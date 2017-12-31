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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:54, 31 AralÄ±k 2017 Pazar
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
GÃ¼ncelleme: 09:30, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 31 AralÄ±k 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 31 AralÄ±k 2017

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin il kongresine iÅŸtirak edecek.

(DÃ¼zce/14.00)Â 

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin il kongrelerine katÄ±lacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Burdur/12.00/13.45/Isparta/15.00/17.00)Â 

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bursa Åžehir Hastanesi ÅŸantiyesini ziyaret ederek Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden brifing alacak, saÄŸlÄ±k ve ÅŸantiye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla yemekte bir araya gelecek, AK Parti Bursa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda HAK-Ä°Åž sendikasÄ± Ã¼yelerini kabul edecek.

(Bursa/13.00/16.00)Â 

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Rize Belediyesi Hamsi ÅžÃ¶leni'ne ve AK Parti Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Rize/11.00/13.00)

3- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, yeni yÄ±lÄ± Samsun KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde karÅŸÄ±layacak, yeni yÄ±lÄ±n ilk bebeÄŸini ziyaret edecek.

(Samsun/00.00)Â 

Â 

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti Ä°l Kongresine katÄ±lacak.

(DÃ¼zce/14.00)Â 

2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ankara YHT Garâ€™da yolcularÄ±n yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak.

(Ankara/21.00)Â 

Â 

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, KudÃ¼s ve Gazze'de dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriler takip edilecek.

(KudÃ¼s)Â 

2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â 

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â 

SPOR

1- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Banvit-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka,Â 
YeÅŸilgiresun Belediyespor-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Ä°stanbul/13.00/17.00/BalÄ±kesir/15.15/Giresun/19.30)Â 

Â 

Ã–ZEL HABER

1- YeÅŸil pasaportla 6 bin 583 ihracatÃ§Ä± "kanatlandÄ±"

- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci:

- "Ä°hracatÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda bu yÄ±l toplam 6 bin 583 ÅŸirket yetkilisine yeÅŸil pasaport verdik"

- "BunlarÄ±n yÃ¼zde 45,2'si Ä°stanbul'daki 2 bin 978 ÅŸirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla Ä°zmir takip etti"

(Deniz Ã‡iÃ§ek/Ankara)

2- "Otomobil fiyatlarÄ± yÃ¼zde 5-10 artabilir"

- Toyota TÃ¼rkiye Pazarlama ve SatÄ±ÅŸ AÅž Ãœst YÃ¶neticisi Ali Haydar Bozkurt:

- "ArtÄ±k kur farkÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmasÄ± diye bir ÅŸey kalmayacak. AracÄ± hangi kurdan aldÄ±ysanÄ±z fiyat buna gÃ¶re belirlenecek"

- "Kur bugÃ¼nkÃ¼ pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yÄ±lÄ± arasÄ±nda araÃ§ fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 5-10 artÄ±ÅŸlar bekleyebiliriz"

- "Kurlar bulunduklarÄ± bu seviyeyi korursa gelecek yÄ±l satÄ±ÅŸlarda bu yÄ±la oranla yÃ¼zde 10-15 daralma olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

- "TÃ¼rkiye pazarÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplam araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 72â€™si Ã¼lkemizde Ã¼retiliyor"

- "Toyota olarak 2018 yÄ±lÄ±nda 50 bin adetlik satÄ±ÅŸ yapmayÄ± hedefliyoruz. Toplam otomobil pazarÄ±nda ilk 6 ya da 7'nci sÄ±rada 2018 yÄ±lÄ±nÄ± tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yorum"

(Hasan Arslan / Ä°stanbul)

3- YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kana bulayan saldÄ±rÄ±nÄ±n acÄ±larÄ± hala taze

- DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ÅŸofÃ¶r Ayhan ArÄ±k'Ä±n kardeÅŸi TarÄ±k ArÄ±k'Ä±n aÄŸabeyine olan Ã¶zlemi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± hiÃ§ dinmedi

- TarÄ±k ArÄ±k:

- "SanÄ±klar tek tek yakalandÄ±. Onlar saÄŸ yakalandÄ± ve bir Ã¶mÃ¼r boyu acÄ± Ã§ekecekler. Ben nasÄ±l bir Ã¶mÃ¼r boyu acÄ± Ã§ekeceksem, o da Ã§ekecek. Ben acÄ± Ã§ekiyorum. UyuyamÄ±yorum. AÄŸabeyimin kimseye zararÄ± yoktu. Melek gibiydi, gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ydÃ¼ ve hiÃ§ kimseye kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z sÃ¶ylemezdi"

- AynÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli Muhammed Elhod'un annesi Achky:

- "Haberi Ã¶ÄŸrendiÄŸim andan bugÃ¼ne iÃ§imdeki acÄ± dinmedi. OÄŸlumu ve onun gibi onlarca kiÅŸiyi hayattan koparan terÃ¶ristlerin cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±, adaletin yerini bulmasÄ±nÄ± diliyorum"

(Hanife SevinÃ§/Ä°stanbul)Â 



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