GÃ¼ncelleme: 13:18, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KHK dÃ¼zenlemesini eleÅŸtirenlere sert cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ partisininÂ Burdur 6. OlaÄŸan Ä°l kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Suriye'de devam eden 7 yÄ±lÄ± bulan iÃ§ savaÅŸÄ±, karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± sona erdirmek iÃ§in Rusya ile Ä°ran ile inisiyatif aldÄ±k ve Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de saÄŸladÄ±k. Bundan sonraki adÄ±m, kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa eriÅŸmek. Yani, Suriye'de terÃ¶re bulaÅŸmamÄ±ÅŸ olan bÃ¼tÃ¼n gruplarÄ±n, bÃ¼tÃ¼n etnik yapÄ±larÄ±n iÃ§inde yer alacaÄŸÄ± bir Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zeten yeni bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±, artÄ±k kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±." dedi.

696 SAYILI KHK'NIN 121'Ä°NCÄ° MADDESÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 696 sayÄ±lÄ± KHK'daki "15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve terÃ¶r eylemleri ile bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemler kapsamÄ±na sokulacak giriÅŸimlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda hareket edecek sivillerin cezai sorumluluÄŸu olmayacaÄŸÄ±" maddesine yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m KHK'nin 121. maddesine iliÅŸkin, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Son gÃ¼nlerde bir tartÄ±ÅŸma var, Ã¶nÃ¼ne gelen konuÅŸuyor, neymiÅŸ? 'Biz bir dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸÄ±z, vatandaÅŸlarÄ± korumaya almÄ±ÅŸÄ±z'. Ne yapacaktÄ±k? Darbeye karÅŸÄ±, alÃ§aklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na hayatÄ±nÄ± koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi Ã¶nlediniz' mi diyecektik?

O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum.

NeymiÅŸ efendim, 'Darbeye direnen vatandaÅŸlarÄ± koruyan kanun Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z'. Ne var bunda? Yani bir daha darbe giriÅŸimi olursa vatandaÅŸlar sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±n mÄ±, memlekete sahip Ã§Ä±kmasÄ±n mÄ±? 'Niye geldiniz, darbe olsaydÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olsaydÄ±' onu mu istiyorsunuz? SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ÅŸunu iyi Ã¶ÄŸrenmen lazÄ±m, TÃ¼rkiye'yi iÅŸgal etmek isteyenlere, TÃ¼rkiye'nin anayasal dÃ¼zenini ortadan kaldÄ±rmak, Meclis'i bombalamak, hÃ¼kÃ¼meti alaÅŸaÄŸÄ± etmek, kurumlarÄ± silah zoruyla ele geÃ§irmek isteyenlere direnmek bir gÃ¶revdir, meÅŸru mÃ¼dafaadÄ±r, TÃ¼rk milleti de bunu en gÃ¼zel ÅŸekilde yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

Hukuki dÃ¼zenlemede hiÃ§bir sorun yok, hiÃ§bir belirsizlik yok, dÃ¼zeltmeyi gerektirecek bir durum da yok. Ama mesele iÅŸ yapmak, vatandaÅŸÄ±n sorununu Ã§Ã¶zmek deÄŸil, vatandaÅŸ Ã¼zerinden polemik oluÅŸturmak, siyaset yapmak. BÃ¶ylece akÄ±llarÄ± sÄ±ra vatandaÅŸ bir daha darbe iÅŸine hiÃ§ karÄ±ÅŸmasÄ±n, darbecilerin ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼rÃ¼lsÃ¼n. 81 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hukukuna sonuna kadar sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, yaÄŸma yok."