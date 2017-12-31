Ã‡iÄŸ sÃ¼t ve ekmekte yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, "Ã‡iÄŸ SÃ¼tÃ¼n ArzÄ±na Dair TebliÄŸ" 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek.
TebliÄŸ,Â Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n bakkal ve market gibi yerel perakendeciler tarafÄ±ndan son tÃ¼keticiye arzÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± kapsÄ±yor.
Buna gÃ¶re, Ã§iÄŸ sÃ¼t satmak isteyen iÅŸletmeler BakanlÄ±ktan izin alacak. Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼, son tÃ¼keticiye sadece "HastalÄ±ktan Ari Ä°ÅŸletmeler Ä°Ã§in SaÄŸlÄ±k SertifikasÄ±"na sahip, bruselloz ve sÄ±ÄŸÄ±r tÃ¼berkÃ¼lozundan ari sÃ¼t Ã¼reten hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmeleri arz edebilecek.
SÃ¼t Ã¼reten hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik yarÄ±Ã§ap iÃ§inde yer alan, sabit bir yerde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ otomatik satÄ±ÅŸ makineleri veya bakkal ve market gibi yerel perakendecilerde Ã§iÄŸ sÃ¼t son tÃ¼keticiye arz edilecek. HayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmesinde hazÄ±r ambalajlÄ± hale getirilmiÅŸ Ã§iÄŸ sÃ¼t ise 500 kilometrelik yarÄ±Ã§ap iÃ§inde son tÃ¼keticiye sunulabilecek.
Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n son tÃ¼keticiye arzÄ±, saÄŸÄ±mdan itibaren 24 saat iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÃ¼tÃ¼n son tÃ¼ketim tarihi ise ilk saÄŸÄ±mdan itibaren 48 saati geÃ§meyecek.
Ã‡iÄŸ sÃ¼t, son tÃ¼keticiye hazÄ±r ambalajlÄ±, perakende iÅŸletme tarafÄ±ndan saÄŸlanan tek kullanÄ±mlÄ±k malzeme veya tÃ¼ketici tarafÄ±ndan saÄŸlanan kaba konularak satÄ±labilecek.
ÃœrÃ¼nÃ¼n sunulduÄŸu hazÄ±r ambalaj veya tek kullanÄ±mlÄ±k malzeme, GÄ±da ile Temas Eden Madde ve Malzemeler YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olacak.
Ekmekte de yeni dÃ¶nem yarÄ±ndan itibaren baÅŸlayacak. BaÅŸta ekmek israfÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine katkÄ± saÄŸlamak, sektÃ¶rden ve Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸayan vatandaÅŸlardan gelen daha dÃ¼ÅŸÃ¼k gramajlÄ± ekmek taleplerini deÄŸerlendirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸ" de yÄ±l baÅŸÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
Buna gÃ¶re, fÄ±rÄ±ncÄ±lar ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±rÄ±mlarla Ã¼retilebilecek.
DondurulmuÅŸ hamur teknolojisiyle Ã¼retilen ekmeklerde katkÄ± maddeleri, unun tipi, aÄŸÄ±rlÄ±k kontrolÃ¼, tuz miktarÄ± gibi konularda da yeni kurallar uygulamaya girecek.
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ± Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti. Ä°ÅŸte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n 3 dakikalÄ±k Ã¶zeti...
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