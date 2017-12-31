GÃ¼ncelleme: 11:56, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Yunanistan'a kaÃ§mak isteyen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±





Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'de hudut askerleri,Â Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindekiÂ 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi ileÂ Pakistan uyruklu gÃ¶Ã§menÂ kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±nÄ± yakaladÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 54. Mekanize Piyade Tugay'Ä±na baÄŸlÄ± "hudut kartallarÄ±" olarak da anÄ±lan hudut birliÄŸi askerleri, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki 1. Derece Askeri Yasak BÃ¶lge'de 4 kiÅŸilik bir kaÃ§ak grubu tespit etti. HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu belirtilen YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi eski Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi M.A, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi eski Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi A.C.E, Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkisi tespit edilen Ä°zmir'deki bir dershanede Ã¶ÄŸretmenlik yapan G.H ile FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerine kÄ±lavuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Pakistan uyruklu ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¼zerinde harici bellek ile dÃ¶viz bulunan ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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