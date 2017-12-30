18:41, 30 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Brezilya'da gÃ¼venlik orduya devredildi





Brezilya'nÄ±n Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ bÄ±rakma eylemleri nedeniyle gÃ¼venlik orduya devredildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'nÄ±n Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ bÄ±rakma eylemleri nedeniyle gÃ¼venlik orduya devredildi. Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararname ile kamu gÃ¼venlik organlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n orduya devredildiÄŸini duyurdu. Eyalette polisler ve itfaiyeciler, 19 AralÄ±k'tan bu yana Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli Ã¶denmesini talep ederek iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapÄ±yor. Polislerin iÅŸ bÄ±rakma eylemi nedeniyle eyalet genelinde 500'Ã¼n Ã¼zerinde hÄ±rsÄ±zlÄ±k, soygun ve yaÄŸma olayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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