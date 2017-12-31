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17:54, 31 AralÄ±k 2017 Pazar
Avustralya
GÃ¼ncelleme: 10:14, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

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Avustralyaâ€™da uÃ§ak kazasÄ±
Avustralyaâ€™da uÃ§ak kazasÄ±
Foto: ArÅŸiv

Avustralyaâ€™nÄ±n Sydney kentinde dÃ¼ÅŸen uÃ§akta bulunan 6 kiÅŸiden kurtulan olmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralyaâ€™nÄ±nÂ SydneyÂ kentinde iÃ§inde 6 kiÅŸi bulunanÂ deniz uÃ§aÄŸÄ±nÄ±nÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Sydney Polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iÃ§erisinde biri pilot 6 kiÅŸinin olduÄŸu deniz uÃ§aÄŸÄ±, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle Cowan kasabasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda KudÃ¼s KÃ¶rfeziâ€™nde denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yeni GÃ¼ney Galler eyalet polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sydneyâ€™in Cowan kasabasÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki KudÃ¼s KÃ¶rfeziâ€™nde denize dÃ¼ÅŸen ve iÃ§erisinde biri pilot 6 kiÅŸinin bulunduÄŸu deniz uÃ§aÄŸÄ±ndan kurtulan olmadÄ±.

Rose Bay semtindeki yeni yÄ±l partisinden dÃ¶nen yolcular ve pilotun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtenÂ polis, Ã¶lenlerin kimlikleri hakkÄ±nda bilgi vermedi.

DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeni henÃ¼z bilinmeyen uÃ§akla ilgili Avustralya Nakliye GÃ¼venliÄŸi BÃ¼rosu tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Avustralya Sydney
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