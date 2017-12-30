DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla tÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay bir hafta Ã¼cretsiz olacak.
TÃ¼nel MeydanÄ±'nda yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan Åžahin, tramvayÄ±n seferlere baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'a BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ± armaÄŸanÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.
Vali Åžahin, "Ä°stanbul medeniyetler ÅŸehri. Bir tarihi yarÄ±mada bir de Pera bÃ¶lgesi dediÄŸimiz bu bÃ¶lge var. Ä°kisi farklÄ± iki medeniyeti aslÄ±nda bir araya getiren bir arada yaÅŸatan ve yÃ¼zyÄ±llarca barÄ±ÅŸ iÃ§inde birlikte el ele yaÅŸatan tezahÃ¼rleri ve sembolleri. DolayÄ±sÄ±yla bizim iÃ§in bu bÃ¶lge gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n nuru gibi gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n bebeÄŸi gibi sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, atalarÄ±mÄ±zdan emanet aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve gelecek nesillerimize olduÄŸu gibi daha da geliÅŸtirerek bÄ±rakmak zorunda olduÄŸumuz bÃ¶lgeler." diye konuÅŸtu.
BaÅŸkan Uysal da Ä°stiklal Caddesi'nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Nostalji trenimiz yeni yÄ±l itibariyle faaliyete baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸmalar bitmiÅŸ oldu. YÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi olarak... Ne dersiniz? Ä°ETT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zle konuÅŸtuk, inÅŸallah bir hafta nostaljik tramvayÄ±mÄ±z bedava olacak. Ama bedava diye fazla binip de... Daha sÄ±k sefer yapalÄ±m inÅŸallah, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bir yÄ±ldÄ±r binemiyorlar, onu da saÄŸlayalÄ±m. Tekrar hayÄ±rlÄ± olsun." dedi.
Ä°stiklal'de her zaman altyapÄ± sorunlarÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Uysal, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"AltyapÄ± konusunda Ã¶ncesinde yaÄŸmur suyu ve kanalizasyonun aynÄ± kanaldan gitmesinden dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±, onlar ayrÄ±ldÄ±. Yine alt yapÄ±da Ä°GDAÅž, Ä°SKÄ° ve BEDAÅž, Telekom ve kablolarla ilgili de devamlÄ± kazÄ± ihtiyacÄ± vardÄ±. BunlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ± tamamlandÄ±. Tren rayÄ±nÄ±n titreÅŸiminden dolayÄ± hem altyapÄ± hem de kenardaki binalara zarar vermesi, bunlarla birlikte yeni tedbirler alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸ yerlerine su baskÄ±nÄ± veya su kaÃ§aÄŸÄ± inÅŸallah yaÅŸanmayacak. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±l burada tekrar bir daha altyapÄ±yla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmayacak. Zorunlu olmayan araÃ§ giriÅŸleri buraya inÅŸallah girmeyecek. Taksim MeydanÄ± ne olacak? Taksim MeydanÄ± 2015'te baÅŸladÄ±, orasÄ± ne oldu. OrasÄ± da bitmek Ã¼zere, yÃ¼zde 99'u bitti. AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi yeni binasÄ±na kavuÅŸacak, onun yÄ±kÄ±ma baÅŸlanÄ±yor. 2019 yÄ±lÄ±na da orayÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaparken Ã¶n tarafÄ±ndaki Mete Caddesi de yer altÄ±na alÄ±nacak. KÃ¼ltÃ¼r merkezi oraya Ä°stanbul'un TÃ¼rkiye'nin gururu olabilecek bir mimari projeyle yeniden yapÄ±lÄ±rken, Ã¶nÃ¼nde de yer Ã¼stÃ¼nde ve meydanda trafik olmamalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. 2019'da inÅŸallah orasÄ± bitmiÅŸ olacak."
"Belki sorarsÄ±nÄ±z, baÅŸkanÄ±mÄ±z burada aÄŸaÃ§lar vardÄ±, onlar ne olacak? diyen Uysal, "Bu ÅŸekildeki tarihi alanlarda aÄŸaÃ§ yetiÅŸme imkanÄ± yok Ã§Ã¼nkÃ¼ zemin tamamÄ±yla sert zemin, o sert zemine aÄŸaÃ§ ekip, su verdiÄŸiniz zaman hiÃ§bir zaman buranÄ±n problemi bitmiyor. Pekala Ä°stiklal Caddesi yeÅŸilden mahrum mu olacak? Ä°nÅŸallah yeÅŸilden mahrum olmayacak. Buralara yine belirli bÃ¶lÃ¼mlerde oturma alanlarÄ±, o oturma olanlarÄ±n etrafÄ±nda da yine deÄŸiÅŸik usullerle yeÅŸillikler, Ã§iÃ§eklendirmeler olacak." ifadelerini kullandÄ±.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Åžahin ve Uysal, tramvayÄ±n ilk seferinde yolculuk yaptÄ±.
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