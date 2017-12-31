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GÃ¼ncelleme: 20:33, 31 AralÄ±k 2017 Pazar

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Yavuz Sultan Selim, kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Yavuz Sultan Selim, kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

- OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Yavuz Sultan Selim'in KudÃ¼s'e geliÅŸinin 501. yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce anma programÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Yavuz Sultan Selim'in 1516'da KudÃ¼s'e geliÅŸinin ve Mescid-i Aksa'da namaz kÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 501. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce kabri baÅŸÄ±nda anma programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen program, ikindi namazÄ± Ã¶ncesi okunan selalarla baÅŸladÄ±.

Namaz sonrasÄ± Fetih Suresi'nin okunmasÄ±yla devam eden programda, Yavuz Sultan Selim iÃ§in okunan hatmin duasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

Daha sonra Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. Hasan Kamil YÄ±lmaz, Yavuz Sultan Selim'in kabri baÅŸÄ±nda dua ettirdi.

"O TOPRAKLARDA YAHUDÄ°, HRÄ°STÄ°YAN, MÃœSLÃœMAN BÄ°RLÄ°KTE YAÅžAMA BAHTÄ°YARLIÄžINI YAÅžADI"

YÄ±lmaz, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1516 yÄ±lÄ±nda aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde Yavuz Sultan Selim'in KudÃ¼s'Ã¼n anahtarlarÄ±nÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve MercidabÄ±k SavaÅŸÄ±'ndan sonra KudÃ¼s'Ã¼ OsmanlÄ± topraklarÄ±na kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

KudÃ¼s'Ã¼n OsmanlÄ±'ya ilhakÄ±ndan sonra 1917 yÄ±lÄ±na kadar 400 sene barÄ±ÅŸ ve esenlik yurdu olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±lmaz, ''O topraklarda Yahudi, Hristiyan, MÃ¼slÃ¼man birlikte yaÅŸama bahtiyarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Bu gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz Yavuz Sultan Selim Han'Ä±n OsmanlÄ± topraklarÄ±na katarak barÄ±ÅŸ yurdu haline getirdiÄŸi bugÃ¼nÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte yeniden hatÄ±rlamak ve bize bu onurlu gÃ¼nÃ¼ yaÅŸatan Yavuz Sultan Selim Hazretlerine minnetlerimizi, vefa borcumuza ifa etmek Ã¼zere toplandÄ±k.'' diye konuÅŸtu.Â 

Yavuz Sultan Selim'in Ä°slam birliÄŸine kafa yorduÄŸunu ve padiÅŸahlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince bu konuda Ã¶nemli mesafeler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, Yavuz Sultan Selim'in adÄ±na hutbe okunan ilk OsmanlÄ± halifesi olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.Â 

YÄ±lmaz, KudÃ¼s'Ã¼n birinci kÄ±ble olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

''Efendimiz, '3 mescide yolculuk yapÄ±lmasÄ± caizdir.' demiÅŸtir. Kabe ve Mescid-i Nebi'den sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mescidin olduÄŸu bir yerdir KudÃ¼s. Yavuz Sultan Selim'in oÄŸlu Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n KudÃ¼s'teki Halil kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerine 'Lailaheillallah Ä°brahim Halilullah' ibaresini yazdÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ± da OsmanlÄ±'nÄ±n Ä°slam'Ä±n Ã¶zÃ¼ndeki diÄŸer din mensuplarÄ±na mÃ¼samaha ile bakma anlayÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece anlamlÄ±dÄ±r. Orada 'Muhammedun Rasulullah' yazsa Hristiyanlar ve Yahudiler incinecekler. 'Ä°brahim Halilullah' yazdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hiÃ§ kimse incinmiyor, birleÅŸtirici bir isim.''Â 

ProgramÄ±n ardÄ±ndan cami avlusunda bulunanlar, Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.Â 

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Ä°lgili Konular yavuz sultan selim KudÃ¼s
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