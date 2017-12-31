KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi'nden Arap devletlerine 'Filistin' eleÅŸtirisi

KudÃ¼s'tekiÂ Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Ä°zzeddin AbdÃ¼laziz el-Buhari, TÃ¼rkiye ve Filistin'in zaman iÃ§inde ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yeniden birleÅŸme umudu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere verdiÄŸi desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
KudÃ¼s'le ilgili dÃ¼zenlenen etkinliklere katÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelen KudÃ¼s'teki Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, KudÃ¼s ve Ã–zbek Tekkesi hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
KudÃ¼s'te doÄŸduÄŸunu ve bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Buhari, Ã–zbek Tekkesi'nin 1616 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini ve ailesinin o zamanda beri tekkeden sorumlu olduÄŸunu belirtti.
Buhari, "Ailem 400 yÄ±l Ã¶nce Ã–zbekistan'Ä±n Buhara ÅŸehrinden KudÃ¼s'e geldi. NakÅŸibendi tarikatÄ±nÄ±n tekkelerinden biri olan Ã–zbek Tekkesi'nde insanlara bu tarikatÄ±n esaslarÄ± Ã¶ÄŸretiliyordu." ifadelerini kullandÄ±
Sahih-i Buhari adÄ±yla meÅŸhur hadis kitabÄ±nÄ± yazan bÃ¼yÃ¼k hadis alimi Ä°mam Buhari'nin soyundan gelen ailesinin idare ettiÄŸi tekkenin uzun yÄ±llar boyunca hacÄ±larÄ±n ve sufilerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve konakladÄ±ÄŸÄ± bir mekan olduÄŸunu dile getiren Buhari, "Eskiden her perÅŸembe zikir halkasÄ± kurulurdu ve gelenlere Ã–zbek pilavÄ± ikram edilirdi." dedi.
Buhari, tekkenin son ÅŸeyhi olan babasÄ± AbdÃ¼laziz Buhari'nin vefatÄ±ndan beri faaliyetlerin azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek "Tekkemiz pek Ã§ok sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve tekkeye ait mÃ¼lkler maalesef yaÄŸmalandÄ±. Åžu an tekkenin elinde bu mÃ¼lklerin sadece yÃ¼zde 10â€™luk bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kaldÄ±." diye konuÅŸtu.
Ailesinin Ã¼yelerinden Filistin'de kalan tek kiÅŸi olduÄŸunu ve ailesinin geÃ§imi iÃ§in gÃ¼nde 12 saatten fazla Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸunu belirten Buhari, "Bu gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk ve masraflar maalesef Ã§ok yÃ¼ksek. Babam da rahmetli oldu. BÃ¼tÃ¼n bunlar sÃ¼rdÃ¼rmek istediÄŸimiz faaliyetler Ã¶nÃ¼nde birer engel teÅŸkil ediyor." ifadelerini kullandÄ±.
Buhari, tekkeye hala NakÅŸibendi tarikatÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¶zellikle BatÄ±'dan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin geldiÄŸini dile getirerek "Åžimdi ise ziyarete gelenlerin Ã§oÄŸu TÃ¼rkiyeâ€™den. Avrupaâ€™nÄ±n her yerinden gelenler de oluyor. Hatta Amerikaâ€™dan Ä°slam'Ä± ve sufiliÄŸi tanÄ±mak isteyenler de tekkeye geliyor." dedi.
"TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metinin siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel duruÅŸu Filistin ve KudÃ¼s halkÄ±na en Ã§ok destek saÄŸlayan ÅŸeydir." deÄŸerlendirmesinde bulunan Buhari, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n ve hÃ¼kÃ¼metinin verdiÄŸi bu destek ve duruÅŸ iÃ§in mÃ¼teÅŸekkir olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.
Buhari, TÃ¼rkiye ve Filistin'in zaman iÃ§inde ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama yeniden aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸme umudu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere verdiÄŸi desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rklerin Filistin'e ve KudÃ¼s'e olan sevgisini Ã§ok iyi bildiÄŸine iÅŸaret eden Buhari, "Ben Eski KudÃ¼s denilen bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yorum ve orada ziyaretÃ§ilerin gÃ¶ÄŸsÃ¼nde TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. KudÃ¼sâ€™e MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ziyareti hiÃ§ kesilmiyor." ifadelerini kullandÄ±.
Buhari, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n KudÃ¼s'e gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ziyaretleri takdir ettiklerini dile getirerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ama Ã¶nemli bir ÅŸey var. Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde ziyaretÃ§ileri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Filistinâ€™e her gelen ziyaretÃ§i Ä°srail kapÄ±larÄ±ndan geÃ§iyor ve saatlerce bekletiliyor, aramalara maruz kalÄ±yorlar. Biz bu uygulamalara alÄ±ÅŸÄ±k olsak da bu durum ziyaretÃ§iler iÃ§in zor bir durum. Ama buna raÄŸmen TÃ¼rklerin ziyaretleri kesilmedi."
KudÃ¼s'teki Ã–zbek Tekkesi, 1616 yÄ±lÄ±nda KudÃ¼s Sancakbeyi Mehmet PaÅŸa'nÄ±n damadÄ± KapÄ±cÄ±baÅŸÄ± Sufi Osman AÄŸa ibn Abdul Muin tarafÄ±ndan kuruldu. Tekke, NakÅŸibendi tarikatÄ±na baÄŸlÄ± olup Harem giriÅŸinin kuzeybatÄ±sÄ±na yakÄ±n Ã‡ile SokaÄŸÄ±'nda yer alÄ±yor.
Bir cami ile dÃ¶rt adet derviÅŸ hÃ¼cresinden oluÅŸan tekkeye Ã–zbek kimliÄŸini veren Åžeyh Muhammed Salih el-Ã–zbeki zamanÄ±nda tekkenin faaliyetleri artmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–zbek Tekkesi'nde Ä°mam Buhari soyundan gelen ÅŸeyhler gÃ¶rev yaptÄ±. YalnÄ±zca bir ibadet yeri olmayan tekke, hacca gidenlerin de uÄŸrak yeri olmuÅŸtu. Tekkede hacÄ±lara ve gelen misafirlere et, kuru Ã¼zÃ¼m ve havuÃ§la yapÄ±lan meÅŸhur Ã–zbek pilavÄ± ikram edilirdi.
Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in bazÄ± kÃ¶y ve beldelerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
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