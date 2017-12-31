Yunanistan'a kaÃ§mak isteyen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±

Edirne'de hudut askerleri,Â Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindekiÂ 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi ileÂ Pakistan uyruklu gÃ¶Ã§menÂ kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±nÄ± yakaladÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 54. Mekanize Piyade Tugay'Ä±na baÄŸlÄ± "hudut kartallarÄ±" olarak da anÄ±lan hudut birliÄŸi askerleri, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 1. Derece Askeri Yasak BÃ¶lge'de 4 kiÅŸilik bir kaÃ§ak grubu tespit etti.
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu belirtilen YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi eski Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi M.A, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi eski Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi A.C.E, Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkisi tespit edilen Ä°zmir'deki bir dershanede Ã¶ÄŸretmenlik yapan G.H ile FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerine kÄ±lavuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Pakistan uyruklu ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¼zerinde harici bellek ile dÃ¶viz bulunan ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ± Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti. Ä°ÅŸte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n 3 dakikalÄ±k Ã¶zeti...
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 15â€™i yabancÄ± uyruklu 20 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor" dedi
AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak