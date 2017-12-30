17:53, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°ÅŸitme engelli Ã¶ÄŸrenciler PalandÃ¶ken'de eÄŸlendi





Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zlerindeki ve yÃ¼reklerindeki mutluluk gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzurum'da Ã¶zel lisede eÄŸitim gÃ¶ren 50 iÅŸitme engelli, PalandÃ¶ken Kayak Merkezi'nde eÄŸlendi. Erzurum Ã–zel EÄŸitim Meslek Lisesi Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Canan YÄ±lmaz ve Adnan Menderes Mahallesi MuhtarÄ± Sadullah Aydemir, okuldaki Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik PalandÃ¶ken Kayak Merkezi'nde eÄŸlence programÄ± dÃ¼zenlenmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulundu. Bunun Ã¼zerine BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen'in desteÄŸiyle PalandÃ¶ken Kayak Merkezi'ndeki tesislerden gÃ¼n boyunca faydalanan iÅŸitme engelli Ã¶ÄŸrenciler, kÄ±zaklar ile kayak yaptÄ±, kartopu oynayarak eÄŸlenceli vakit geÃ§irdi. Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, okul ve ailelerin iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen faaliyetin Ã¶ÄŸrencilere mutluluk verdiÄŸini belirterek, organizasyona katkÄ± saÄŸlayan Belediye BaÅŸkanÄ± Sekmen'e teÅŸekkÃ¼r etti. YÄ±lmaz, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zlerindeki ve yÃ¼reklerindeki mutluluk gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi. PalandÃ¶ken'de gÃ¼zel bir gÃ¼n geÃ§irdik. Hem aileler hem Ã¶ÄŸretmenler hem de Ã¶ÄŸrencilerimiz ile Ã§ok mutlu olduk. KatkÄ±sÄ± olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederiz." dedi.

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