CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸ dÃ¼nyamÄ±zla birlikte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l mevcut Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine artÄ± 1 olarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istihdam seferberliÄŸini Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l mevcut Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼zerine artÄ± 2 olarak sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±k. Ä°nÅŸallah iÅŸsizliÄŸi Ã¼lkemizin gÃ¼ndeminden tamamen Ã§Ä±kartana kadar durmayacak, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, "FETÃ– ve PKK baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele konusunda Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlarÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶zellikle ekonomi alanÄ±nda ciddi saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Hamdolsun milletimizin feraseti, hÃ¼kÃ¼metimizin dirayeti ve dostlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle tÃ¼m bu saldÄ±rÄ±larÄ± akamete uÄŸrattÄ±k." dedi.
"2019 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda yapÄ±lacak mahalli seÃ§imlerle aynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri, Ã¼lkemizin geleceÄŸi bakÄ±mÄ±ndan kritik Ã¶neme sahiptir." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mdan Ã¼lkemizin ve milletimizin geleceÄŸi iÃ§in heyecanÄ±, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±, onlara yol gÃ¶stermelerini bekliyorum. Bu kritik sÃ¼reÃ§te kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmalÄ±, siyasi hesaplar uÄŸruna bizi birbirimize dÃ¼ÅŸÃ¼rmek isteyenlere asla fÄ±rsat vermemeliyiz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l gerek iÃ§eride gerekse dÄ±ÅŸarÄ±da yine Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin bizi beklediÄŸini biliyoruz. Her alanda Ã¼lkemizi gÃ¼Ã§lendirerek, devlet-millet tam bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kabilecek yeni sÄ±kÄ±ntÄ±lara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak iÃ§in gece, gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
"KuduÌˆs meselesi, uÌˆlkemiz ve bÃ¶lgemizle birlikte duÌˆnyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesindeki MuÌˆsluÌˆmanlar ve mazlumlar iÃ§in yeni bir imtihan haline dÃ¶nuÌˆÅŸmuÌˆÅŸtuÌˆr." ifadelerini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Amerika'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m, Ä°srail dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir uÌˆlkeden makes bulmamÄ±ÅŸ, tam tersine, KuduÌˆs'uÌˆn Filistin'in baÅŸkenti olarak ilan edilmesiyle hayÄ±rlÄ± bir geliÅŸmenin kapÄ±larÄ±nÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±r. TuÌˆm milletime, bu konuda gÃ¶sterdikleri dik duruÅŸ ve ortaya koyduklarÄ± samimi tavÄ±r iÃ§in ÅŸuÌˆkranlarÄ±mÄ± sunuyorum."Â
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ± Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti. Ä°ÅŸte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n 3 dakikalÄ±k Ã¶zeti...
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 15â€™i yabancÄ± uyruklu 20 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor" dedi
AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak