu Ã¼lke iÃ§in, bayraÄŸÄ±m iÃ§in vatanÄ±m iÃ§in gerekirse o mÃ¼cadeleyi ben yapacaÄŸÄ±m ben Ã¶deyeceÄŸim. Bedel Ã¶demekten kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z ve Ã§ekinmeyeceÄŸiz. Bu Ã¼lkenin insanÄ± baskÄ±dan, bÄ±ktÄ±. AÄŸzÄ±nÄ± bÄ±Ã§ak aÃ§mÄ±yor. Birisinin dur demesi, konuÅŸmasÄ± lazÄ±m. Biz bir konuÅŸuyoruz onlar 50, 100, bin konuÅŸuyorlar. SanÄ±yorlar ki biz bÃ¶yle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bu Ã¼lkede gÃ¼veni saÄŸlarÄ±z. Siz bÃ¶yle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman baskÄ±yÄ± zaten ilan etmiÅŸ oluyorsunuz.12 EylÃ¼l dÃ¶nemi de Ã¶yleydi. Gazetecileri hapse atÄ±yorsunuz, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin yÃ¶neticilerini hapse atÄ±yorsunuz, Osman Kavala'nÄ±n, Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n ne gÃ¼nahÄ± var. Milletvekilleri hapiste. Bir Ã¼lkede milletvekili, gazeteci hapisteyse o Ã¼lkede demokrasi yoktur. Bir Ã¼lkede insanlar cadde, sokakta rahatlÄ±kla gezemiyorsa o Ã¼lkede demokrasi yoktur. Kimse bana demokrasiyi anlatmasÄ±n. Onu kÃ¼lahÄ±ma bile anlatamazlar. Ãœlke 20 Temmuz darbe sÃ¼recini yaÅŸamaktadÄ±r. Bu darbe sÃ¼recine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi de bizler yapacaÄŸÄ±z, bu Ã¼lkenin aydÄ±nlarÄ± yapacak."

Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir CHP'linin Ã§Ä±kÄ±p, "Ben ne olacaÄŸÄ±m" derse derhal istifa etmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, bÃ¶yle insanlarÄ±n partide iÅŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

CHP olarak, delege sistemini kaldÄ±rmak istediklerini anlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Burada Adana milletvekillerimiz var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek Siyasi Partiler YasasÄ±'ndaki delege sisteminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili kanun teklifi vereceÄŸiz. BugÃ¼n havaalanÄ±nda yaÅŸlÄ± bir teyze yanÄ±ma geldi. 'BÃ¼tÃ¼n umudumuz sizsiniz' dedi. Bu nedenle parti iÃ§inde asla kavga istemiyorum. Bu nedenle, herkesin TÃ¼rkiye'nin sorunlarÄ±nÄ± azimle, kararlÄ±lÄ±kla dile getirdiÄŸi bir parti tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z ve herkes aynÄ± dili konuÅŸacak. EÄŸer bir kiÅŸi bu partide dava adamÄ± deÄŸilse, TÃ¼rkiye'yi nasÄ±l Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k seviyesine ulaÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor, gazi Mustafa Kemal'in bize emrettiÄŸi hedefe yÃ¶nelmiyorsa bu partide iÅŸi yok. Bizim sorumluÄŸumuz diÄŸer partilere benzemez. Biz, avukatlÄ±k bÃ¼rolarÄ±nda kurulmadÄ±k. Biz, milli mÃ¼cadele dÃ¶neminde, savaÅŸ meydanlarÄ±nda kurulan ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesi veren bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz, o idealin partisiyiz" diye konuÅŸtu.

4 YILDA YOKSULLUÄžU BÄ°TÄ°RECEÄžÄ°Z

CHP olarak yapmak istedikleri hedefleri sÄ±ralayan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hedefimiz bellidir. Demokrasi, Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, medyanÄ±n Ã¶zgÃ¼rleÅŸmesi gÃ¼Ã§lÃ¼ sivil toplum, gÃ¼Ã§lÃ¼ sosyal devlet. Niye aile sigortasÄ± diyoruz? HiÃ§bir Ã§ocuk yataÄŸa aÃ§ girmesin dile. Her partilimiz, her eve, her dÃ¼kkana girdiÄŸinde aile sigortasÄ±nÄ± anlatmalÄ±. Biz, yoksulluÄŸu yÃ¶netmek istemiyoruz. 15 yÄ±ldÄ±r iktidar yoksullarÄ±, yoksulluÄŸu yÃ¶netiyor. 4 yÄ±lda yoksulluÄŸu bitireceÄŸiz. Biz bu Ã¼lkede yÄ±lda terÃ¶rÃ¼ bitireceÄŸiz. 4 yÄ±lda Ã¼lkeye barÄ±ÅŸÄ±, huzuru, esenliÄŸi getireceÄŸiz. 4 yÄ±lda bu Ã¼lkeyi dÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n Ã¼lkesi haline getireceÄŸiz. Birinci sÄ±nÄ±f demokrasiye geÃ§eceÄŸiz. Din ve vicdan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hiÃ§bir sÄ±nÄ±rlama getirmeyeceÄŸiz. Ä°nsansan dÃ¼ÅŸÃ¼ncene saygÄ± gÃ¶stereceÄŸiz. Bizim iÅŸimiz kolay bir iÅŸ deÄŸildir. VatandaÅŸ bizi 'umut' olarak gÃ¶rÃ¼yor. Bu umudu sÃ¶ndÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. SÃ¶ndÃ¼renlerin de bizim aramÄ±zda iÅŸi yok. Biz boÅŸuna mÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼k?, BoÅŸuna mÄ± hak, hukuk, adalet dedik? Biz, bize oy vermeyenlerin de umuduyuz."

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye'deki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m adresinin CHP olduÄŸunu kaydetti.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP olarak 2019'daki yerel ve genel seÃ§imlere hazÄ±r olmak zorunda olduklarÄ±na iÅŸaret ederek, "Vebalimiz aÄŸÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸmazsak vebalimiz aÄŸÄ±r. Ä°nsanlara sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ± gidin ve anlatÄ±n. TÃ¼rkiye, dÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã¼lkelerinden birisi. Tek sorunu, kaynaklarÄ±nÄ± yerli yerinde kullanamamak. ParayÄ± yerli yerinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, bu Ã¼lkede kimse aÃ§ta aÃ§Ä±kta kalmaz. BÃ¼tÃ¼n mesele kul hakkÄ± yememektedir." dedi.