GÃ¼ncelleme: 17:18, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

Ä°stanbul'da yoÄŸun yÄ±lbaÅŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼nÂ yÄ±lbaÅŸÄ±Â nedeniyle aldÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¼venlik Ã¶nemleriÂ uygulanmaya baÅŸlandÄ±.

GÃ¼venlik tedbirleri kapsamÄ±ndaÂ Taksim MeydanÄ±Â veÂ Ä°stiklal Caddesi'neÂ Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Taksim MeydanÄ±'nÄ±n etrafÄ± Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±lÄ±rken, bazÄ± yerlerde arama noktalarÄ± oluÅŸturuldu. VatandaÅŸlar ile turistler Ã¼zerileri aranarak Taksim MeydanÄ±'na alÄ±nÄ±yor.

YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± meydana Ã¶ÄŸleden sonra kamyonlarla Ã§elik bariyerler getirildi. Bunlar meydana aÃ§Ä±lan sokaklarla Ã§evresine konuldu. BazÄ± yerlerde arama noktalarÄ± oluÅŸturuldu. Saat 15.00'ten itibaren ise vatandaÅŸlarÄ±n meydana girmesi bu arama noktalarÄ±ndan geÃ§irilerek saÄŸlandÄ±.

Meydanda ve Ä°stiklal Caddesi'nde Ã¶zel hareket polisleri de olasÄ± bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Kimi polis ekipleri ise kimlik kontrolÃ¼ yaparken ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len kiÅŸilerin GBT'sine bakÄ±lÄ±yor.

Meydanda itfaiye ekipleri de hazÄ±r bekletiliyor.

37 BÄ°N POLÄ°S, 4 BÄ°NE YAKIN JANDARMA GÃ–REV YAPACAK

Ã–nlemler kapsamÄ±nda vatandaÅŸÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§erisinde girmesini temin etmek iÃ§in 37 bin polis, 4 bine yakÄ±n jandarma ve sahil gÃ¼venlik ekiplerinin gÃ¶rev alacaÄŸÄ± kentte, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri teyakkuz halinde olacak.

SÃ¶z konusu gÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda saat 15.00'ten itibaren KadÄ±kÃ¶y'de OsmanaÄŸa, CaferaÄŸa ve Caddebostan mahallelerindeki bazÄ± yollarÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± zabÄ±ta ekiplerince bariyerlerle Ã§evrilerek araÃ§ giriÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta da aynÄ± saatlerde bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±larak, araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸlerine izin verilmiyor.

ÅžiÅŸli'de 16.00'dan itibaren Mim Kemal Ã–ke Caddesi, Abdi Ä°pekÃ§i Caddesi, Bostan, Atiye, AltÄ±n, Prof. Dr. Fevzi FevzioÄŸlu ve Bronz sokaklarÄ± trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

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