BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KHK dÃ¼zenlemesini eleÅŸtirenlere sert cevap

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ partisininÂ Burdur 6. OlaÄŸan Ä°l kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Suriye'de devam eden 7 yÄ±lÄ± bulan iÃ§ savaÅŸÄ±, karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± sona erdirmek iÃ§in Rusya ile Ä°ran ile inisiyatif aldÄ±k ve Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de saÄŸladÄ±k. Bundan sonraki adÄ±m, kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa eriÅŸmek. Yani, Suriye'de terÃ¶re bulaÅŸmamÄ±ÅŸ olan bÃ¼tÃ¼n gruplarÄ±n, bÃ¼tÃ¼n etnik yapÄ±larÄ±n iÃ§inde yer alacaÄŸÄ± bir Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zeten yeni bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±, artÄ±k kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±." dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, 696 sayÄ±lÄ± KHK'daki "15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve terÃ¶r eylemleri ile bunlarÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki eylemler kapsamÄ±na sokulacak giriÅŸimlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda hareket edecek sivillerin cezai sorumluluÄŸu olmayacaÄŸÄ±" maddesine yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m KHK'nin 121. maddesine iliÅŸkin, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Son gÃ¼nlerde bir tartÄ±ÅŸma var, Ã¶nÃ¼ne gelen konuÅŸuyor, neymiÅŸ? 'Biz bir dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸÄ±z, vatandaÅŸlarÄ± korumaya almÄ±ÅŸÄ±z'. Ne yapacaktÄ±k? Darbeye karÅŸÄ±, alÃ§aklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na hayatÄ±nÄ± koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi Ã¶nlediniz' mi diyecektik?
O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum.
NeymiÅŸ efendim, 'Darbeye direnen vatandaÅŸlarÄ± koruyan kanun Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z'. Ne var bunda? Yani bir daha darbe giriÅŸimi olursa vatandaÅŸlar sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±n mÄ±, memlekete sahip Ã§Ä±kmasÄ±n mÄ±? 'Niye geldiniz, darbe olsaydÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olsaydÄ±' onu mu istiyorsunuz? SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ÅŸunu iyi Ã¶ÄŸrenmen lazÄ±m, TÃ¼rkiye'yi iÅŸgal etmek isteyenlere, TÃ¼rkiye'nin anayasal dÃ¼zenini ortadan kaldÄ±rmak, Meclis'i bombalamak, hÃ¼kÃ¼meti alaÅŸaÄŸÄ± etmek, kurumlarÄ± silah zoruyla ele geÃ§irmek isteyenlere direnmek bir gÃ¶revdir, meÅŸru mÃ¼dafaadÄ±r, TÃ¼rk milleti de bunu en gÃ¼zel ÅŸekilde yapmÄ±ÅŸtÄ±r.
Hukuki dÃ¼zenlemede hiÃ§bir sorun yok, hiÃ§bir belirsizlik yok, dÃ¼zeltmeyi gerektirecek bir durum da yok. Ama mesele iÅŸ yapmak, vatandaÅŸÄ±n sorununu Ã§Ã¶zmek deÄŸil, vatandaÅŸ Ã¼zerinden polemik oluÅŸturmak, siyaset yapmak. BÃ¶ylece akÄ±llarÄ± sÄ±ra vatandaÅŸ bir daha darbe iÅŸine hiÃ§ karÄ±ÅŸmasÄ±n, darbecilerin ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼rÃ¼lsÃ¼n. 81 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hukukuna sonuna kadar sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, yaÄŸma yok."
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ± Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti. Ä°ÅŸte geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n 3 dakikalÄ±k Ã¶zeti...
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 15â€™i yabancÄ± uyruklu 20 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "DÃ¼nya Afrika'yÄ± yeniden keÅŸfederken, Afrika dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lmaya baÅŸlÄ±yor" dedi
AÄŸrÄ±'da tÄ±rÄ±n otomobille Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri Ã§ocuk 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TÃ¶renle yeniden devreye alÄ±nan Nostaljik Tramvay kullanÄ±mÄ± bir hafta bedava olacak