Yavuz Sultan Selim, kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Yavuz Sultan Selim'in 1516'da KudÃ¼s'e geliÅŸinin ve Mescid-i Aksa'da namaz kÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 501. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce kabri baÅŸÄ±nda anma programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen program, ikindi namazÄ± Ã¶ncesi okunan selalarla baÅŸladÄ±.
Namaz sonrasÄ± Fetih Suresi'nin okunmasÄ±yla devam eden programda, Yavuz Sultan Selim iÃ§in okunan hatmin duasÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Daha sonra Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. Hasan Kamil YÄ±lmaz, Yavuz Sultan Selim'in kabri baÅŸÄ±nda dua ettirdi.
YÄ±lmaz, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1516 yÄ±lÄ±nda aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde Yavuz Sultan Selim'in KudÃ¼s'Ã¼n anahtarlarÄ±nÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve MercidabÄ±k SavaÅŸÄ±'ndan sonra KudÃ¼s'Ã¼ OsmanlÄ± topraklarÄ±na kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
KudÃ¼s'Ã¼n OsmanlÄ±'ya ilhakÄ±ndan sonra 1917 yÄ±lÄ±na kadar 400 sene barÄ±ÅŸ ve esenlik yurdu olduÄŸuna dikkati Ã§eken YÄ±lmaz, ''O topraklarda Yahudi, Hristiyan, MÃ¼slÃ¼man birlikte yaÅŸama bahtiyarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Bu gÃ¼zel bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz Yavuz Sultan Selim Han'Ä±n OsmanlÄ± topraklarÄ±na katarak barÄ±ÅŸ yurdu haline getirdiÄŸi bugÃ¼nÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte yeniden hatÄ±rlamak ve bize bu onurlu gÃ¼nÃ¼ yaÅŸatan Yavuz Sultan Selim Hazretlerine minnetlerimizi, vefa borcumuza ifa etmek Ã¼zere toplandÄ±k.'' diye konuÅŸtu.Â
Yavuz Sultan Selim'in Ä°slam birliÄŸine kafa yorduÄŸunu ve padiÅŸahlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince bu konuda Ã¶nemli mesafeler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, Yavuz Sultan Selim'in adÄ±na hutbe okunan ilk OsmanlÄ± halifesi olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.Â
YÄ±lmaz, KudÃ¼s'Ã¼n birinci kÄ±ble olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
''Efendimiz, '3 mescide yolculuk yapÄ±lmasÄ± caizdir.' demiÅŸtir. Kabe ve Mescid-i Nebi'den sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mescidin olduÄŸu bir yerdir KudÃ¼s. Yavuz Sultan Selim'in oÄŸlu Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n KudÃ¼s'teki Halil kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerine 'Lailaheillallah Ä°brahim Halilullah' ibaresini yazdÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ± da OsmanlÄ±'nÄ±n Ä°slam'Ä±n Ã¶zÃ¼ndeki diÄŸer din mensuplarÄ±na mÃ¼samaha ile bakma anlayÄ±ÅŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece anlamlÄ±dÄ±r. Orada 'Muhammedun Rasulullah' yazsa Hristiyanlar ve Yahudiler incinecekler. 'Ä°brahim Halilullah' yazdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hiÃ§ kimse incinmiyor, birleÅŸtirici bir isim.''Â
ProgramÄ±n ardÄ±ndan cami avlusunda bulunanlar, Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.Â
Â
AFAD BaÅŸkanÄ± GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, "MAS-ICNA Kongresi'ndeki temaslarÄ±mÄ±zda, TÃ¼rkiyeâ€™nin insani yardÄ±m faaliyetlerinin takip ve takdir edildiÄŸini, TÃ¼rkiyeâ€™nin tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k." dedi.
Almanya'da 18'incisi dÃ¼zenlenen "Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±"na katÄ±lan YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n standÄ±, Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rk Ã§ocuk ve genÃ§lerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
2017, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sosyal gÃ¼venlik alanlarÄ±nda Ã¶nemli sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve uygulamalarÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu.
- OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Yavuz Sultan Selim'in KudÃ¼s'e geliÅŸinin 501. yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nce anma programÄ± dÃ¼zenlendi
MHP Grup BaÅŸkanvekili Usta, "2018 yÄ±lÄ±nda da MHP Ã¼lkemiz, soydaÅŸlarÄ±mÄ±z ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaktan Ã§ekinmeyecektir." dedi.
Ä°stanbul'da Ä°stiklal Caddesi'ne Ã§Ä±kan tÃ¼m yollar kapatÄ±lÄ±rken Taksim MeydanÄ± polis tarafÄ±ndan Ã§elik bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ile turistler polis ekipleri tarafÄ±ndan aranarak meydana alÄ±nÄ±yor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErbaÅŸ, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistanâ€™da, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin organizasyonuyla Avrupaâ€™dan umreye gelen genÃ§lerle buluÅŸtu.
Finlandiya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Paivi Kariamo, "TÃ¼rkiye, Finlandiya iÃ§in siyasi aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemlidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Fransa ziyaretine iliÅŸkin, "Ziyarette KudÃ¼s, Suriye, Irak ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel konular ve TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri ele alÄ±nacaktÄ±r." dedi.
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda biri kadÄ±n 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, biri Ã‡eÃ§enistan, biri Irak, Ã¼Ã§Ã¼ Suriye uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Burdur'da konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'daki dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik tepkilere cevap verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O darbecilerin Ã¼zerine giden, tanklarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in kanun Ã§Ä±kardÄ±k. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim iÃ§in darbecilerden farkÄ± yoktur, bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi
Edirne'de hudut askeri tarafÄ±ndan, Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡iÄŸ sÃ¼t satmak isteyenler yeni yÄ±lla birlikte GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan izin alacak, fÄ±rÄ±ncÄ±lar da ekmeÄŸi 200 gramdan baÅŸlayarak, 10'ar gramlÄ±k artÄ±ÅŸlarla Ã¼retebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yayÄ±mlanan 2018 yÄ±lÄ± mesajÄ±nda, istihdam seferberliÄŸi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli konulara dikkati Ã§ekti.
AGD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan, Åžehitkamil KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n Fethi Gecesi" etkinliÄŸinde, Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu sÃ¶yledi