GÃ¼ncelleme: 14:19, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Puigdemont'tan Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metine mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont,Â Ä°spanyaÂ merkezi hÃ¼kÃ¼metine "meÅŸru seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±ma veÂ siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlama" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Katalonya'nÄ±n tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± gÃ¶revden alÄ±nan ve hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BrÃ¼ksel'e kaÃ§an eski yerel yÃ¶netim baÅŸkanÄ± Puigdemont, sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Katalonya'da "21 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen meÅŸru seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metinin kabul etmesi gerektiÄŸini" belirten Puigdemont, "BaÅŸkan olarak, Ä°spanya hÃ¼kÃ¼meti ve destekÃ§ilerinin KatalanlarÄ±n ellerinden izinsiz biÃ§imde aldÄ±klarÄ± her ÅŸeyi iade etmelerini talep ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

Katalonya bÃ¶lgesinin halen meÅŸru lideri olduÄŸunu iddia eden Puigdemont, Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Mariano Rajoy'a krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Puigdemont, seÃ§imde herkesin kendini ifade edebildiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunarak, "Rajoy, sonuÃ§larÄ± kabul etmek iÃ§in ne bekliyor?" yorumunu yaptÄ±.

KATALONYA'DAKÄ° TEK TARAFLI BAÄžIMSIZLIK Ä°LANI SÃœRECÄ°

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidilmesine karar vermiÅŸ ancak Ä°spanya Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin "bÃ¶lÃ¼nemez" olduÄŸu maddesinden hareketle giriÅŸiminin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Merkezi yÃ¶netim, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± anayasanÄ±n 155. maddesini iÅŸleterek yerel parlamento ile hÃ¼kÃ¼meti feshetmiÅŸ, 21 AralÄ±k'ta seÃ§ime gidilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bÃ¶lgeyi geÃ§ici olarak doÄŸrudan yÃ¶netmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partiler oy oranÄ± bakÄ±mÄ±ndan yÃ¼zde 50'yi bulamasalar bile seÃ§im sistemi nedeniyle 21 AralÄ±k'ta parlamentoda hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§oÄŸunluÄŸuna ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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