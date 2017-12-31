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17:54, 31 AralÄ±k 2017 Pazar
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GÃ¼ncelleme: 10:56, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸ dÃ¼nyamÄ±zla birlikte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l mevcut Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine artÄ± 1 olarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istihdam seferberliÄŸini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l mevcut Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine artÄ± 2 olarak sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±k. Ä°nÅŸallah iÅŸsizliÄŸi Ã¼lkemizin gÃ¼ndeminden tamamen Ã§Ä±kartana kadar durmayacak, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, "FETÃ– ve PKK baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele konusunda Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlarÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶zellikle ekonomi alanÄ±nda ciddi saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Hamdolsun milletimizin feraseti, hÃ¼kÃ¼metimizin dirayeti ve dostlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle tÃ¼m bu saldÄ±rÄ±larÄ± akamete uÄŸrattÄ±k." dedi.

"2019 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda yapÄ±lacak mahalli seÃ§imlerle aynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri, Ã¼lkemizin geleceÄŸi bakÄ±mÄ±ndan kritik Ã¶neme sahiptir." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mdan Ã¼lkemizin ve milletimizin geleceÄŸi iÃ§in heyecanÄ±, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±, onlara yol gÃ¶stermelerini bekliyorum. Bu kritik sÃ¼reÃ§te kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalÄ±, siyasi hesaplar uÄŸruna bizi birbirimize dÃ¼ÅŸÃ¼rmek isteyenlere asla fÄ±rsat vermemeliyiz."

"GECE, GÃœNDÃœZ Ã‡ALIÅžMAYI SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l gerek iÃ§eride gerekse dÄ±ÅŸarÄ±da yine Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin bizi beklediÄŸini biliyoruz. Her alanda Ã¼lkemizi gÃ¼Ã§lendirerek, devlet-millet tam bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kabilecek yeni sÄ±kÄ±ntÄ±lara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak iÃ§in gece, gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

"KUDUÌˆS MESELESÄ° YENÄ° BÄ°R Ä°MTÄ°HAN HALÄ°NE DÃ–NUÌˆÅžMUÌˆÅžTUÌˆR"

"KuduÌˆs meselesi, uÌˆlkemiz ve bÃ¶lgemizle birlikte duÌˆnyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesindeki MuÌˆsluÌˆmanlar ve mazlumlar iÃ§in yeni bir imtihan haline dÃ¶nuÌˆÅŸmuÌˆÅŸtuÌˆr." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Amerika'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m, Ä°srail dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir uÌˆlkeden makes bulmamÄ±ÅŸ, tam tersine, KuduÌˆs'uÌˆn Filistin'in baÅŸkenti olarak ilan edilmesiyle hayÄ±rlÄ± bir geliÅŸmenin kapÄ±larÄ±nÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±r. TuÌˆm milletime, bu konuda gÃ¶sterdikleri dik duruÅŸ ve ortaya koyduklarÄ± samimi tavÄ±r iÃ§in ÅŸuÌˆkranlarÄ±mÄ± sunuyorum."Â 



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