Yönetmen Mesut Uçakan için saygı gecesi düzenlendi

Esenler Belediyesince "Milli Sinema"nın temsilcilerinden usta yönetmen Mesut Uçakan için, sanat hayatının 40'ıncı yılında saygı gecesi düzenlendi.
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gece, milli ve manevi değerleri önceleyen fikir yapısıyla ve idealist bir ruhla birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Mesut Uçakan'ın hayatının ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı.
Gecenin açılışında sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alarak, mini bir konser verdi.
Daha sonra, Uçakan'a özel hazırlanan "Sonsuz Kare" belgeselinin gösterimiyle gece devam etti.
Usta yönetmen Mesut Uçakan'ın 40 yıllık sinema hayatına yeni nesil sinema yazarlarının gözünden bakmayı amaçlayan bir çalışmanın ürünü olan "40 Yıllık Sinema Serüveni" isimli kitap, gecenin sonunda davetlilere ve sanatseverlere dağıtıldı.
Esenler Belediyesince "Milli Sinema"nın temsilcilerinden usta yönetmen Mesut Uçakan için, sanat hayatının 40'ıncı yılında saygı gecesi düzenlendi.
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