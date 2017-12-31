GÃ¼ncelleme: 15:39, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Abbas'tan KudÃ¼s direniÅŸinin sembolÃ¼ Cuneydi'ye tebrik telefonu





KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruÅŸundan dolayÄ± tebrik etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi telefonla aradÄ±.Â Â Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'da yer alan habere gÃ¶re, KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi Cuneydi'yi arayan Abbas, gÃ¶zaltÄ± sÄ±rasÄ±nda sergilediÄŸi duruÅŸtan dolayÄ± tebrik etti. Filistin halkÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bileÅŸenlerinin bu tÃ¼r olaylara karÅŸÄ± kararlÄ±lÄ±kla ortaya koyduÄŸu duruÅŸun, baÅŸkenti KudÃ¼s olan bir Filistin devletine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Abbas, iÅŸgalci Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Filistin halkÄ±na ve Ã§ocuklarÄ±na uluslararasÄ± koruma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Filistinli 16 yaÅŸÄ±ndaki Cuneydi, 7 AralÄ±k'ta iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askeri mahkemesi tarafÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lan KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi Cuneydi'nin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lmesi sonucunda saÄŸ omzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸmuÅŸtu. Ofer Mahkemesi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Cuneydi'nin kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ancak savcÄ±lÄ±k buna itiraz etmiÅŸti. Cuneydi, 14 Ocak 2018'de yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.

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