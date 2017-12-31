MÄ±sÄ±r'da suikast suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 8 kiÅŸinin idam dosyasÄ± mÃ¼ftÃ¼lÃ¼kte

MÄ±sÄ±r'da askeri mahkemenin, "kÄ±demli bir subaya suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±ylaÂ yargÄ±lanan 52 sanÄ±ktan 8'inin dosyasÄ±nÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.
SanÄ±klarÄ±n savunma heyeti Ã¼yelerinden avukat Usame Beyyumi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri mahkemenin 4'Ã¼ firari 8 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.
Beyyumi, sÃ¶z konusu kiÅŸiler arasÄ±nda DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yusuf el-Karadavi'nin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Mahkeme, 16'sÄ± firari 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± kararÄ±n okunmasÄ± iÃ§in 17 Ocak'aÂ erteledi.
MÄ±sÄ±r'da DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Karadavi gibi MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) Ã¼yelerinden Abdurrahman el-Berr, Mahmud Gazlan,Â Muhammed Vahdan,Â Muhammed Said Uleyva'nÄ±n de aynÄ± davadan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ancak bu isimlerinÂ dosyasÄ±nÄ±n mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderilenler arasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
BaÅŸsavcÄ±lÄ±k 4 Ocak 2016'da 52 sanÄ±ÄŸÄ±Â "silahlÄ± bir Ã¶rgÃ¼t kurmak, hakimlere, silahlÄ± kuvvetler mensuplarÄ±na ve kurumlarÄ±na, polise, kamu kurumlarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunmak, Ã¶zel ve kamu mÃ¼lklerini tahrip etmek, Nisan 2015'te Kahire'de Albay Vail Tahun'a suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±ylaÂ askeri yargÄ±ya sevk etmiÅŸti.
MÄ±sÄ±rÂ yasalarÄ±na gÃ¶re, idam dosyalarÄ± karara baÄŸlanmadan Ã¶nce devlet mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ne sevk ediliyor. MÃ¼ftÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±ndÄ±ktan sonra mahkeme nihai kararÄ±nÄ± veriyor.Â
Ä°srail ordusu, 2017 yÄ±lÄ±nda Gazze ve BatÄ± Åžeria'da 6 bin 742 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Fetih Hareketi'nin kuruluÅŸunun 53'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼, Gazze'de toplanan yÃ¼zlerce Filistinli tarafÄ±ndan meÅŸale yakÄ±larak kutlandÄ±.
ABD'nin Colorado eyaletinde bir ÅŸikayet telefonuna cevap vermek Ã¼zere olay yerine giden polislerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± olayda 1 polis Ã¶ldÃ¼, 4 polis ile 2 sivil de yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r'da, "kÄ±demli bir subaya suikast dÃ¼zenlemek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 8 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ± idamlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nmak Ã¼zere mÃ¼ftÃ¼ye gÃ¶nderildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Keita, BaÅŸbakan Maiga'yÄ± ve 4 bakanÄ± gÃ¶revden azlederek yerlerine yeni isimler atadÄ±
Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in bazÄ± kÃ¶y ve beldelerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Ã–zbek Tekkesi Åžeyh Vekili Buhari, "Bana gÃ¶re gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistinlilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸin yÃ¼zde 10'unu veren bir Arap devleti yok." dedi.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze tÃ¶reninde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydi'yi arayan Abbas, duruÅŸundan dolayÄ± tebrik etti.
Ä°ran'da iÅŸsizlik, yÃ¼kselen enflasyon ve yolsuzluk iddialarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlayÄ±p rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, hÃ¼kÃ¼metin 'yasa dÄ±ÅŸÄ±' ilan etmesine raÄŸmen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont, Ä°spanya merkezi hÃ¼kÃ¼metine siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
SavaÅŸlar, Ã§atÄ±ÅŸmalar, siyasi krizler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, kazalar ve doÄŸal afetler, 2017'de de dÃ¼nya gÃ¼ndemini meÅŸgul etti
Robijnhof huzurevi sakini van der Vegte, "Bu yaptÄ±klarÄ± benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve Ã§ok ÅŸey ifade ediyor. SalÄ± gÃ¼nleri ne zaman gelecekler diye onlarÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum." dedi.
TÃ¼rkmeneli Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼fti, "DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere TÃ¼rkmenlerin geri dÃ¶nmesi iÃ§in seÃ§imler 6 ay ertelenmeli." dedi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, Ã¶nceki gÃ¼n Gazze'den Ä°srail'e atÄ±lan roketlerin Ä°ran'dan destek alan Ã¶rgÃ¼tlere ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Suudi Arabistan'da "Yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan eski Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed'in bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlandÄ±.