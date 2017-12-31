Afganistan'da cenaze tÃ¶renine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 15 Ã¶lÃ¼

Hollanda'daki MÃ¼slÃ¼manlardan huzurevine ziyaret

Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptÄ±klarÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve Ã§ok ÅŸey ifade ediyor. SalÄ± gÃ¼nleri ne zaman gelecekler diye onlarÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum." dedi.