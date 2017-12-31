GÃ¼ncelleme: 15:18, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

KalÄ±n'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'unÂ davetlisi olarak 5 Ocak'taÂ Fransa'yÄ±Â ziyaret edeceÄŸini belirterek iki liderin ziyaretteÂ KudÃ¼s,Â Suriye, Irak ve terÃ¶rleÂ mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konularÄ± ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerini ele alacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yÄ± ziyaret edeceÄŸini kaydederek "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ile ikili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek ve ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± ele alacak. Fransa yaklaÅŸÄ±k altÄ± asÄ±rlÄ±k tarihi ve Ã§ok boyutlu iliÅŸkilere sahip olduÄŸumuz, Ã¶nemli bir ticari ve ekonomik ortaÄŸÄ±mÄ±z, Ã¶nde gelen bir mÃ¼ttefikimizdir. TerÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel sÄ±namalar karÅŸÄ±sÄ±nda Fransa ile her dÃ¼zeyde yoÄŸun bir diyalog sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkilerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlar, enerji, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji, ulaÅŸtÄ±rma, kÃ¼ltÃ¼r ve eÄŸitim gibi geniÅŸ bir yelpazede Ã¶nemli projelerle daha da pekiÅŸtiÄŸini vurgulayan KalÄ±n, "Fransa'da yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 700 bin nÃ¼fuslu TÃ¼rk toplumu, Ã¼lkelerimiz arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶rmektedir. Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ziyareti, Fransaâ€™yla iÅŸ birliÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak milletlerimizin ve tÃ¼m bÃ¶lgenin yararÄ±na olacak ÅŸekilde daha da ileriye taÅŸÄ±nmasÄ±na hizmet edecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu