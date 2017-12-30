18:17, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

KÃ¶prÃ¼ geÃ§iÅŸlerine zam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KGM), 1 Ocak'tan geÃ§erli olmak Ã¼zere BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri ile otoyol geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde araÃ§ sÄ±nÄ±flarÄ±na gÃ¶re ortalama yÃ¼zde 10 ila yÃ¼zde 25 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, otoyol ve BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinin geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinin 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere yeniden dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

Daha kÄ±sa sÃ¼rede ekonomik, gÃ¼venli ve konforlu ulaÅŸÄ±m imkanÄ± saÄŸlayan eriÅŸme kontrollÃ¼ otoyollarÄ±n ve BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinin, uzun yÄ±llar hizmet vermek Ã¼zere servis Ã¶mÃ¼rlerinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n bakÄ±m-onarÄ±mlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli yapÄ±labilmesine baÄŸlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Bu amaÃ§la Ã¼cretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼lerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yeni bir gÃ¼ncelleme yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Yeni fiyat ayarlamasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n, daha Ã¶nce yapÄ±lanlara gÃ¶re farklÄ±lÄ±klar iÃ§erdiÄŸi, araÃ§ sÄ±nÄ±flarÄ±na ve coÄŸrafi bÃ¶lgelere gÃ¶re geÃ§iÅŸ Ã¼creti tarifesi yÃ¶ntemi benimsendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Yeni fiyat ayarlamasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde toplu taÅŸÄ±mayÄ± Ã¶zendirerek trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak ve bunun sonucunda zararlÄ± emisyon salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± minimize ederek Ã§evreyi korumak da hedeflenmiÅŸtir. Bu Ã§erÃ§evede otomobil aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§lara daha yÃ¼ksek ve ticari faaliyet aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± aÄŸÄ±r tonajlÄ± 3, 4, 5. sÄ±nÄ±f araÃ§lara daha dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat artÄ±ÅŸÄ± uygulanmÄ±ÅŸ ve bazÄ± otoyollarda 3, 4, 5. sÄ±nÄ±flara herhangi bir Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

KÃ¶prÃ¼ ve otoyollarda uygulanacak geÃ§iÅŸ Ã¼creti ayarlamasÄ±nda, BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinde 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 25, 3., 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu Ä°stasyonu-AkÄ±ncÄ± kesimi), Ä°zmir Ã‡eÅŸme Otoyolu ve Ä°zmir AydÄ±n Otoyolunda 1. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 25, 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 15, 3, 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ukurova otoyollarÄ±nda (NiÄŸde-Mersin-Adana BatÄ± kesimi) ve (Adana DoÄŸu-Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa kesimi), 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 3, 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretlerinde herhangi bir artÄ±ÅŸ yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri ve tÃ¼m otoyollarda 6. sÄ±nÄ±f motosiklet Ã¼cretlerinde artÄ±ÅŸ yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olup bu sÄ±nÄ±fta 2017 yÄ±lÄ± Ã¼cretleri uygulanmaya devam edilecektir.

Buna gÃ¶re, BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinde otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼creti ise 8,75 lira, otoyollarda otomobil iÃ§in en dÃ¼ÅŸÃ¼k geÃ§iÅŸ Ã¼creti 2,5 lira, en yÃ¼ksek geÃ§iÅŸ Ã¼creti 25 lira olarak belirlenmiÅŸtir."