Ä°ran'daki halk gÃ¶sterilerinin nedenleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda MeÅŸhed'de baÅŸlayÄ±p, KirmanÅŸah, ReÅŸt, Ä°sfahan ve Kum'a yayÄ±lan gÃ¶sterilere binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. BirÃ§ok ÅŸehirde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Tahran Ãœniversitesi'nde de kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar toplandÄ±.
Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdÃ¼lreza Rahmani-Fazli, halka 'yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmamalarÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu, aksi halde 'kendileri ve diÄŸer vatandaÅŸlar iÃ§in sorun yaratabileceÄŸini' sÃ¶yledi.
DiÄŸer yandan Cuma gÃ¼nÃ¼, 2009 yÄ±lÄ±nda rejim destekÃ§ilerinin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterileri anma amacÄ±yla yÃ¼zlerce kiÅŸi de Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e destek iÃ§in sokaklara Ã§Ä±ktÄ±.
Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n yeniden seÃ§ildiÄŸi 2009 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imlerde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla protestolar dÃ¼zenlenmiÅŸ hem rejim yanlÄ±larÄ± hem rejim karÅŸÄ±tlarÄ± sokaklara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Cuma gÃ¼nkÃ¼Â anma gÃ¶sterileri, muhalif eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce planlanÄ±yordu.
HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Ä°ran'Ä±n bu hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere nasÄ±l yanÄ±t vereceÄŸini tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸini' ifade etti.
Trump, Ä°ranlÄ±larÄ±n 'rejimin yolsuzluklarÄ±ndan, Ã¼lkenin servetinin terÃ¶rizme mali kaynak saÄŸlama amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ±ndan bÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±' sÃ¶yledi.
ABD'nin bu yorumlarÄ± iÃ§in Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise 'fÄ±rsatÃ§Ä± ve hilebaz' dedi.
BBC'de yer alan haberde Ä°ran'daki geliÅŸmeler beÅŸ maddede inceleniyor
Ä°ran'da gÃ¶steriler PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci ÅŸehri MeÅŸhed'de giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸen ekonomik durumu protesto amaÃ§lÄ± baÅŸladÄ±.
Ãœlkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinden dÃ¼zenlenen gÃ¶sterileri tetikleyen sebepler yÃ¼kselen, enflasyon, iÅŸsizlik ve yolsuzluk iddialarÄ±.
Ä°ran uzun sÃ¼redir aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlar altÄ±nda ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ekiyor.
Ãœlkede iÅŸsizlik bu yÄ±l resmi rakamlara gÃ¶re yÃ¼zde 12,4'e Ã§Ä±ktÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ise ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerle yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma sonucu ekonominin kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zeleceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.
Bir haftada yumurta fiyatÄ±nÄ±n iki kat arttÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkedeki ekonomik talepler, hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, yÃ¼kselen enflasyonu, artan fiyatlarÄ± kontrol edememekle eleÅŸtirildi.
'Sert sloganlar' atmakla suÃ§lanan 52 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KirmanÅŸah, ReÅŸt, Ä°sfahan ve Kum'da yÃ¼zlerce kiÅŸi sokaklara Ã§Ä±ktÄ±.
Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videolarda baÅŸkent Tahran'da yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
BazÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¶sterilerde hÃ¼kÃ¼met yetkililerine siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve polis ÅŸiddetine son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.
BBC muhabirleri, Ä°ran'da PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¼ren protestolarÄ±n 2009 yÄ±lÄ±nda reform yanlÄ±larÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi eylemlerden sonra, halkÄ±n yÃ¶netimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶steriler olduÄŸunu ifade ediyor.
KÃ¶tÃ¼leÅŸen ekonomik ÅŸartlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± baÅŸlayan gÃ¶steriler siyasi taleplere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
Sokaklarda yalnÄ±zca CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye deÄŸil, aynÄ± zamanda Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karÅŸÄ± da sloganlar atÄ±ldÄ±.Â
Ãœlkenin gÃ¼Ã§lÃ¼ din adamlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kum'da da gÃ¶steriler olduÄŸu ve "Halk yalvarÄ±yor, din adamlarÄ± (haÅŸa) Allah gibi davranÄ±yor" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±na da tepki var. MeÅŸhed'de bazÄ± gÃ¶stericiler hÃ¼kÃ¼metin Orta DoÄŸu Ã¼lkelerine mÃ¼dahalesine "HayatÄ±m Gazze iÃ§in deÄŸil, LÃ¼bnan iÃ§in deÄŸil, Ä°ran iÃ§indir" sÃ¶zleriyle gÃ¶sterdi.
Sokaklar, hÃ¼kÃ¼metin iÃ§ politika sorunlarÄ± yerine dÄ±ÅŸ politikaya aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸi eleÅŸtirisini yapÄ±yor.
Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bazÄ± videolarda gÃ¶stericilerin "Suriye'yi bÄ±rak bizi dÃ¼ÅŸÃ¼n" sloganlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ran ayrÄ±ca Yemen'de Suudi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyona karÅŸÄ± savaÅŸan Åžii Husi milislerine silah temin etmekle de suÃ§lanÄ±yor. Tahran bu iddialarÄ± sÄ±klÄ±kla reddetti.
Ä°ran'Ä±n ayrÄ±ca LÃ¼bnan'daki Åžii mÃ¼ttefikleri Hizbullah'a da silah verdiÄŸi sÃ¶yleniyor.Â
HÃ¼kÃ¼metin protesto gÃ¶sterilerini yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan etmesine raÄŸmen sosyal medyada sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor.
Ãœlke genelinde en az 7 ÅŸehirde sokak eylemleri dÃ¼zenlendiÄŸi bildiriliyor.
GÃ¶stericilerin sayÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde 100'den az bazÄ± bÃ¶lgelerde ise binlerce olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Ama ÅŸimdilik gÃ¶sterilerin kitlesel bir harekete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek zor.
Resmi yayÄ±n kuruluÅŸu IRIB'in aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°shak Cihangiri, gÃ¶sterilerin arkasÄ±nda muhaliflerin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cihangiri, "Bu Ã¼lkedeki bazÄ± olaylar, ekonomik sorunlardan kaynaklanÄ±yor ama bunlarÄ±n arkasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bunu yaparak hÃ¼kÃ¼mete zarar vereceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ama karlÄ± Ã§Ä±kanlar baÅŸkalarÄ± olacak" diye konuÅŸtu.
Fars haber ajansÄ±, KirmanÅŸah'ta bir grubun kamu mallarÄ±na zarar verdiÄŸini ve daha sonra daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Tahran valisi, bu tip eylemlere ana yollarda konuÅŸlanan polisin mÃ¼dahale etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
MeÅŸhed'deki yetkilileri protestolarÄ±n 'devrim karÅŸÄ±tÄ± unsurlar' tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. MeÅŸhed'de Ã§ekilen ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videolarda gÃ¶stericilere tazyikli suyla mÃ¼dahale edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor."
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Twitter'da ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:
"Ä°ran'Ä±n liderleri, zengin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan varlÄ±klÄ± bir Ã¼lkeyi, ÅŸiddet, kan ve kaos ihraÃ§ eden ekonomisi bitmiÅŸ dolandÄ±rÄ±cÄ± bir Ã¼lkeye Ã§evirdi. BaÅŸkan Trump'Ä±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi Ä°ran liderlerinden en Ã§ok zarar gÃ¶renler Ä°ran halkÄ±dÄ±r. ABD barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerin tutuklanmasÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere Ä°ran halkÄ±nÄ± ve onlarÄ±n temel haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kma ve yolsuzluÄŸa son verme Ã§abalarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a desteklemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."
Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in bazÄ± kÃ¶y ve beldelerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze tÃ¶reninde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruÅŸundan dolayÄ± tebrik etti.
Ä°ran'da iÅŸsizlik, yÃ¼kselen enflasyon ve yolsuzluk iddialarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlayÄ±p rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, hÃ¼kÃ¼metin 'yasa dÄ±ÅŸÄ±' ilan etmesine raÄŸmen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metine siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
SavaÅŸlar, Ã§atÄ±ÅŸmalar, siyasi krizler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, kazalar ve doÄŸal afetler, 2017'de de dÃ¼nya gÃ¼ndemini meÅŸgul etti
Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptÄ±klarÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve Ã§ok ÅŸey ifade ediyor. SalÄ± gÃ¼nleri ne zaman gelecekler diye onlarÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum." dedi.
TÃ¼rkmeneli Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼fti, "DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere TÃ¼rkmenlerin geri dÃ¶nmesi iÃ§in seÃ§imler 6 ay ertelenmeli." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roketlerin Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Suudi Arabistan'da "Yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed'in bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlandÄ±.
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Yemen'in batÄ± sahil ÅŸeridine dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 20 Husi Ã¶ldÃ¼, onlarcasÄ± yaralandÄ±
Avustralyaâ€™nÄ±n Sydney kentinde dÃ¼ÅŸen uÃ§akta bulunan 6 kiÅŸiden kurtulan olmadÄ±
LeÅŸker-i Tayyibe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu HafÄ±z Muhammed Said'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KudÃ¼s'le dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine iÅŸtirak eden Filistin'in Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Arap BaharÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan siyasi, askeri ve insani krizlerin bir tÃ¼rlÃ¼ sona ermediÄŸi OrtadoÄŸu'yu 2018 yÄ±lÄ±nda da yoÄŸun bir gÃ¼ndem bekliyor.
Yunanistan hÃ¼kÃ¼meti, darbeci askerlerden birinin sÄ±ÄŸÄ±nma talebini kabul eden BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°ltica Komisyonuâ€™nun kararÄ±nÄ± iptal ettirmek iÃ§in Atina Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi'ne baÅŸvurduÄŸunu bildirildi