17:44, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ aÃ§Ä±klama





Abdullah GÃ¼l: Gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m durumlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Abdullah GÃ¼l, 11. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi'nin twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu. GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Bir sÃ¼redir basÄ±n yayÄ±n organlarÄ± ve sosyal medya Ã¼zerinden bazÄ± milletvekilleri ve ilgili troller tarafÄ±ndan ÅŸahsÄ±ma karÅŸÄ± yapÄ±lan saygÄ±sÄ±zlÄ±k, haraket ve ahlak sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan saldÄ±rÄ±larÄ±n son aÃ§Ä±klamamdan sonra giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyorum. Partimizin kuruluÅŸ ilkelerinden biri olan dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne inanan birisi olarak, gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m durumlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi aÃ§Ä±klamaya devam edeceÄŸim" dedi.

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