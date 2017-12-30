KÃ¶prÃ¼ geÃ§iÅŸlerine zam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KGM), 1 Ocak'tan geÃ§erli olmak Ã¼zere BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri ile otoyol geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde araÃ§ sÄ±nÄ±flarÄ±na gÃ¶re ortalama yÃ¼zde 10 ila yÃ¼zde 25 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
KGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, otoyol ve BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinin geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinin 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere yeniden dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Daha kÄ±sa sÃ¼rede ekonomik, gÃ¼venli ve konforlu ulaÅŸÄ±m imkanÄ± saÄŸlayan eriÅŸme kontrollÃ¼ otoyollarÄ±n ve BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinin, uzun yÄ±llar hizmet vermek Ã¼zere servis Ã¶mÃ¼rlerinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n bakÄ±m-onarÄ±mlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli yapÄ±labilmesine baÄŸlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Bu amaÃ§la Ã¼cretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼lerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yeni bir gÃ¼ncelleme yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Yeni fiyat ayarlamasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n, daha Ã¶nce yapÄ±lanlara gÃ¶re farklÄ±lÄ±klar iÃ§erdiÄŸi, araÃ§ sÄ±nÄ±flarÄ±na ve coÄŸrafi bÃ¶lgelere gÃ¶re geÃ§iÅŸ Ã¼creti tarifesi yÃ¶ntemi benimsendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"Yeni fiyat ayarlamasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde toplu taÅŸÄ±mayÄ± Ã¶zendirerek trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak ve bunun sonucunda zararlÄ± emisyon salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± minimize ederek Ã§evreyi korumak da hedeflenmiÅŸtir. Bu Ã§erÃ§evede otomobil aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§lara daha yÃ¼ksek ve ticari faaliyet aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± aÄŸÄ±r tonajlÄ± 3, 4, 5. sÄ±nÄ±f araÃ§lara daha dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat artÄ±ÅŸÄ± uygulanmÄ±ÅŸ ve bazÄ± otoyollarda 3, 4, 5. sÄ±nÄ±flara herhangi bir Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.
KÃ¶prÃ¼ ve otoyollarda uygulanacak geÃ§iÅŸ Ã¼creti ayarlamasÄ±nda, BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinde 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 25, 3., 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu Ä°stasyonu-AkÄ±ncÄ± kesimi), Ä°zmir Ã‡eÅŸme Otoyolu ve Ä°zmir AydÄ±n Otoyolunda 1. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 25, 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 15, 3, 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ukurova otoyollarÄ±nda (NiÄŸde-Mersin-Adana BatÄ± kesimi) ve (Adana DoÄŸu-Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa kesimi), 1. ve 2. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretleri ortalama yÃ¼zde 10 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 3, 4. ve 5. sÄ±nÄ±f araÃ§ Ã¼cretlerinde herhangi bir artÄ±ÅŸ yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.
BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri ve tÃ¼m otoyollarda 6. sÄ±nÄ±f motosiklet Ã¼cretlerinde artÄ±ÅŸ yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olup bu sÄ±nÄ±fta 2017 yÄ±lÄ± Ã¼cretleri uygulanmaya devam edilecektir.
Buna gÃ¶re, BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼lerinde otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼creti ise 8,75 lira, otoyollarda otomobil iÃ§in en dÃ¼ÅŸÃ¼k geÃ§iÅŸ Ã¼creti 2,5 lira, en yÃ¼ksek geÃ§iÅŸ Ã¼creti 25 lira olarak belirlenmiÅŸtir."
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor" dedi
AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼creti 8,75 TL oldu.
Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zlerindeki ve yÃ¼reklerindeki mutluluk gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi" dedi
Abdullah GÃ¼l: Gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m durumlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Hepimizin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. ArtÄ±k gÃ¼n bir parti gÃ¼nÃ¼ deÄŸildir. GÃ¼n, TÃ¼rkiye gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±, geleceÄŸidir. Hepimizin oturup yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. GeÃ§miÅŸte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z A, B partisine oy verebilirler. Ama bugÃ¼n geldiÄŸimiz nokta bir parti ayrÄ±mÄ± noktasÄ±nÄ± Ã§oktan aÅŸtÄ±. GeldiÄŸimiz nokta TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± sorunudur" dedi
Belediye ekipleri, kentin iÃ§me suyu sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 4 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 bin 500 rakÄ±mlÄ± BerÃ§elan YaylasÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n Irak'Ä±n kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP'yi darbecilerin, FETÃ–'nÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda ama milletin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum" dedi
BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karacan, "(CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi) Ä°nanÄ±yorum ki bu, siyasette uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine daha fazla katkÄ±da bulunacaktÄ±r" dedi
Erbaa ilÃ§esinde mahalle muhtarÄ± Murat YÄ±ldÄ±z ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Kimse ÃœÅŸÃ¼mesin" projesi kapsamÄ±nda ihtiyaÃ§ sahibi ailelere soba daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor
ReyhanlÄ± ilÃ§esinde uyuÅŸturucu imalathanesine dÃ¼zenlenen operasyonda 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na tepki gÃ¶stermek ve KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼ndemde kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kent merkezindeki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±, "KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± gÃ¶rsellerle giydirdi
Demiryolu faaliyetlerinde emniyete doÄŸrudan etki edebilecek unsurlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin saÄŸlÄ±k kurulu raporu ve psikoteknik deÄŸerlendirme raporu, belirlenen saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ± ve psikoteknik deÄŸerlendirme Ã¶lÃ§Ã¼tlerine tabi olacak