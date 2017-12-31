GÃ¼ncelleme: 09:38, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

OrtadoÄŸu'nun gÃ¼ndemi 2018'de de yoÄŸun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtadoÄŸu'nunÂ 2018 gÃ¼ndeminde, bÃ¶lgenin siyasi geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yan seÃ§imler yer alÄ±yor. BÃ¶lgenin siyasi aÃ§Ä±dan en karmaÅŸÄ±k yapÄ±ya sahip Ã¼lkesi LÃ¼bnan'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi ilan edilen Irak'ta, siyasi gerginliÄŸin devam ettiÄŸiÂ MÄ±sÄ±r'da, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n halen sona ermediÄŸi Libya'da veÂ Arap BaharÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Tunus'ta, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi olarak seÃ§imler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

SavaÅŸlarÄ±n, etnik ve siyasi Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi OrtadoÄŸu'da, 2018 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinin de yoÄŸun bir ÅŸekilde devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

FÄ°LÄ°STÄ°N YÃ–NETÄ°MÄ°NDEN BM ATAÄžI

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ FilistinÂ yÃ¶netiminin BM'ye tam Ã¼ye olma ve devlet olarak tanÄ±nma Ã§abalarÄ±na hÄ±z vermesi bekleniyor.

Filistin tarafÄ±, 2018'de yÃ¼rÃ¼teceÄŸi bu yÃ¶ndeki Ã§abalardan netice alacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor. Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) ve BM'de oluÅŸan bloÄŸun Filistin'e verdiÄŸi siyasi desteÄŸin 2018'de de sÃ¼rmesi ve Filistin Devleti'nin BM'ye tam Ã¼ye olmasÄ± bekleniyor.

Filistin yÃ¶netimi, ABD'nin ve onu takip edebilecek bazÄ± Ã¼lkelerin Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± engellemek iÃ§in diplomatik Ã§abalarÄ±na devam edecek. Bununla birlikte ABD yÃ¶netiminin bu kararÄ±ndan vazgeÃ§mesi ise zor gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Filistin tarafÄ±, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Filistin-Ä°srail arasÄ±ndaki muhtemel barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde artÄ±k bir rolÃ¼nÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ABD yÃ¶netiminin Filistin tarafÄ±yla iliÅŸkileri dÃ¼zeltmek iÃ§in giriÅŸimlerde bulunmasÄ± beklenebilir.

Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± Filistin sokaÄŸÄ±ndaki protesto gÃ¶sterilerinin 2018'de de devam etmesi bekleniyor. Bunun seviyesinin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ise Ä°srail'in atacaÄŸÄ± adÄ±mlar belirleyecek. Ä°srail yÃ¶netimi bazÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§ilerin talebi doÄŸrultusunda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerlerini ilhak etmek gibi adÄ±mlar atarsa sokaktaki tansiyonu artÄ±racaktÄ±r.Â

Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± Fetih ve Hamas arasÄ±nda baÅŸlayan siyasi uzlaÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte siyasi olarak devam edecek bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden netice alÄ±nmasÄ± Ã§ok zor gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n 2018'de gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki beklentiler Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede.

Ä°SRAÄ°L 2018'DE BAZI ÃœLKELERÄ° Ä°KNA ETMEYE Ã‡ALIÅžACAK

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±ndan Ã¶nce Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yeniden baÅŸlamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir beklenti vardÄ±. Trump'Ä±n bÃ¶lgede tansiyonu yÃ¼kselten ve uluslararasÄ± toplumun bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§eken bu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2018 iÃ§inde bunun gerÃ§ekleÅŸme ihtimali neredeyse imkansÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ã–te yandan Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±na 2018'de hÄ±z vereceÄŸinin sinyallerini veriyor.

Ä°srail'in 2018'de yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± bir diÄŸer konu da bazÄ± Ã¼lkeleri ikna ederek Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± takip etmelerini saÄŸlamak olacak. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nda ve BM Genel Kurulu'nda ABD'nin bu adÄ±mÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan karardan sonra Ä°srail'in bu konudaki iÅŸi zorlaÅŸsa da, Tel Aviv yÃ¶netimi "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± iÃ§in 10 Ã¼lkeyle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini" aÃ§Ä±kladÄ±. Guatemala, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ± takip ederek KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klayan ilk Ã¼lke oldu.

Ãœlkedeki diÄŸer bir Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi de BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu hakkÄ±nda devam eden yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±. Åžu ana kadar polise yedi kez ifade veren Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ±n 2018'de tamamlanmasÄ± bekleniyor. Yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ±n Netanyahu aleyhine sonuÃ§lanmasÄ± halinde erken seÃ§im gÃ¼ndeme gelebilir.

