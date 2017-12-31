GÃ¼ncelleme: 10:28, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Gaziantep'te 'Mekke'nin Fethi ve KudÃ¼s Gecesi' etkinliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸi (AGD) Genel BaÅŸkanÄ± Salih Turhan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ± kabul etmediklerini belirterek, "EÄŸer biz MÃ¼slÃ¼manlar bir ve beraber olsak Amerika'daki Trump bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapamaz." dedi.

Turhan, AGD Gaziantep Åžubesince Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KudÃ¼s'Ã¼n 6 AralÄ±k'tan itibaren zihinlere girdiÄŸini anÄ±msatan Turhan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"6 AralÄ±k tarihinde Amerika'nÄ±n devlet baÅŸkanÄ± Trump bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±, 'KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak kabul ediyoruz' dedi. Tabii onun bu ifadeyi kullanmasÄ±, onlarÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu iÃ§in deÄŸil bizim daÄŸÄ±nÄ±k olmamÄ±zdan kaynaklanÄ±yor. EÄŸer biz MÃ¼slÃ¼manlar bir ve beraber olsak Amerika'daki Trump bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapamaz. Tabii o bu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ± diye bizim iÃ§in KudÃ¼s Ä°srail'in baÅŸkenti mi oldu? HayÄ±r. Allah'Ä±n izniyle hem burada hem de dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde MÃ¼slÃ¼manlar, en gÃ¼zel ÅŸekilde tepkilerini ortaya koydular."

Amerika diye meÅŸru bir devleti de kabul etmediklerini ifade eden Turhan, ayrÄ±ca Ä°srail'in bir devlet olduÄŸuna inanmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Tel Aviv'in de Ä°srail'in baÅŸkenti olduÄŸunu kabul etmediklerini dile getiren Turhan, ''Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°srail diye bir devletin olduÄŸuna inanmÄ±yoruz. 1948 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgesinden bu Ä°sraillileri getirdiler, Filistin topraklarÄ±na zorla yerleÅŸtirdiler. O topraklarÄ± gasbettiler. Bu aÃ§Ä±dan KudÃ¼s'Ã¼mÃ¼zle alakalÄ± Amerika'nÄ±n ve Ä°srail'in ifade ettiÄŸi ÅŸeyleri kabul etmiyoruz.'' ifadelerini kullandÄ±.

Program kapsamÄ±nda, Kur'an-Ä± Kerim tilaveti gerÃ§ekleÅŸtirildi ve SavaÅŸ Talha KaÃ§ar tarafÄ±ndan ilahi seslendirildi.