GÃ¼ncelleme: 09:49, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Filistin, Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid Ebu Ali'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±





LeÅŸker-i Tayyibe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu HafÄ±z Muhammed Said'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'le dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine iÅŸtirak eden Filistin'in Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin'in Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid Ebu Ali'nin, LeÅŸker-i Tayyibe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu HafÄ±z Muhammed Said'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'le dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine iÅŸtirak etmesi nedeniyleÂ Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Pakistan'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Ravalpindi kentinde, 2008'de Hindistan'Ä±n Mumbai kentinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lardan sorumlu tutulan LeÅŸker-i Tayyibe'nin kurucusu Said'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'le dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine iÅŸtirak etmesi nedeniyle Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'nin sÃ¶z konusu etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ±nÄ±n bir yanlÄ±ÅŸlÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ancak bunun mazeret olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Filistin'in Hindistan ile iyi iliÅŸkiler kurmayÄ± istediÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Ä°srail iÅŸgalinin sona ermesi ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin kurulmasÄ± iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± Ã§abalar ve verdiÄŸi desteÄŸin takdir edildiÄŸi kaydedildi. Beyaz Saray, ABDâ€™nin baÅŸÄ±na 10 milyon dolar Ã¶dÃ¼l koyduÄŸu LeÅŸker-i Tayyibe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu Said'in Pakistan tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.

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