GÃ¼ncelleme: 11:14, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Suudi Arabistan'da salÄ±verilen Prens, Veliaht Prens Selman'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan devlet televizyonu, "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab bin Abdullah ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ±.

BaÅŸkent Riyad'Ä±n Cenadiriyye bÃ¶lgesindeki Kral Abdulaziz Binicilik MeydanÄ±'nda her yÄ±l dÃ¼zenlenen mÃ¼sabaka sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasÄ±nda sÄ±cak yakÄ±nlaÅŸma dikkati Ã§ekiyor.

Eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab, "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" Ã§erÃ§evesinde gÃ¶revinden azledildiÄŸi ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 4 KasÄ±m'dan bu yana ilk kez ekranlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã‡ok sayÄ±da prens ve Ã¼st dÃ¼zey yetkiliyle birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Presn Mutab, KasÄ±m ayÄ±nÄ±n sonunda serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen medyada gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸti.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz tarafÄ±ndan 4 KasÄ±m'da yayÄ±mlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla MÃ¼cadele Komisyonu kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu komisyon tutuklama, mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koyma ve gerekli diÄŸer iÅŸlemleri yapmak ile yetkilendirilmiÅŸ, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Kral Selman'Ä±n oÄŸlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmiÅŸti.

Komisyonun kurulmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" Ã§erÃ§evesinde baÅŸta Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iÅŸ adamÄ± Prens El-Velid bin Talal olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da prens, bakan ve iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Presn Mutab, 28 KasÄ±m'da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.