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06:04, 01 Ocak 2018 Pazartesi
Afrika
GÃ¼ncelleme: 18:35, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

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Mali'de baÅŸbakan ile 4 bakan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Mali'de baÅŸbakan ile 4 bakan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Foto: GÃ¶revden alÄ±nan BaÅŸbakan Abdoulaye Idrissa Maiga

CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, BaÅŸbakan Maiga'yÄ± ve 4 bakanÄ± gÃ¶revden azlederek yerlerine yeni isimler atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Mali'de kabine deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi.

Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°brahim Bubakar Keita, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle nisan ayÄ±ndan bu yana hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ±nda olan BaÅŸbakan Abdoulaye Idrissa Maiga'yÄ± gÃ¶revden aldÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa 63 yaÅŸÄ±ndaki Soumeylou Boubebye Maigaâ€™yÄ± getiren CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, kabinede gÃ¶rev yapan 4 bakanÄ± da yeni isimlerle deÄŸiÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, ayrÄ±ca kabinede 35 olan bakan sayÄ±sÄ±nÄ± 37â€™ye Ã§Ä±kardÄ±.

Boubebye Maiga, CumhurbaÅŸkanÄ± Keitaâ€™nÄ±n gÃ¶reve geldiÄŸi 2013â€™ten bu yana atadÄ±ÄŸÄ± 5'inci baÅŸbakan oldu.

HÃ¼kÃ¼met deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Keita'nÄ±n hem 2018'deki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanmayÄ± hem de Ã¼lkenin kuzeyinde baÅŸlayan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± hareketleri kontrol altÄ±nda tutmayÄ± hedeflediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

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Ä°lgili Konular mali Abdoulaye Idrissa Maiga Ä°brahim Bubakar Keita
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