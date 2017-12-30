DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:48, 31 AralÄ±k 2017 Pazar
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 19:09, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz
Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz

TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz olacak.

TÃ¼nel MeydanÄ±'nda yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan Åžahin, tramvayÄ±n seferlere baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'a BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ± armaÄŸanÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Vali Åžahin, "Ä°stanbul medeniyetler ÅŸehri. Bir tarihi yarÄ±mada bir de Pera bÃ¶lgesi dediÄŸimiz bu bÃ¶lge var. Ä°kisi farklÄ± iki medeniyeti aslÄ±nda bir araya getiren bir arada yaÅŸatan ve yÃ¼zyÄ±llarca barÄ±ÅŸ iÃ§inde birlikte el ele yaÅŸatan tezahÃ¼rleri ve sembolleri. DolayÄ±sÄ±yla bizim iÃ§in bu bÃ¶lge gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n nuru gibi gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n bebeÄŸi gibi sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, atalarÄ±mÄ±zdan emanet aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve gelecek nesillerimize olduÄŸu gibi daha da geliÅŸtirerek bÄ±rakmak zorunda olduÄŸumuz bÃ¶lgeler." diye konuÅŸtu.

BaÅŸkan Uysal da Ä°stiklal Caddesi'nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Nostalji trenimiz yeni yÄ±l itibariyle faaliyete baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸmalar bitmiÅŸ oldu. YÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi olarak... Ne dersiniz? Ä°ETT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zle konuÅŸtuk, inÅŸallah bir hafta nostaljik tramvayÄ±mÄ±z bedava olacak. Ama bedava diye fazla binip de... Daha sÄ±k sefer yapalÄ±m inÅŸallah, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bir yÄ±ldÄ±r binemiyorlar, onu da saÄŸlayalÄ±m. Tekrar hayÄ±rlÄ± olsun." dedi.

Ä°stiklal'de her zaman altyapÄ± sorunlarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Uysal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AltyapÄ± konusunda Ã¶ncesinde yaÄŸmur suyu ve kanalizasyonun aynÄ± kanaldan gitmesinden dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±, onlar ayrÄ±ldÄ±. Yine alt yapÄ±da Ä°GDAÅž, Ä°SKÄ° ve BEDAÅž, Telekom ve kablolarla ilgili de devamlÄ± kazÄ± ihtiyacÄ± vardÄ±. BunlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ± tamamlandÄ±. Tren rayÄ±nÄ±n titreÅŸiminden dolayÄ± hem altyapÄ± hem de kenardaki binalara zarar vermesi, bunlarla birlikte yeni tedbirler alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸ yerlerine su baskÄ±nÄ± veya su kaÃ§aÄŸÄ± inÅŸallah yaÅŸanmayacak. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±l burada tekrar bir daha altyapÄ±yla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmayacak. Zorunlu olmayan araÃ§ giriÅŸleri buraya inÅŸallah girmeyecek. Taksim MeydanÄ± ne olacak? Taksim MeydanÄ± 2015'te baÅŸladÄ±, orasÄ± ne oldu. OrasÄ± da bitmek Ã¼zere, yÃ¼zde 99'u bitti. AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi yeni binasÄ±na kavuÅŸacak, onun yÄ±kÄ±ma baÅŸlanÄ±yor. 2019 yÄ±lÄ±na da orayÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaparken Ã¶n tarafÄ±ndaki Mete Caddesi de yer altÄ±na alÄ±nacak. KÃ¼ltÃ¼r merkezi oraya Ä°stanbul'un TÃ¼rkiye'nin gururu olabilecek bir mimari projeyle yeniden yapÄ±lÄ±rken, Ã¶nÃ¼nde de yer Ã¼stÃ¼nde ve meydanda trafik olmamalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. 2019'da inÅŸallah orasÄ± bitmiÅŸ olacak."

"Belki sorarsÄ±nÄ±z, baÅŸkanÄ±mÄ±z burada aÄŸaÃ§lar vardÄ±, onlar ne olacak? diyen Uysal, "Bu ÅŸekildeki tarihi alanlarda aÄŸaÃ§ yetiÅŸme imkanÄ± yok Ã§Ã¼nkÃ¼ zemin tamamÄ±yla sert zemin, o sert zemine aÄŸaÃ§ ekip, su verdiÄŸiniz zaman hiÃ§bir zaman buranÄ±n problemi bitmiyor. Pekala Ä°stiklal Caddesi yeÅŸilden mahrum mu olacak? Ä°nÅŸallah yeÅŸilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bÃ¶lÃ¼mlerde oturma alanlarÄ±, o oturma olanlarÄ±n etrafÄ±nda da yine deÄŸiÅŸik usullerle yeÅŸillikler, Ã§iÃ§eklendirmeler olacak." ifadelerini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Åžahin ve Uysal, tramvayÄ±n ilk seferinde yolculuk yaptÄ±.



Ä°lgili Konular Nostaljik tramvay Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
KalÄ±n Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ± anlattÄ±
KalÄ±n, Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ± anlattÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor" dedi
AÄŸrÄ±'da trafik kazasÄ± 4 Ã¶lÃ¼
AÄŸrÄ±'da trafik kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz
Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz

TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak
KÃ¶prÃ¼ geÃ§iÅŸlerine zam
KÃ¶prÃ¼ geÃ§iÅŸlerine zam

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼creti 8,75 TL oldu.
Ä°ÅŸitme engelli Ã¶ÄŸrenciler PalandÃ¶ken'de eÄŸlendi
Ä°ÅŸitme engelli Ã¶ÄŸrenciler PalandÃ¶ken'de eÄŸlendi

Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zlerindeki ve yÃ¼reklerindeki mutluluk gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi" dedi
Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ aÃ§Ä±klama
Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Abdullah GÃ¼l: Gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m durumlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 4 yÄ±lda yoksulluÄŸu bitireceÄŸiz
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: 4 yÄ±lda yoksulluÄŸu bitireceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Hepimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. ArtÄ±k gÃ¼n bir parti gÃ¼nÃ¼ deÄŸildir. GÃ¼n, TÃ¼rkiye gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±, geleceÄŸidir. Hepimizin oturup yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. GeÃ§miÅŸte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z A, B partisine oy verebilirler. Ama bugÃ¼n geldiÄŸimiz nokta bir parti ayrÄ±mÄ± noktasÄ±nÄ± Ã§oktan aÅŸtÄ±. GeldiÄŸimiz nokta TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± sorunudur" dedi
Hakkari'de 3 bin 500 rakÄ±mda iÃ§me suyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±
Hakkari'de 3 bin 500 rakÄ±mda iÃ§me suyu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±

Belediye ekipleri, kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 4 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 bin 500 rakÄ±mlÄ± BerÃ§elan YaylasÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±
TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
BozdaÄŸ CHP milletin yanÄ±nda dursun
BozdaÄŸ: CHP milletin yanÄ±nda dursun

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP'yi darbecilerin, FETÃ–'nÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda ama milletin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum" dedi
BBP'den CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi aÃ§Ä±klamasÄ±
BBP'den CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi aÃ§Ä±klamasÄ±

BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karacan, "(CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi) Ä°nanÄ±yorum ki bu, siyasette uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine daha fazla katkÄ±da bulunacaktÄ±r" dedi
quot Kimse Ã¼ÅŸÃ¼mesin quot diye soba yardÄ±mÄ± yapÄ±yorlar
"Kimse Ã¼ÅŸÃ¼mesin" diye soba yardÄ±mÄ± yapÄ±yorlar

Erbaa ilÃ§esinde mahalle muhtarÄ± Murat YÄ±ldÄ±z ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesi kapsamÄ±nda ihtiyaÃ§ sahibi ailelere soba daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor
Meteorolojiden Adana'ya kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden Adana'ya kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Adana ve Mersin'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
Hatay'da uyuÅŸturucu operasyonu
Hatay'da uyuÅŸturucu operasyonu

ReyhanlÄ± ilÃ§esinde uyuÅŸturucu imalathanesine dÃ¼zenlenen operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
quot KudÃ¼s quot temalÄ± durak ilgi Ã§ekiyor
"KudÃ¼s" temalÄ± durak ilgi Ã§ekiyor

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki gÃ¶stermek ve KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼ndemde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kent merkezindeki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±, "KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± gÃ¶rsellerle giydirdi
Demiryolunda Emniyet Kritik GÃ¶revler YÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik
Demiryolunda Emniyet Kritik GÃ¶revler YÃ¶netmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik

Demiryolu faaliyetlerinde emniyete doÄŸrudan etki edebilecek unsurlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve psikoteknik deÄŸerlendirme raporu, belirlenen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ± ve psikoteknik deÄŸerlendirme Ã¶lÃ§Ã¼tlerine tabi olacak

Haberler

Vasip Åžahin'den Ä°stiklal MarÅŸÄ± mesajÄ±
Vasip Åžahin'den Ä°stiklal MarÅŸÄ± mesajÄ±

1 MayÄ±s ile ilgili Ä°stanbul ValiliÄŸi'ne baÅŸvuru yok
1 MayÄ±s ile ilgili Ä°stanbul ValiliÄŸi'ne baÅŸvuru yok

Ä°stanbul Valisi; 'daha fazlasÄ± engellendi'
Ä°stanbul Valisi 'daha fazlasÄ± engellendi'

Ä°stanbul'da eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam edilecek
Ä°stanbul'da eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam edilecek

Vali: PatlamanÄ±n nedeni belli deÄŸil
Vali PatlamanÄ±n nedeni belli deÄŸil

Validen Ä°stanbul'da 'plakasÄ±z araba' aÃ§Ä±klamasÄ±
Validen Ä°stanbul'da 'plakasÄ±z araba' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°stanbul valisi geleneÄŸi bozdu, koltuÄŸu kaptÄ±rmadÄ±
Ä°stanbul valisi geleneÄŸi bozdu koltuÄŸu kaptÄ±rmadÄ±

Vali Åžahin: Taksim 1 MayÄ±s'Ä±n yeri deÄŸil
Vali Åžahin Taksim 1 MayÄ±s'Ä±n yeri deÄŸil






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 