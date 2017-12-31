GÃ¼ncelleme: 10:42, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Koalisyon gÃ¼Ã§lerinden Yemen'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 20 Husi Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Yemen'in batÄ± sahil ÅŸeridine dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 20 Husi Ã¶ldÃ¼, onlarcasÄ± yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SuudiÂ ArabistanÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndekiÂ koalisyonÂ gÃ¼Ã§lerininÂ Yemen'inÂ batÄ± sahil ÅŸeridine dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸunÂ havaÂ saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ 20 Husi'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼,Â onlarcasÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§lerindeki saha komutanlarÄ±ndan Visam Salih, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n, Hudeyde iline baÄŸlÄ± El-Huhe, El-Cerahi ve Hays ilÃ§elerinde Husi hedeflere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Salih, saldÄ±rÄ±larda 20 Husi'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, onlarcasÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sÃ¶z konusu ilÃ§elerde Husilere ait 6 araÃ§ ile 1 otobÃ¼s ve motosikletin de imha edildiÄŸini kaydetti. Yemen'de yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Ã¼lkenin batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda stratejik Ã¶neme sahip Huhe ilÃ§esini 7 AralÄ±k'ta kontrol altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Toplamda 26 ilÃ§eden oluÅŸan Hudeyde'nin 22 ilÃ§esi Husilerin, Huhe ve Hays ilÃ§eleri ise meÅŸru yÃ¶netimin elinde bulunuyor. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de Husiler ile meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri Mart 2015'ten beri Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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