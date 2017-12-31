GÃ¼ncelleme: 15:58, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

'TÃ¼rkiye Finlandiya iÃ§in son derece Ã¶nemlidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo,Â ikili iliÅŸkileri ve TÃ¼rkiye'ye dair izlenimlerini deÄŸerlendirdi.

Ankara'daki gÃ¶revine geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayan Kariamo, "TÃ¼rkiye'ye darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan geldim. GeÃ§en yÄ±l istisnai bir yÄ±ldÄ± ve bu durum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ma Ã§ok yansÄ±dÄ±. Ãœlkedeki durum elbette farklÄ±ydÄ±. YalnÄ±zca ben deÄŸil, Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler siyasi durumu takip ederken Ã§ok yoÄŸundu." diye konuÅŸtu.

Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak bÃ¶lgesel geliÅŸmeleri, Irak, Suriye ve gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ± konularÄ±nÄ± da takip etmekle gÃ¶revli olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kariamo, TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸinde hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir. Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de Finlandiya gibi bir Ã¼lke iÃ§in gÃ¶receli olarak bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Buraya atandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum. Burada, bu Ã¼lkede olmak istedim." diye konuÅŸtu.

"Ä°STANBUL BÃœYÃœLEYÄ°CÄ° BÄ°R DÃœNYA BAÅžKENTÄ°"

Kariamo, iki Ã¼lkenin yÃ¼zyÄ±llara dayanan tarihi bir dostluÄŸa sahip olduÄŸunu, "Dillerimiz arasÄ±nda da ortak noktalar var. Dil yapÄ±sÄ± ve bazÄ± kelimeler aynÄ±. Ã–rneÄŸin â€˜kalabalÄ±kâ€™ kelimesinin okunuÅŸu ve anlamÄ± aynÄ±. AyrÄ±ca bilimsel bir kanÄ±t olmasa da Ã§ok eski zamanlarda, bir yerde bir arada olduÄŸumuz ve daha sonra farklÄ± yÃ¶nlere gidip yerleÅŸtiÄŸimiz inancÄ± Ã§ok kuvvetli." sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Finlandiya halkÄ±nÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi bir tatil yeri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kariamo, Alanya'da Ã§ok sayÄ±da FinlandiyalÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ÅžanlÄ±urfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, Ä°zmir, Trabzon gibi birÃ§ok yeri ziyaret ettiÄŸini ve hepsinin kendine Ã¶zgÃ¼ gÃ¼zelliklere sahip olduÄŸunu belirten Kariamo, "BÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak TÃ¼rkiye'ye gelmeden Ã¶nce de Ä°stanbul'un bÃ¼yÃ¼leyici bir dÃ¼nya baÅŸkenti olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m." diye konuÅŸtu.Â