Ä°srail'in 2018'de odaklanacaÄŸÄ± konulardan birisi de Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer faaliyetleri ve Tahran yÃ¶netiminin Suriye ile LÃ¼bnan'daki nÃ¼fusu olacak. Ä°srail'in Suriye'deki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izleyeceÄŸi, gerekli gÃ¶rmesi halinde kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi olarak aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± "Ä°ran'Ä±n Suriye'de askeri Ã¼s edinmesi ve Hizbullah'Ä±n geliÅŸmiÅŸ silahlara ulaÅŸmasÄ±nÄ±" engellemek iÃ§in askeri mÃ¼dahalede bulunabileceÄŸi belirtiliyor.

LÃœBNAN'DA 9 YIL ARADAN SONRA GENEL SEÃ‡Ä°MLER YAPILACAK

LÃ¼bnan'Ä±n 2018'deki en Ã¶nemli gÃ¼ndemi genel seÃ§imler olacak. 9 yÄ±l aradan sonra Ã¼lkede seÃ§imler yapÄ±lacak. Ä°lk defa yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki LÃ¼bnanlÄ±larÄ±n oy kullanacak olmalarÄ± geÃ§miÅŸteki seÃ§imlere gÃ¶re 6 MayÄ±s 2018'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§ime ayrÄ± bir Ã¶nem katÄ±yor.

LÃ¼bnan meclisindeki milletvekillerinin, Maruni, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, SÃ¼nni, Åžii, DÃ¼rzi ve Nusayrilerden oluÅŸmasÄ± nedeniyle, farklÄ± kesimlerden siyasetÃ§ilerin seÃ§im Ã¶ncesi ittifak mÃ¼cadelesi, 2018'de ÅŸahit olacaÄŸÄ±mÄ±z bir diÄŸer gÃ¼ndem maddesi olmasÄ± bekleniyor.

BaÅŸbakan Saad Hariri'nin 4 KasÄ±m'da Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da istifa etmesi ve 5 AralÄ±k'ta Beyrut'ta istifa kararÄ±ndan vazgeÃ§mesinin ardÄ±ndan Ä°ran destekli Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, silahlÄ± yapÄ±sÄ± ve diÄŸer Ã¼lkelerdeki savaÅŸlara dahil olmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±. Mevcut LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metinde iki bakanÄ± bulunan Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetleri, 2018'de LÃ¼bnan'da tartÄ±ÅŸÄ±lacak baÅŸlÄ±ca konular arasÄ±nda yer alÄ±yor.

MayÄ±s ayÄ±ndaki seÃ§imlerin ardÄ±ndan yeni kurulacak hÃ¼kÃ¼metin LÃ¼bnan'daki elektrik sorunu, iÅŸsizlik ve petrol arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã¶ncelik vereceÄŸi tahmin ediliyor.

SUUDÄ° ARABÄ°STANâ€™DA KRALIN DEÄžÄ°ÅžME Ä°HTÄ°MALÄ°

Suudi Arabistanâ€™da 2018 yÄ±lÄ± zorlu bir ÅŸekilde geÃ§eceÄŸe benziyor. Yemenâ€™deki askeri mÃ¼dahale, Katar krizi, ekonomik denge problemleri ve prenslerle devlet bakanlarÄ±nÄ±n tutuklanmalarÄ± gÃ¶lgesinde 2018 yÄ±lÄ±na girecek olan Suudi Arabistanâ€™da kralÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.

Kraliyet kararnamesi ile kurulan ve baÅŸÄ±na Veliaht Prens Muhammed bin Selmanâ€™Ä±n geÃ§tiÄŸi yolsuzluk ile mÃ¼cadele komisyonu tarafÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼rede 300â€™den fazla prens, bakan ve Ã¼st dÃ¼zey devlet yetkilisi tutuklandÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda mevcut tutuklanan kiÅŸilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve yolsuzlukla ilgili yeni kiÅŸiler hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± bekleniliyor. AyrÄ±ca bu zamana kadar sadece kiÅŸisel mal varlÄ±klarÄ± Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarÄ±n geniÅŸletilerek kurumlara ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki mal varlÄ±klarÄ±nÄ± da kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletilmesi bekleniyor.

