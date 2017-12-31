Liberman'dan Ä°ran'a 'roket' suÃ§lamasÄ±

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman,Â Ã¶nceki gÃ¼nÂ Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lanÂ roketlerin Ä°ran'danÂ destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu iddia etti.
Ä°srail'de yayÄ±mlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Liberman, Ä°ran'Ä±n Gazze'deki "radikal unsurlara" roket verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Haberde Liberman'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'in gÃ¼neyine atÄ±lan roketlerin, Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Ä°srail ordusundan Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Gazze'den Ã¼Ã§ roketin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafÄ±ndan engellendiÄŸi kaydedilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶zÃ¼ edilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ rokete iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmemiÅŸti.
Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in bazÄ± kÃ¶y ve beldelerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze tÃ¶reninde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruÅŸundan dolayÄ± tebrik etti.
Ä°ran'da iÅŸsizlik, yÃ¼kselen enflasyon ve yolsuzluk iddialarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlayÄ±p rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, hÃ¼kÃ¼metin 'yasa dÄ±ÅŸÄ±' ilan etmesine raÄŸmen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metine siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
SavaÅŸlar, Ã§atÄ±ÅŸmalar, siyasi krizler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, kazalar ve doÄŸal afetler, 2017'de de dÃ¼nya gÃ¼ndemini meÅŸgul etti
Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptÄ±klarÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve Ã§ok ÅŸey ifade ediyor. SalÄ± gÃ¼nleri ne zaman gelecekler diye onlarÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum." dedi.
TÃ¼rkmeneli Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼fti, "DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere TÃ¼rkmenlerin geri dÃ¶nmesi iÃ§in seÃ§imler 6 ay ertelenmeli." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roketlerin Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Suudi Arabistan'da "Yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed'in bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlandÄ±.
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Yemen'in batÄ± sahil ÅŸeridine dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 20 Husi Ã¶ldÃ¼, onlarcasÄ± yaralandÄ±
Avustralyaâ€™nÄ±n Sydney kentinde dÃ¼ÅŸen uÃ§akta bulunan 6 kiÅŸiden kurtulan olmadÄ±
LeÅŸker-i Tayyibe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu HafÄ±z Muhammed Said'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'le dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine iÅŸtirak eden Filistin'in Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Arap BaharÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan siyasi, askeri ve insani krizlerin bir tÃ¼rlÃ¼ sona ermediÄŸi OrtadoÄŸu'yu 2018 yÄ±lÄ±nda da yoÄŸun bir gÃ¼ndem bekliyor.
Yunanistan hÃ¼kÃ¼meti, darbeci askerlerden birinin sÄ±ÄŸÄ±nma talebini kabul eden BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°ltica Komisyonuâ€™nun kararÄ±nÄ± iptal ettirmek iÃ§in Atina Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi'ne baÅŸvurduÄŸunu bildirildi