15:02, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Ä°ran'daki halk gÃ¶sterilerinin nedenleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda MeÅŸhed'de baÅŸlayÄ±p, KirmanÅŸah, ReÅŸt, Ä°sfahan ve Kum'a yayÄ±lan gÃ¶sterilere binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. BirÃ§ok ÅŸehirde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Tahran Ãœniversitesi'nde de kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar toplandÄ±.

Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdÃ¼lreza Rahmani-Fazli, halka 'yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterilere katÄ±lmamalarÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu, aksi halde 'kendileri ve diÄŸer vatandaÅŸlar iÃ§in sorun yaratabileceÄŸini' sÃ¶yledi.

DiÄŸer yandan Cuma gÃ¼nÃ¼, 2009 yÄ±lÄ±nda rejim destekÃ§ilerinin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterileri anma amacÄ±yla yÃ¼zlerce kiÅŸi de Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e destek iÃ§in sokaklara Ã§Ä±ktÄ±.

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n yeniden seÃ§ildiÄŸi 2009 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imlerde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla protestolar dÃ¼zenlenmiÅŸ hem rejim yanlÄ±larÄ± hem rejim karÅŸÄ±tlarÄ± sokaklara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Cuma gÃ¼nkÃ¼Â anma gÃ¶sterileri, muhalif eylemlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce planlanÄ±yordu.

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Ä°ran'Ä±n bu hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere nasÄ±l yanÄ±t vereceÄŸini tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸini' ifade etti.

Trump, Ä°ranlÄ±larÄ±n 'rejimin yolsuzluklarÄ±ndan, Ã¼lkenin servetinin terÃ¶rizme mali kaynak saÄŸlama amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ±ndan bÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±' sÃ¶yledi.

ABD'nin bu yorumlarÄ± iÃ§in Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise 'fÄ±rsatÃ§Ä± ve hilebaz' dedi.

BBC'de yer alan haberde Ä°ran'daki geliÅŸmeler beÅŸ maddede inceleniyor

1/ GÃ–STERÄ°LER NASIL BAÅžLADI?

Ä°ran'da gÃ¶steriler PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci ÅŸehri MeÅŸhed'de giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸen ekonomik durumu protesto amaÃ§lÄ± baÅŸladÄ±.

Ãœlkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinden dÃ¼zenlenen gÃ¶sterileri tetikleyen sebepler yÃ¼kselen, enflasyon, iÅŸsizlik ve yolsuzluk iddialarÄ±.

Ä°ran uzun sÃ¼redir aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlar altÄ±nda ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ekiyor.

Ãœlkede iÅŸsizlik bu yÄ±l resmi rakamlara gÃ¶re yÃ¼zde 12,4'e Ã§Ä±ktÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ise ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerle yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma sonucu ekonominin kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zeleceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Bir haftada yumurta fiyatÄ±nÄ±n iki kat arttÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkedeki ekonomik talepler, hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, yÃ¼kselen enflasyonu, artan fiyatlarÄ± kontrol edememekle eleÅŸtirildi.

'Sert sloganlar' atmakla suÃ§lanan 52 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KirmanÅŸah, ReÅŸt, Ä°sfahan ve Kum'da yÃ¼zlerce kiÅŸi sokaklara Ã§Ä±ktÄ±.

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videolarda baÅŸkent Tahran'da yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BazÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¶sterilerde hÃ¼kÃ¼met yetkililerine siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve polis ÅŸiddetine son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.

BBC muhabirleri, Ä°ran'da PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¼ren protestolarÄ±n 2009 yÄ±lÄ±nda reform yanlÄ±larÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi eylemlerden sonra, halkÄ±n yÃ¶netimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶steriler olduÄŸunu ifade ediyor.

2/GÃ–STERÄ°CÄ°LER NEDEN SOKAKTA?

KÃ¶tÃ¼leÅŸen ekonomik ÅŸartlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± baÅŸlayan gÃ¶steriler siyasi taleplere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Sokaklarda yalnÄ±zca CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye deÄŸil, aynÄ± zamanda Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karÅŸÄ± da sloganlar atÄ±ldÄ±.Â

Ãœlkenin gÃ¼Ã§lÃ¼ din adamlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kum'da da gÃ¶steriler olduÄŸu ve "Halk yalvarÄ±yor, din adamlarÄ± (haÅŸa) Allah gibi davranÄ±yor" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±na da tepki var. MeÅŸhed'de bazÄ± gÃ¶stericiler hÃ¼kÃ¼metin Orta DoÄŸu Ã¼lkelerine mÃ¼dahalesine "HayatÄ±m Gazze iÃ§in deÄŸil, LÃ¼bnan iÃ§in deÄŸil, Ä°ran iÃ§indir" sÃ¶zleriyle gÃ¶sterdi.