YEMEN'DE HUSÄ°LER GÃœÃ‡ KAYBEDÄ°YOR

Yemenâ€™deki darbeci Husilere karÅŸÄ± Suudi Arabistan liderliÄŸindeki koalisyon Ã¼lkelerinin mÃ¼dahalesi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na girerken, operasyon maliyetleri ve Ã¼lkeye atÄ±lan balistik fÃ¼ze ve diÄŸer roket saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle operasyonlarÄ±n temelinde yer alan Suudi Arabistan ciddi bir ÅŸeklide etkilenmeye devam ediyor. Husiler ile iÅŸbirliÄŸi yapan eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salihâ€™in mÃ¼ttefiki olan Husiler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonucunda HÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri sahada etkin baÅŸarÄ±lar elde etmeye baÅŸladÄ±.

Salihâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± kendisine baÄŸlÄ± Cumhuriyet muhafÄ±zlarÄ± birliklerinin daÄŸÄ±lma sÃ¼recine girmesi ile Suudi Arabistanâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda 3 yÄ±ldan bu yana Ã§Ä±kmaza giren operasyonlarda ilerleme yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. 2018 yÄ±lÄ±nda bu etkin ilerlemenin devam etmesi ve Husilerin tamamen baÅŸkent Sanaâ€™dan temizlenmesi veya Ã§ok dar bir alana sÄ±kÄ±ÅŸarak etkisiz halde varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.

IRAK YOLSUZLUK Ä°DDÄ°ALARI ARASINDA SEÃ‡Ä°ME GÄ°DÄ°YOR

Irak'Ä± 2018 yÄ±lÄ±nda bekleyen en Ã¶nemli geliÅŸme genel seÃ§imler olacak. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸini aÃ§Ä±klayan BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi, DEAÅž'tan sonraki hedeflerinin yolsuzlukla mÃ¼cadele olduÄŸunu belirtse de, 2018 MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin Ã¼lkenin gÃ¼ndemini belirleyeceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Uzmanlar, DEAÅž'a karÅŸÄ± zafer kazandÄ±ÄŸÄ± imajÄ± kazanan Ä°badi'nin ikinci dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna henÃ¼z erken de olsa oturma tahmini Ã¼zerinde duruyor. Irak'ta yapÄ±lacak seÃ§imlere, silahlÄ± gruplar ve bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Åžii milis gÃ¼cÃ¼ HaÅŸdi Åžabi'nin katÄ±lmayacaÄŸÄ± kararÄ± Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HaÅŸdi Åžabi'ye baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n bu seÃ§imlere katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± 2018'de yoÄŸun olarak tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Ä°badi'nin dile getirdiÄŸi yolsuzlukla mÃ¼cadele tartÄ±ÅŸmalarÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda da artarak devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde de 2018 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde milletvekili ve baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

MISIR'DA CUMHURBAÅžKANLIÄžI SEÃ‡Ä°MLERÄ° YAPILACAK

MÄ±sÄ±r anayasasÄ± gereÄŸi Mart veya Nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor. SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi henÃ¼z adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. Sisiâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±na, devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin son baÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefikâ€™in aday olarak Ã§Ä±kmasÄ± kuvvetle muhtemel gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SeÃ§imlerin ÅŸeffaf ve demokratik bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± durumunda Åžefikâ€™in Sisiâ€™yi zorlayacaÄŸÄ± ve hatta yarÄ±ÅŸÄ± kazanacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Ãœlkedeki ekonomik kriz insanlarÄ±n Sisi yÃ¶netimine tepkisini artÄ±rdÄ±. Muhaliflere karÅŸÄ± uygulanan yargÄ±, gÃ¶zaltÄ± ve infazlarÄ±n da 2018â€™de devam edeceÄŸi tahmin ediliyor.

DiÄŸer yandan, Ã¼lkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olan Muhammed Mursi baÅŸta olmak Ã¼zere MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) liderlerinin yargÄ± sÃ¼reci ve insan haklarÄ± Ã¼lke gÃ¼ndeminde yer almaya devam edecek. Ekonomide ise milli para biriminin (CÃ¼neyh) 2018 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren deÄŸer kaybedeceÄŸi uzmanlar tarafÄ±ndan Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TUNUS'TA YEREL SEÃ‡Ä°M TARTIÅžMALARI

Tunus'ta 25 Mart 2018'de gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan yerel seÃ§imler, yeni yÄ±lda gÃ¼ndemi belirleyen madde olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Tunus'ta devrimden sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek ilk yerel seÃ§imler 2017 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± planlanÄ±yordu. Ancak gerek YÃ¼ksek SeÃ§im Komisyonu'ndaki istifalar, gerekse yerel yÃ¶netimler yasasÄ±nda reform eksikliÄŸi ve partilerden gelen itirazlar yerel seÃ§imlerin ertelenmesine yol aÃ§tÄ±.

