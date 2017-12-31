GÃ¼ncelleme: 11:42, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Liberman'dan Ä°ran'a 'roket' suÃ§lamasÄ±





Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roketlerin Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman,Â Ã¶nceki gÃ¼nÂ Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lanÂ roketlerin Ä°ran'danÂ destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu iddia etti. Ä°srail'de yayÄ±mlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Liberman, Ä°ran'Ä±n Gazze'deki "radikal unsurlara" roket verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Haberde Liberman'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'in gÃ¼neyine atÄ±lan roketlerin, Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ä°srail ordusundan Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Gazze'den Ã¼Ã§ roketin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafÄ±ndan engellendiÄŸi kaydedilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶zÃ¼ edilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ rokete iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmemiÅŸti.

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