Sokaklar, hÃ¼kÃ¼metin iÃ§ politika sorunlarÄ± yerine dÄ±ÅŸ politikaya aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸi eleÅŸtirisini yapÄ±yor.

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bazÄ± videolarda gÃ¶stericilerin "Suriye'yi bÄ±rak bizi dÃ¼ÅŸÃ¼n" sloganlarÄ± attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ran ayrÄ±ca Yemen'de Suudi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyona karÅŸÄ± savaÅŸan Åžii Husi milislerine silah temin etmekle de suÃ§lanÄ±yor. Tahran bu iddialarÄ± sÄ±klÄ±kla reddetti.

Ä°ran'Ä±n ayrÄ±ca LÃ¼bnan'daki Åžii mÃ¼ttefikleri Hizbullah'a da silah verdiÄŸi sÃ¶yleniyor.Â

3/ GÃ–STERÄ°LER BÃœYÃœYOR MU?

HÃ¼kÃ¼metin protesto gÃ¶sterilerini yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan etmesine raÄŸmen sosyal medyada sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Ãœlke genelinde en az 7 ÅŸehirde sokak eylemleri dÃ¼zenlendiÄŸi bildiriliyor.

GÃ¶stericilerin sayÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde 100'den az bazÄ± bÃ¶lgelerde ise binlerce olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Ama ÅŸimdilik gÃ¶sterilerin kitlesel bir harekete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek zor.

4/ PROTESTO GÃ–STERÄ°LERÄ°NE Ä°RAN RESMÄ° MAKAMLARI NE DÄ°YOR?

Resmi yayÄ±n kuruluÅŸu IRIB'in aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°shak Cihangiri, gÃ¶sterilerin arkasÄ±nda muhaliflerin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Cihangiri, "Bu Ã¼lkedeki bazÄ± olaylar, ekonomik sorunlardan kaynaklanÄ±yor ama bunlarÄ±n arkasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bunu yaparak hÃ¼kÃ¼mete zarar vereceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar ama karlÄ± Ã§Ä±kanlar baÅŸkalarÄ± olacak" diye konuÅŸtu.

Fars haber ajansÄ±, KirmanÅŸah'ta bir grubun kamu mallarÄ±na zarar verdiÄŸini ve daha sonra daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Tahran valisi, bu tip eylemlere ana yollarda konuÅŸlanan polisin mÃ¼dahale etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

MeÅŸhed'deki yetkilileri protestolarÄ±n 'devrim karÅŸÄ±tÄ± unsurlar' tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. MeÅŸhed'de Ã§ekilen ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan videolarda gÃ¶stericilere tazyikli suyla mÃ¼dahale edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

5/ ABD Ä°RAN'DAKÄ° GÃ–STERÄ°LERE NE TEPKÄ° VERDÄ°?

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Rejimin yolsuzluklarÄ±ndan ve Ã¼lkenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶rizme harcamasÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ olan Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l protestolarÄ±yla ilgili bilgiler geliyor. Ä°ran yÃ¶netimi, kendini ifade hakkÄ± da dahil kendi halkÄ±nÄ±n haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. DÃ¼nya bu sÃ¼reci izliyor."

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Twitter'da ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Ä°ran'Ä±n liderleri, zengin tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan varlÄ±klÄ± bir Ã¼lkeyi, ÅŸiddet, kan ve kaos ihraÃ§ eden ekonomisi bitmiÅŸ dolandÄ±rÄ±cÄ± bir Ã¼lkeye Ã§evirdi. BaÅŸkan Trump'Ä±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi Ä°ran liderlerinden en Ã§ok zarar gÃ¶renler Ä°ran halkÄ±dÄ±r. ABD barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilerin tutuklanmasÄ±nÄ± sert bir ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere Ä°ran halkÄ±nÄ± ve onlarÄ±n temel haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kma ve yolsuzluÄŸa son verme Ã§abalarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a desteklemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

KAYNAK: BBC TÃ¼rkÃ§e