Ãœlkedeki bazÄ± partiler, seÃ§imlerin MayÄ±s 2018'e ertelenmesini talep ediyor ve ertelenmemesi durumunda sandÄ±klarÄ± boykot edeceklerini belirtiyor. Tunus'ta gelecek yÄ±l yerel seÃ§imlerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi veya ertelenmesi halinde de ortaya Ã§Ä±kan siyasi tablo Tunus'un 2018 yÄ±lÄ± ve sonrasÄ±ndaki seyrini belirleyecek.

LÄ°BYA'DA Ã‡Ã–ZÃœM ARAYIÅžLARI VE SEÃ‡Ä°ME GÄ°TME Ã‡ABALARI

Libya'da ortaya Ã§Ä±kan farklÄ± gÃ¼Ã§ odaklarÄ± ve silahlÄ± gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sonlandÄ±rmayÄ± hedefleyen siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m planÄ±nÄ± uygulama Ã§abalarÄ± ve bu Ã§erÃ§evede 2018 parlamento seÃ§imleri Libya'nÄ±n gÃ¼ndemini belirleyecek.

Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac ile Halife Hafter, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un giriÅŸimiyle 2017'nin yazÄ±nda Paris yakÄ±nlarÄ±nda bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, LibyalÄ± taraflar arasÄ±nda ateÅŸkes ilan edilmesi ve 2018'de seÃ§imlerin yapÄ±lmasÄ± konularÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Libya'da yapÄ±lacak seÃ§imlerin dÄ±ÅŸÄ±nda yeni anayasa sÃ¼reci ve anayasa referandumu da BM'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi barÄ±ÅŸ planÄ±nda yer alÄ±yor.

FASâ€™IN KALBÄ° 2018â€™DE RUSYAâ€™DA ATACAKÂ

2018â€™de Fasâ€™Ä±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddelerinin baÅŸÄ±nda kuÅŸkusuz Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek FÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ± olacak. En son 1998 FÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ±â€™na katÄ±lan Fas Milli TakÄ±mÄ± yirmi yÄ±l aradan sonra tekrar DÃ¼nya KupasÄ±nda boy gÃ¶sterecek olmasÄ± Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ gÃ¶sterileriyle kutlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fasâ€™Ä± 2018 yÄ±lÄ±nda bekleyen bir diÄŸer Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi ise Fas KralÄ± 6. Muhammedâ€™in 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Afrika aÃ§Ä±lÄ±mÄ±. Fasâ€™Ä±n 32 yÄ±l aradan sonra tekrar Afrika BirliÄŸine Ã¼ye olmasÄ± ayrÄ±ca 2017 yÄ±lÄ±nda Rusya ve Ã‡in gibi Ã¶nemli Ã¼lkelere ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren 6. Muhammed, Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlarÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda da devam ettirmesi bekleniyor.

HÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lgesel kalkÄ±nma iÃ§in sÃ¶z verdiÄŸi projelerin hayata geÃ§irilmediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼lkenin kuzey bÃ¶lgesinde baÅŸlayan gÃ¶steriler 2017 yÄ±lÄ± boyunca hep gÃ¼ndemde oldu. HÃ¼kÃ¼metin kalkÄ±nma projelerini hayata geÃ§irememesi durumunda toplumsal gerginliÄŸin 2018 yÄ±lÄ±nda da devam etmesi bekleniyor.

CEZAYÄ°R 2018â€™DE EKONOMÄ°K KRÄ°ZÄ° AÅžMA Ã‡ABALARINA DEVAM EDECEK

Petrol fiyatlarÄ±ndaki 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda Cezayir geliyor. Gelirlerinin yÃ¼zde 97â€™sini petrol satÄ±ÅŸlarÄ±ndan elde eden Cezayir, 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iÃ§ piyasayÄ± destekleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda da devam ettirmesi bekleniyor.

GÃ¶revini 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam ettiren AbdÃ¼laziz Buteflika, iki dÃ¶nemle sÄ±nÄ±rlÄ± olan gÃ¶rev sÃ¼resini 2008 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan tekrar cumhurbaÅŸkanÄ± koltuÄŸuna oturmuÅŸtu. Muhalefet, Ã¼lkede 2019â€™da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinden Ã¶nce gÃ¶rev sÃ¼resinin tekrar iki dÃ¶nemle sÄ±nÄ±rlanmasÄ±nÄ± istiyor. Ãœlkede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konusundaki siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n 2018â€™de artarak devam etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.