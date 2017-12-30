BelÃ§ika'da KudÃ¼s protestosu

ÃœrdÃ¼n'de prenslerden bazÄ±larÄ± emekliye sevkedildi

Kral 2. Abdullah'Ä±n geÃ§en hafta gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± orduda gÃ¶revli kardeÅŸleri Faysal ve Ali bin HÃ¼seyin ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesi kararÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.