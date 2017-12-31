GÃ¼ncelleme: 16:38, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Uhudâ€™da genÃ§lerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ,Â Suudi Arabistanâ€™da,Â Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin (DÄ°TÄ°B) organizasyonuyla Avrupaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerindenÂ umreÂ iÃ§inÂ kutsal topraklara gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.

Suudi Arabistanâ€™da Ã§eÅŸitli temaslarda bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Medine-i MÃ¼nevvere kentindeki Uhud daÄŸÄ± eteklerinde gerÃ§ekleÅŸen buluÅŸmada binin Ã¼zerindeki gence hitabÄ±nda, "Hazreti Ebubekir gibi doÄŸru ve sadÄ±k, Hazreti Ã–mer gibi adil, Hazreti Osman gibi edep sahibi, Hazreti Ali gibi ilim sahibi olun ve en Ã¶nemlisi de Hazreti Muhammed (SAV) gibi emin ve gÃ¼venilir olun." tavsiyelerinde bulundu.

ErbaÅŸ, sahabelerin Ä°slamâ€™Ä± anlatmak iÃ§in yeryÃ¼zÃ¼ne daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Sizler de Avrupaâ€™nÄ±n deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerinde aynÄ± tevhid ruhunu temsil etmelisiniz." ifadelerini kullandÄ±.

Uhud SavaÅŸÄ±'nda genÃ§lerin ortaya koyduÄŸu fedakÃ¢rlÄ±ÄŸa dikkati Ã§eken Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±, Ã¼mmetin bugÃ¼n genÃ§lerin gayret ve Ã¶zverisine en Ã§ok muhtaÃ§ olduÄŸu dÃ¶nemlerden birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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