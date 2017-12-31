MHP'den 2018 mesajÄ±

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta,Â yeni yÄ±l nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n hem iÃ§eride hem dÄ±ÅŸarÄ±da mÃ¼cadelelerle geÃ§tiÄŸini ve zor bir yÄ±l olduÄŸunu belirtti.
Vatana yÃ¶nelik hain emellerin yerli ve yabancÄ± iÅŸ birlikÃ§ileri sayesinde alenen ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±lÄ±n geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Usta, "TerÃ¶rle mÃ¼cadele esnasÄ±nda ÅŸehitler verdik, gazilerimiz oldu. Bu vesileyle bir kez daha ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TBMM Genel Kurulunda 2017 yÄ±lÄ±nda da bÃ¶lge ve Ã¼lkenin sorunlarÄ± hakkÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini her zaman dile getirdiklerini ve Ã§Ã¶zÃ¼mleri iÃ§in ellerinden gelen gayreti gÃ¶sterdiklerine iÅŸaret eden Usta, MHP olarak hiÃ§bir zaman sadece siyaset yapmak iÃ§in konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ±, eleÅŸtirdikleri veya dile getirdikleri her sorunun ardÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini de sunduklarÄ±nÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n da bu ÅŸekilde geÃ§eceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KudÃ¼s'te, KerkÃ¼k'te, Ä°dlib'de soydaÅŸlarÄ±n ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hakim olduÄŸu coÄŸrafyalarda 2017 yÄ±lÄ±nda da oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Usta, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"KerkÃ¼k Ã¶zelinde her zaman sÃ¶zde referandum karÅŸÄ±sÄ±nda tavÄ±r takÄ±ndÄ±k. KudÃ¼s iÃ§in 'OrtadoÄŸu'nun namusudur, partimizin ve Ã¼lkemizin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisidir.' dedik. Ä°dlib'de zehirli gaz kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin, 'DÃ¼nya seyirci maalesef. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±. EtrafÄ±mÄ±zda adalet istiyorsak, TÃ¼rkiye'yi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lmamÄ±z lazÄ±m. BÃ¼tÃ¼n gayretlerimiz de TÃ¼rkiye'nin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± iÃ§indir.' dedik. 2018 yÄ±lÄ±nda da MHP Ã¼lkemiz, soydaÅŸlarÄ±mÄ±z ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan Ã§ekinmeyecektir."
Ekonomiyle ilgili geliÅŸmelere de deÄŸinen Erhan Usta, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"2017 yÄ±lÄ±na yÃ¼zde 8,6 enflasyon ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k, 2018'e yÃ¼zde 13 enflasyon ile giriyoruz. Beyaz eÅŸya ve mobilyada vergi indirimleri ve kredi garanti fonu kefaletleri ile ekonomimin Ã§arklarÄ± hÄ±zlanmÄ±ÅŸ olsa da 2018 bÃ¼tÃ¼n zorluklarÄ± ile bizleri bekliyor. Ekonomi yÃ¶netimi kapsamÄ±nda bulunan bÃ¼tÃ¼n kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n 2018'de zorluklara ciddiyetle yaklaÅŸarak, analitik Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirmeleri gerekmektedir. TÃ¼rk-Ä°slam aleminin yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor, 2018'in barÄ±ÅŸa, birliÄŸe, beraberliÄŸe, dostluÄŸa, kaynaÅŸmaya ve huzura vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum."
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "MAS-ICNA Kongresi'ndeki temaslarÄ±mÄ±zda, TÃ¼rkiyeâ€™nin insani yardÄ±m faaliyetlerinin takip ve takdir edildiÄŸini, TÃ¼rkiyeâ€™nin tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k." dedi.
Almanya'da 18'incisi dÃ¼zenlenen "Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±"na katÄ±lan YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n standÄ±, Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk Ã§ocuk ve genÃ§lerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
2017, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sosyal gÃ¼venlik alanlarÄ±nda Ã¶nemli sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve uygulamalarÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu.
- OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Yavuz Sultan Selim'in KudÃ¼s'e geliÅŸinin 501. yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce anma programÄ± dÃ¼zenlendi
MHP Grup BaÅŸkanvekili Usta, "2018 yÄ±lÄ±nda da MHP Ã¼lkemiz, soydaÅŸlarÄ±mÄ±z ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan Ã§ekinmeyecektir." dedi.
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi