TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 31 AralÄ±k 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin il kongresine iÅŸtirak edecek.
(DÃ¼zce/14.00)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin il kongrelerine katÄ±lacak ve valilikleri ziyaret edecek.
(Burdur/12.00/13.45/Isparta/15.00/17.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bursa Åžehir Hastanesi ÅŸantiyesini ziyaret ederek Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden brifing alacak, saÄŸlÄ±k ve ÅŸantiye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla yemekte bir araya gelecek, AK Parti Bursa Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda HAK-Ä°Åž sendikasÄ± Ã¼yelerini kabul edecek.
(Bursa/13.00/16.00)Â
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Rize Belediyesi Hamsi ÅžÃ¶leni'ne ve AK Parti Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Rize/11.00/13.00)
3- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, yeni yÄ±lÄ± Samsun KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde karÅŸÄ±layacak, yeni yÄ±lÄ±n ilk bebeÄŸini ziyaret edecek.
(Samsun/00.00)Â
Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, AK Parti Ä°l Kongresine katÄ±lacak.
(DÃ¼zce/14.00)Â
2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ankara YHT Garâ€™da yolcularÄ±n yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak.
(Ankara/21.00)Â
Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, KudÃ¼s ve Gazze'de dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriler takip edilecek.
(KudÃ¼s)Â
2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â
SPOR
1- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Banvit-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka,Â
YeÅŸilgiresun Belediyespor-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00/17.00/BalÄ±kesir/15.15/Giresun/19.30)Â
Â
Ã–ZEL HABER
1- YeÅŸil pasaportla 6 bin 583 ihracatÃ§Ä± "kanatlandÄ±"
- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci:
- "Ä°hracatÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda bu yÄ±l toplam 6 bin 583 ÅŸirket yetkilisine yeÅŸil pasaport verdik"
- "BunlarÄ±n yÃ¼zde 45,2'si Ä°stanbul'daki 2 bin 978 ÅŸirket temsilcimize verildi. Bu ilimizi 444 pasaportla Bursa, 405 pasaportla Ä°zmir takip etti"
(Deniz Ã‡iÃ§ek/Ankara)
2- "Otomobil fiyatlarÄ± yÃ¼zde 5-10 artabilir"
- Toyota TÃ¼rkiye Pazarlama ve SatÄ±ÅŸ AÅž Ãœst YÃ¶neticisi Ali Haydar Bozkurt:
- "ArtÄ±k kur farkÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmasÄ± diye bir ÅŸey kalmayacak. AracÄ± hangi kurdan aldÄ±ysanÄ±z fiyat buna gÃ¶re belirlenecek"
- "Kur bugÃ¼nkÃ¼ pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yÄ±lÄ± arasÄ±nda araÃ§ fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 5-10 artÄ±ÅŸlar bekleyebiliriz"
- "Kurlar bulunduklarÄ± bu seviyeyi korursa gelecek yÄ±l satÄ±ÅŸlarda bu yÄ±la oranla yÃ¼zde 10-15 daralma olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"
- "TÃ¼rkiye pazarÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplam araÃ§larÄ±n yÃ¼zde 72â€™si Ã¼lkemizde Ã¼retiliyor"
- "Toyota olarak 2018 yÄ±lÄ±nda 50 bin adetlik satÄ±ÅŸ yapmayÄ± hedefliyoruz. Toplam otomobil pazarÄ±nda ilk 6 ya da 7'nci sÄ±rada 2018 yÄ±lÄ±nÄ± tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yorum"
(Hasan Arslan / Ä°stanbul)
3- YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kana bulayan saldÄ±rÄ±nÄ±n acÄ±larÄ± hala taze
- DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ÅŸofÃ¶r Ayhan ArÄ±k'Ä±n kardeÅŸi TarÄ±k ArÄ±k'Ä±n aÄŸabeyine olan Ã¶zlemi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± hiÃ§ dinmedi
- TarÄ±k ArÄ±k:
- "SanÄ±klar tek tek yakalandÄ±. Onlar saÄŸ yakalandÄ± ve bir Ã¶mÃ¼r boyu acÄ± Ã§ekecekler. Ben nasÄ±l bir Ã¶mÃ¼r boyu acÄ± Ã§ekeceksem, o da Ã§ekecek. Ben acÄ± Ã§ekiyorum. UyuyamÄ±yorum. AÄŸabeyimin kimseye zararÄ± yoktu. Melek gibiydi, gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ydÃ¼ ve hiÃ§ kimseye kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z sÃ¶ylemezdi"
- AynÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli Muhammed Elhod'un annesi Achky:
- "Haberi Ã¶ÄŸrendiÄŸim andan bugÃ¼ne iÃ§imdeki acÄ± dinmedi. OÄŸlumu ve onun gibi onlarca kiÅŸiyi hayattan koparan terÃ¶ristlerin cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±, adaletin yerini bulmasÄ±nÄ± diliyorum"
(Hanife SevinÃ§/Ä°stanbul)Â
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin il kongresine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Taro Kono ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak. ErdoÄŸan ile Sibsi, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Pakistan'da, Afganistan Halk Meclisi BaÅŸkanÄ± Abdul Rauf Ä°brahimi ve Ä°ran Ä°slami Åžura Meclisi BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan, resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± Sudan'a hareket edecek.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "100. YÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± BaÄŸdat ve Kut-Ã¼l Amare Sempozyumu"na katÄ±lacak.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'Ä± ziyaret edecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'ni aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, partisinin Karaman Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongresi'ne, Karaman Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Hz. Mevlana'nÄ±n 744. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.