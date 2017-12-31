GÃ¼ncelleme: 17:56, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

MHP'den 2018 mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta,Â yeni yÄ±l nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n hem iÃ§eride hem dÄ±ÅŸarÄ±da mÃ¼cadelelerle geÃ§tiÄŸini ve zor bir yÄ±l olduÄŸunu belirtti.

Vatana yÃ¶nelik hain emellerin yerli ve yabancÄ± iÅŸ birlikÃ§ileri sayesinde alenen ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±lÄ±n geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Usta, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele esnasÄ±nda ÅŸehitler verdik, gazilerimiz oldu. Bu vesileyle bir kez daha ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 2017 yÄ±lÄ±nda da bÃ¶lge ve Ã¼lkenin sorunlarÄ± hakkÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini her zaman dile getirdiklerini ve Ã§Ã¶zÃ¼mleri iÃ§in ellerinden gelen gayreti gÃ¶sterdiklerine iÅŸaret eden Usta, MHP olarak hiÃ§bir zaman sadece siyaset yapmak iÃ§in konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ±, eleÅŸtirdikleri veya dile getirdikleri her sorunun ardÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini de sunduklarÄ±nÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n da bu ÅŸekilde geÃ§eceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KudÃ¼s'te, KerkÃ¼k'te, Ä°dlib'de soydaÅŸlarÄ±n ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hakim olduÄŸu coÄŸrafyalarda 2017 yÄ±lÄ±nda da oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Usta, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KerkÃ¼k Ã¶zelinde her zaman sÃ¶zde referandum karÅŸÄ±sÄ±nda tavÄ±r takÄ±ndÄ±k. KudÃ¼s iÃ§in 'OrtadoÄŸu'nun namusudur, partimizin ve Ã¼lkemizin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisidir.' dedik. Ä°dlib'de zehirli gaz kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin, 'DÃ¼nya seyirci maalesef. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±. EtrafÄ±mÄ±zda adalet istiyorsak, TÃ¼rkiye'yi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lmamÄ±z lazÄ±m. BÃ¼tÃ¼n gayretlerimiz de TÃ¼rkiye'nin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± iÃ§indir.' dedik. 2018 yÄ±lÄ±nda da MHP Ã¼lkemiz, soydaÅŸlarÄ±mÄ±z ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan Ã§ekinmeyecektir."

Ekonomiyle ilgili geliÅŸmelere de deÄŸinen Erhan Usta, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2017 yÄ±lÄ±na yÃ¼zde 8,6 enflasyon ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k, 2018'e yÃ¼zde 13 enflasyon ile giriyoruz. Beyaz eÅŸya ve mobilyada vergi indirimleri ve kredi garanti fonu kefaletleri ile ekonomimin Ã§arklarÄ± hÄ±zlanmÄ±ÅŸ olsa da 2018 bÃ¼tÃ¼n zorluklarÄ± ile bizleri bekliyor. Ekonomi yÃ¶netimi kapsamÄ±nda bulunan bÃ¼tÃ¼n kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n 2018'de zorluklara ciddiyetle yaklaÅŸarak, analitik Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirmeleri gerekmektedir. TÃ¼rk-Ä°slam aleminin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor, 2018'in barÄ±ÅŸa, birliÄŸe, beraberliÄŸe, dostluÄŸa, kaynaÅŸmaya ve huzura vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum."