GÃ¼ncelleme: 19:34, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

MÄ±sÄ±r'da suikast suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 8 kiÅŸinin idam dosyasÄ± mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kte



Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r'da, "kÄ±demli bir subaya suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 8 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da askeri mahkemenin, "kÄ±demli bir subaya suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±ylaÂ yargÄ±lanan 52 sanÄ±ktan 8'inin dosyasÄ±nÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi. SanÄ±klarÄ±n savunma heyeti Ã¼yelerinden avukat Usame Beyyumi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri mahkemenin 4'Ã¼ firari 8 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderdiÄŸini belirtti. Beyyumi, sÃ¶z konusu kiÅŸiler arasÄ±nda DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf el-Karadavi'nin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Mahkeme, 16'sÄ± firari 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± kararÄ±n okunmasÄ± iÃ§in 17 Ocak'aÂ erteledi. MÄ±sÄ±r'da DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Karadavi gibi MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) Ã¼yelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan,Â Muhammed Vahdan,Â Muhammed Said Uleyva'nÄ±n de aynÄ± davadan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ancak bu isimlerinÂ dosyasÄ±nÄ±n mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderilenler arasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â BaÅŸsavcÄ±lÄ±k 4 Ocak 2016'da 52 sanÄ±ÄŸÄ±Â "silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼t kurmak, hakimlere, silahlÄ± kuvvetler mensuplarÄ±na ve kurumlarÄ±na, polise, kamu kurumlarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunmak, Ã¶zel ve kamu mÃ¼lklerini tahrip etmek, Nisan 2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±ylaÂ askeri yargÄ±ya sevk etmiÅŸti. MÄ±sÄ±rÂ yasalarÄ±na gÃ¶re, idam dosyalarÄ± karara baÄŸlanmadan Ã¶nce devlet mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ne sevk ediliyor. MÃ¼ftÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±ndÄ±ktan sonra mahkeme nihai kararÄ±nÄ± veriyor.Â

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