GÃ¼ncelleme: 13:58, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 5 DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±



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Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'nÄ±nÂ EtimesgutÂ ilÃ§esindeÂ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ ekiplerince dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla girdikleri veÂ yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na yÃ¶nelik eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â DEAÅž Ã¼yesiÂ yabancÄ± uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, yurda kaÃ§ak yollarla girdikleri ve yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na yÃ¶nelik eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 kiÅŸi takibe alÄ±ndÄ±. YÃ¼rÃ¼tÃ¼len teknik ve fiziki takip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ± Etimesgut'ta iki ayrÄ± adrese TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekiplerince operasyon dÃ¼zenlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼phelinin kaldÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± adreste yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da sahte kimlik ve pasaport ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi. ZanlÄ±larÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DEAÅž OPERASYONUNDA GÃ–ZALTI SAYISI ARTTI Ã–te yandan, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžubelerinin koordinasyonunda 29 AralÄ±k'ta baÅŸlatÄ±lan, 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlarda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± ilk etapta 29'dan 37'ye yÃ¼kseldi. Yakalanan DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸunun yabancÄ± uyruklu olduÄŸu, aramalarda ele geÃ§irilen malzemelerden, ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n, yÄ±lbaÅŸÄ±nda eylem iÃ§in keÅŸif ve hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸti. BugÃ¼n dÃ¼zenlenen ikinci operasyonla Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± 42'ye Ã§Ä±ktÄ±.

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