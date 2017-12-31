Hollanda'daki Müslümanlardan huzurevine ziyaret

'da aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, her hafta huzurevlerini ziyaret ederek Hollandalı yaşlıların gönlünü alıp mutlu ediyorlar.
Omalief ve İslam Color Vakfı tarafından organize edilen huzurevi ziyaretlerinde, gönüllüler haftanın belirli günü ve saatinde kimsesiz yaşlılara özel ilgi göstererek yardımcı oluyorlar. Havanın güzel olduğu günlerde gönüllüler, yaşlılarla alışveriş yapıyor ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar.
Robijnhof huzurevi sakinlerinden 91 yaşındaki Rie van der Vegte, yaptığı açıklamada, gönüllüler yanında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Van der Vegte, "Beni ziyaret etmelerinden hoşnut oluyorum. Bu yaptıkları benim için çok özel ve çok şey ifade ediyor. Salı günleri ne zaman gelecekler diye onları dört gözle bekliyorum." dedi.
Omalief Vakfı Başkanı Mustafa Kuş, amaçlarının İslam dininin ve Türk kültürünün güzelliklerini göstererek huzurevinde bulunan yaşlılara faydalı olabilmek olduğunu kaydetti.
Kuş, "Hollandalı yaşlılar çoğunlukla yalnızlık çeken insanlar. Bizim dinimizden ve ırkımızdan olmayan bu yaşlılara yaklaşarak onlara sahip çıkıyoruz. Aslında çok bir şey yapmıyoruz. İlgimizi ve sevgimizi gösteriyoruz. Bizimle arkadaş oluyorlar. Yaşlı bir nine bizimle tanışmadan önce yaşamak istemiyordu fakat biz onunla ilgilenmeye başladıktan sonra ölmekten vazgeçtiğini söyledi." diye konuştu.
Hollanda Kraliyet ailesi tarafından verilen iki ödül dahil bazı ödüller aldıklarını vurgulayan Kuş, "Bu projeyi başka insanlara sunmak için çeşitli bakanlar ve belediye başkanları tarafından kabul edildik." ifadesini kullandı.
Huzurevi sakinlerinden Demans (bunama) hastası olanların gönüllüleri hatırlayarak sevinçle karşıladıklarını aktaran İslam Color Vakfı gönüllüsü Korhan Tunca da, “Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Bu işi yapmaya başladığımda gençliğin kıymetini daha iyi anladım. Topluma faydalı olabilmek bana çok iyi his veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'de, Beşşar Esad rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
Kudüs Özbek Tekkesi Şeyh Vekili Buhari, "Bana göre günümüzde Türkiye’nin Filistinlilere sağladığı desteğin yüzde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze töreninde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruşundan dolayı tebrik etti.
İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluk iddialarına karşı başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, hükümetin 'yasa dışı' ilan etmesine rağmen dördüncü gününde de devam etti
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine siyasi müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.
Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017'de de dünya gündemini meşgul etti
Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptıkları benim için çok özel ve çok şey ifade ediyor. Salı günleri ne zaman gelecekler diye onları dört gözle bekliyorum." dedi.
Türkmeneli Partisi Sözcüsü Müfti, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere Türkmenlerin geri dönmesi için seçimler 6 ay ertelenmeli." dedi.
İsrail Savunma Bakanı Liberman, önceki gün Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin İran'dan destek alan örgütlere ait olduğunu öne sürdü.
Suudi Arabistan'da "Yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında görevinden alınan eski Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed'in bir araya geldiği görüntüler yayınlandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in batı sahil şeridine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 20 Husi öldü, onlarcası yaralandı
Avustralya’nın Sydney kentinde düşen uçakta bulunan 6 kişiden kurtulan olmadı
Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak eden Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Arap Baharı'nın ardından siyasi, askeri ve insani krizlerin bir türlü sona ermediği Ortadoğu'yu 2018 yılında da yoğun bir gündem bekliyor.
Yunanistan hükümeti, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu bildirildi