GÃ¼ncelleme: 11:28, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Ã‡iÄŸ sÃ¼t ve ekmekte yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, "Ã‡iÄŸ SÃ¼tÃ¼n ArzÄ±na Dair TebliÄŸ" 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek.

TebliÄŸ,Â Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n bakkal ve market gibi yerel perakendeciler tarafÄ±ndan son tÃ¼keticiye arzÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± kapsÄ±yor.

Buna gÃ¶re, Ã§iÄŸ sÃ¼t satmak isteyen iÅŸletmeler BakanlÄ±ktan izin alacak. Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼, son tÃ¼keticiye sadece "HastalÄ±ktan Ari Ä°ÅŸletmeler Ä°Ã§in SaÄŸlÄ±k SertifikasÄ±"na sahip, bruselloz ve sÄ±ÄŸÄ±r tÃ¼berkÃ¼lozundan ari sÃ¼t Ã¼reten hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmeleri arz edebilecek.

SÃ¼t Ã¼reten hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik yarÄ±Ã§ap iÃ§inde yer alan, sabit bir yerde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ otomatik satÄ±ÅŸ makineleri veya bakkal ve market gibi yerel perakendecilerde Ã§iÄŸ sÃ¼t son tÃ¼keticiye arz edilecek. HayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmesinde hazÄ±r ambalajlÄ± hale getirilmiÅŸ Ã§iÄŸ sÃ¼t ise 500 kilometrelik yarÄ±Ã§ap iÃ§inde son tÃ¼keticiye sunulabilecek.

Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n son tÃ¼keticiye arzÄ±, saÄŸÄ±mdan itibaren 24 saat iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÃ¼tÃ¼n son tÃ¼ketim tarihi ise ilk saÄŸÄ±mdan itibaren 48 saati geÃ§meyecek.

Ã‡iÄŸ sÃ¼t, son tÃ¼keticiye hazÄ±r ambalajlÄ±, perakende iÅŸletme tarafÄ±ndan saÄŸlanan tek kullanÄ±mlÄ±k malzeme veya tÃ¼ketici tarafÄ±ndan saÄŸlanan kaba konularak satÄ±labilecek.

ÃœrÃ¼nÃ¼n sunulduÄŸu hazÄ±r ambalaj veya tek kullanÄ±mlÄ±k malzeme, GÄ±da ile Temas Eden Madde ve Malzemeler YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olacak.

Ekmek ve ekmek Ã§eÅŸitleri tebliÄŸi

Ekmekte de yeni dÃ¶nem yarÄ±ndan itibaren baÅŸlayacak. BaÅŸta ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine katkÄ± saÄŸlamak, sektÃ¶rden ve Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸayan vatandaÅŸlardan gelen daha dÃ¼ÅŸÃ¼k gramajlÄ± ekmek taleplerini deÄŸerlendirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸ" de yÄ±l baÅŸÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

Buna gÃ¶re, fÄ±rÄ±ncÄ±lar ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±rÄ±mlarla Ã¼retilebilecek.

DondurulmuÅŸ hamur teknolojisiyle Ã¼retilen ekmeklerde katkÄ± maddeleri, unun tipi, aÄŸÄ±rlÄ±k kontrolÃ¼, tuz miktarÄ± gibi konularda da yeni kurallar uygulamaya girecek.