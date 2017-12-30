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Avrupa
18:30, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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BelÃ§ika'da KudÃ¼s protestosu
BelÃ§ika'da KudÃ¼s protestosu

Protestocular, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de toplanan gÃ¶stericiler, ABD'nin, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti.

BazÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yeleri, Avrupa BirliÄŸi (AB) kurumlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapan BrÃ¼ksel'de "KudÃ¼s kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir" temalÄ± eylem dÃ¼zenledi.

BrÃ¼ksel Merkez Tren Ä°stasyonu'nda toplanan eylemciler, "Filistin'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k", "Ä°srail'e karÅŸÄ± direniÅŸ" ve "Ä°srail'i boykot" sloganlarÄ± attÄ±.

Filistin bayraklarÄ± aÃ§an gÃ¶stericiler, "KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgaline son verin" ve "KudÃ¼s'Ã¼ kurtarÄ±n" yazan dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

ABD ve Ä°srail'e tepki gÃ¶sterilen eylemde yapÄ±lan konuÅŸmalarda, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n hukuksuz olduÄŸu ve kabul edilemeyeceÄŸi vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular BelÃ§ika KudÃ¼s
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